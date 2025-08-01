Пентагон уклав контракт на виробництво ракет AMRAAM для України та союзників

Міноборони США оголосило про укладення контракту на суму 3,5 млрд доларів з компанією Raytheon Technologies на виробництво ракет AMRAAM та супутнього обладнання, яке буде передане Україні та країнам-союзникам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Пентагону.

Зазначається, що включає поставки для України, а також 18 країн: Данії, Бельгії, Японії, Нідерландів, Канади, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Іспанії, Польщі, Швеції, Тайваню, Литви, Великобританії, Австралії, Швейцарії, Ізраїлю та Кувейту.

Контракт передбачає випуск ракет, телеметричних систем, запасних частин та інженерну підтримку. Роботи будуть вестись у Таксоні, штат Аризона, до третього кварталу 2031 фінансового року.

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Що відомо про ракети AMRAAM?

AIM-120 AMRAAM - американська всепогодна керована ракета класу "повітря-повітря" середньої дальності. Корпус ракети поділений на три відсіки: головний, бойової частини і хвостовий. Корпус покритий спеціальною фарбою сірого кольору, що витримує значний кінетичний нагрів.

Вартість однієї ракети варіюється від 1,2 млн до 1,97 млн доларів, залежно від модифікації.

Ракети AMRAAM є основною зброєю класу "повітря — повітря" всіх типів сучасних винищувачів американських збройних сил - "Harrier-II", F-15, F-16, F/A-18, F-22. Окрім того, одну з модифікацій цих ракет використовують системи ППО NASAMS. У цьому випадку ракети AMRAAM здатні вражати цілі на дистанції до 20-25 км, а у випадку ракети AMRAAM ER (Extended Range) – на дальності до 40 км.

Крім того, система може атакувати повітряні об'єкти на відстані понад 100 км, а ймовірність ураження цілі сягає 85%.