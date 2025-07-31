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Россия ударила ФАБами по Веселянке в Запорожье: ранены парень и женщина. ФОТОрепортаж

В результате российского авиаудара по селу Веселянка Запорожской области ранения получили два человека - 17-летний парень и 64-летняя женщина.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты нанесли четыре удара, вероятно, управляемыми авиабомбами (ФАБами).

В результате удара разрушен частный дом, на месте возник пожар, который оперативно потушили.

Россия ударила ФАБами по Веселянке в Запорожской области
Россия ударила ФАБами по Веселянке в Запорожской области

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обстрел (28785) Запорожская область (3360) Запорожский район (193) Веселянка (1)


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