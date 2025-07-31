52% чехів підтримують надання притулку українським біженцям, - опитування

Понад половина громадян Чехії підтримують продовження прийому українських біженців у зв’язку з російською агресією проти України.

Про це свідчить опитування агентства STEM, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Novinky.cz.

Так, 17% респондентів вважають, що Чехія безумовно має приймати біженців з України, ще 35% - що це радше правильне рішення. Протилежної думки дотримуються 21% та 27% відповідно.

У ставленні до українців 31% опитаних назвали їх корисними для Чехії, а 51% - вважають їх загрозою. Ще 18% не змогли визначитися.

Водночас 51% чехів вважають інтеграцію українців успішною, 30% - ні. Успішною мовну інтеграцію назвали 36%, культурну - 27%. У STEM зазначають, що ці оцінки тривалий час залишаються стабільними.

На питання, що про українців думають люди з їхнього оточення, 40% респондентів відповіли, що їх радше терплять, хоча вже втомилися від їхньої присутності.

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