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Новини Результат роботи ППО
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РФ випустила 72 БпЛА по Україні: знешкоджено 44 цілі. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 1 серпня 2025 року Як відпрацювала ППО

У ніч на 1 серпня російські окупанти випустили по Україні 72 БпЛА різних типів. 

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/придушено 44 ворожі БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 28 БпЛА у 9 локаціях. Атаковано прифронтові території Харківської Донецької, Дніпропетровської областей та Київщину.

Читайте: Росіяни атакували шахедами Балаклію на Харківщині: на підприємстві спалахнула пожежа

Атака шахедів 1 серпня 2025 року Як відпрацювала ППО

Автор: 

обстріл (30130) ППО (3446) Повітряні сили (2900) Шахед (1357)


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Тобто, майже половина.

Замріяні, що стверджують, що все норм, не хочуть бачити, що ефективність боротьби з шахедами постійно знижується.
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01.08.2025 09:28 Відповісти
 
 