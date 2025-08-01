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РФ выпустила 72 БПЛА по Украине: уничтожено 44 цели. ИНФОГРАФИКА

Атака шахидов 1 августа 2025 года Как отработала ПВО

В ночь на 1 августа российские оккупанты выпустили по Украине 72 БпЛА различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 44 вражеских БПЛА на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 28 БПЛА в 9 локациях. Атакованы прифронтовые территории Харьковской Донецкой, Днепропетровской областей и Киевской области.

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Атака шахидов 1 августа 2025 года Как отработала ПВО

Автор: 

обстрел (28806) ПВО (3001) Воздушные силы (2561) Шахед (1354)


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Тобто, майже половина.

Замріяні, що стверджують, що все норм, не хочуть бачити, що ефективність боротьби з шахедами постійно знижується.
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01.08.2025 09:28 Ответить
 
 