Враг ночью атаковал Запорожский район: один человек погиб, четыре человека получили ранения (обновлено)

В ночь на 1 августа российские захватчики атаковали Запорожскую область, есть погибший и раненый.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

В Веселянке в результате попадания в частный дом погиб 63-летний мужчина.

В Малокатериновке из-за обстрела поврежден дом, произошел пожар. 65-летний мужчина ранен. Ему оказывается вся необходимая помощь.

После этого стало известно, что в результате российских ударов в Веселянке и Малокатериновке ранены две женщины.

Впоследствии Федоров сообщил, что количество раненых в результате вражеского удара по Запорожскому району увеличилось до четырех.

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