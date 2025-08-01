РФ випустила 72 БпЛА по Україні: знешкоджено 44 цілі. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 1 серпня російські окупанти випустили по Україні 72 БпЛА різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/придушено 44 ворожі БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 28 БпЛА у 9 локаціях. Атаковано прифронтові території Харківської Донецької, Дніпропетровської областей та Київщину.

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