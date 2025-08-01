Ворог вночі атакував Запорізький район: одна людина загинула, чотири людини зазнали поранень (оновлено)
У ніч на 1 серпня російські загарбники атакували Запорізьку область, є загиблий та поранений.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
У Веселянці внаслідок влучання у приватний будинок загинув 63-річний чоловік.
У Малокатеринівці через обстріл пошкоджено будинок, сталася пожежа. 65-річний чоловік поранений. Йому надається вся необхідна допомога.
Після цього стало відомо, що внаслідок російських ударів у Веселянці та Малокатеринівці поранено двох жінок.
Згодом Федоров повідомив, що кількість поранених внаслідок ворожого удару по Запорізькому району збільшилась до чотирьох
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