Россия ударила ФАБами по Веселянке в Запорожье: ранены парень и женщина. ФОТОрепортаж

В результате российского авиаудара по селу Веселянка Запорожской области ранения получили два человека - 17-летний парень и 64-летняя женщина.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты нанесли четыре удара, вероятно, управляемыми авиабомбами (ФАБами).

В результате удара разрушен частный дом, на месте возник пожар, который оперативно потушили.





Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сибига после удара РФ по Киеву: Время сократить до нуля все сроки, предоставленные Путину. Он стремится убивать