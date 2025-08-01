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Новости Обстрелы Балаклеи
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Россияне атаковали шахедами Балаклею в Харьковской области: на предприятии вспыхнул пожар

Шахеды атаковали Балаклее

В ночь на 1 августа армия РФ атаковала шахедами Балаклею Харьковской области. В городе зафиксировано несколько попаданий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Карабанов.

"Удары пришлись по гражданскому промышленному предприятию. На месте происшествия возник пожар", - говорится в сообщении.

Карабанов отметил, что в результате российской атаки никто не пострадал. Начальник ГВА призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следовать инструкциям служб безопасности.

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Автор: 

обстрел (28806) Балаклея (267) Шахед (1354) Харьковская область (1374) Изюмский район (115)


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