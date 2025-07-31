Росія вдарила ФАБами по Веселянці на Запоріжжі: поранені хлопець і жінка. ФОТОрепортаж
У результаті російського авіаудару по селу Веселянка Запорізької області поранення дістали двоє людей - 17-річний хлопець і 64-річна жінка.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, окупанти завдали чотири удари, ймовірно, керованими авіабомбами (ФАБами).
Унаслідок удару зруйновано приватний будинок, на місці виникла пожежа, яку оперативно загасили.
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