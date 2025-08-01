Самыми горячими направлениями фронта остаются Покровское, Лиманское и Новопавловское, - Генштаб

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 160 боестолкновений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес 57 авиаударов, сбросил 127 управляемых бомб.

Кроме этого, совершил 5 835 обстрелов, в том числе 126 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4 098 дронов-камикадзе.

Агрессор нанес авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам: Медведевка - Черниговская область; Белогорье, Веселянка, Григорьевка, Степногорск - Запорожская область; Новотягинка - Херсонская область.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, и два артиллерийских средства противника.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили шестнадцать атак россиян. Противник нанес семь авиационных ударов, сбросил 17 управляемых авиационных бомб и осуществил 331 артиллерийский обстрел, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили семь атак противника в районе населенного пункта Волчанск и в направлении Двуречанского, Колодезного.

На Купянском направлении вчера состоялось три атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка.

На Лиманском направлении враг атаковал тридцать раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Карповка, Редкодуб, Мирное и в сторону населенных пунктов Шандриголовое, Ямполь, Григорьевка.

На Северском направлении наши воины успешно остановили семь атак противника в направлении населенных пунктов Григорьевка и Выемка.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в направлении населенных пунктов Ступочки, Белая Гора, Часов Яр.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах населенных пунктов Делиевка, Торецк, Щербиновка и в направлении Белой Горы, Степановки, Русина Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили сорок семь штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов: Полтавка, Маяк, Разино, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка, Новоукраинка, и в направлении населенных пунктов Владимировка, Покровск, Родинское, Мирноград, Новоподгорное.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил двадцать три атаки в районах населенных пунктов: Запорожье, Ялта, Зирка, Поддубное, Толстой, Мирное, Шевченко, Свободное Поле, Новоселка, Новополь, и в направлении населенного пункта Темировка.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

Дважды атаковал агрессор на Ореховском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Каменское и Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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