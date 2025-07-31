Россия ударила ФАБами по Веселянке в Запорожье: ранены парень и женщина. ФОТОрепортаж
В результате российского авиаудара по селу Веселянка Запорожской области ранения получили два человека - 17-летний парень и 64-летняя женщина.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, оккупанты нанесли четыре удара, вероятно, управляемыми авиабомбами (ФАБами).
В результате удара разрушен частный дом, на месте возник пожар, который оперативно потушили.
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