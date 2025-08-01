Враг ночью атаковал Запорожский район: один человек погиб, четыре человека получили ранения (обновлено)
В ночь на 1 августа российские захватчики атаковали Запорожскую область, есть погибший и раненый.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
В Веселянке в результате попадания в частный дом погиб 63-летний мужчина.
В Малокатериновке из-за обстрела поврежден дом, произошел пожар. 65-летний мужчина ранен. Ему оказывается вся необходимая помощь.
После этого стало известно, что в результате российских ударов в Веселянке и Малокатериновке ранены две женщины.
Впоследствии Федоров сообщил, что количество раненых в результате вражеского удара по Запорожскому району увеличилось до четырех.
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