Росіяни атакували шахедами Балаклію на Харківщині: на підприємстві спалахнула пожежа

У ніч проти 1 серпня армія РФ атакувала шахедами Балаклію Харківської області. У місті зафіксовано декілька влучань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Карабанов.

"Удари припали по цивільному промисловому підприємству. На місці події виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

Карабанов зазначив, що внаслідок російської атаки ніхто не постраждав. Начальник МВА закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватись інструкцій служб безпеки.

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