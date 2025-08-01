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Новини Обстріли Балаклії
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Росіяни атакували шахедами Балаклію на Харківщині: на підприємстві спалахнула пожежа

Шахеди атакували Балаклії

У ніч проти  1 серпня армія РФ атакувала шахедами Балаклію Харківської області. У місті зафіксовано декілька влучань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Карабанов.

"Удари припали по цивільному промисловому підприємству. На місці події виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

Карабанов зазначив,  що внаслідок російської атаки ніхто не постраждав. Начальник МВА закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватись інструкцій служб безпеки.

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Автор: 

обстріл (30130) Балаклія (281) Шахед (1357) Харківська область (1392) Ізюмський район (114)


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