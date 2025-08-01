Пентагон заключил контракт на производство ракет AMRAAM для Украины и союзников

Минобороны США объявило о заключении контракта на сумму 3,5 млрд долларов с компанией Raytheon Technologies на производство ракет AMRAAM и спутникового оборудования, которое будет передано Украине и странам-союзникам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Пентагона.

Отмечается, что контракт включает поставки для Украины, а также 18 стран: Дании, Бельгии, Японии, Нидерландов, Канады, Финляндии, Германии, Венгрии, Испании, Польши, Швеции, Тайваня, Литвы, Великобритании, Австралии, Швейцарии, Израиля и Кувейта.

Контракт предусматривает выпуск ракет, телеметрических систем, запасных частей и инженерную поддержку. Работы будут вестись в Таксоне, штат Аризона, до третьего квартала 2031 финансового года.

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Что известно о ракетах AMRAAM?

AIM-120 AMRAAM - американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности. Корпус ракеты разделен на три отсека: главный, боевой части и хвостовой. Корпус покрыт специальной краской серого цвета, выдерживающей значительный кинетический нагрев.

Стоимость одной ракеты варьируется от 1,2 млн до 1,97 млн долларов, в зависимости от модификации.

Ракеты AMRAAM являются основным оружием класса "воздух - воздух" всех типов современных истребителей американских вооруженных сил - Harrier-II, F-15, F-16, F/A-18, F-22. Кроме того, одну из модификаций этих ракет используют системы ПВО NASAMS. В этом случае ракеты AMRAAM способны поражать цели на дистанции до 20-25 км, а в случае ракеты AMRAAM ER (Extended Range) - на дальности до 40 км.

Кроме того, система может атаковать воздушные объекты на расстоянии более 100 км, а вероятность поражения цели достигает 85%.