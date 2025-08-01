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Новости Обстрелы Запорожской области
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Враг ночью атаковал Запорожский район: один человек погиб, четыре человека получили ранения (обновлено)

Обстрел Запорожской области 30 июля

В ночь на 1 августа российские захватчики атаковали Запорожскую область, есть погибший и раненый.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

В Веселянке в результате попадания в частный дом погиб 63-летний мужчина.

В Малокатериновке из-за обстрела поврежден дом, произошел пожар. 65-летний мужчина ранен. Ему оказывается вся необходимая помощь.

После этого стало известно, что в результате российских ударов в Веселянке и Малокатериновке ранены две женщины.

Впоследствии Федоров сообщил, что количество раненых в результате вражеского удара по Запорожскому району увеличилось до четырех.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия ударила ФАБами по Веселянке на Запорожье: ранены парень и женщина. ФОТОрепортаж

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обстрел (28806) Запорожская область (3367) Запорожский район (195) Малокатериновка (5) Веселянка (1)


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