Ценовой сговор на рынке лекарств: Антимонопольный комитет оштрафовал крупнейших дистрибьюторов на 5 миллиардов

Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал на 4,86 миллиарда гривен крупнейших дистрибьюторов лекарств в Украине - ООО "БаДМ" и совместное украинско-эстонское предприятие в форме ООО "Оптима-Фарм, ЛТД".

Такое решение АМКУ принял на заседании 31 июля, сообщает БізнесЦензор со ccылкой на пресс-службу регулятора.

По результатам проведенногорасследования, АМКУ установил, что эти компании манипулировали ценами на медпрепараты.

В частности, в течение марта 2020 года - декабря 2023 года они устанавливали одинаковые и/или подобные цены реализации таких лекарственных средств как "Спазмалгон", "Эвказолин аква", "Бифрен", "Мовиназа", "Нейроксон" в значительных объемах и меняли цены на такие лекарственные средства одновременно или с интервалом в несколько дней.

При этом расследование установило, что эти компании не имели четких и прозрачных механизмов ценообразования, то есть устанавливали надбавки на лекарства по своему усмотрению, согласовывая их размер между собой.

В итоге, это позволило им нарастить долю рынка за указанный период на 17% и увеличить чистую прибыль: ООО СП "Оптима-Фарм, ЛТД" - в 11 раз, а ООО "БаДМ" - в 3,5 раза, по сравнению с 2019 годом.

"При этом следует отметить, что указанные субъекты хозяйствования могли влиять на условия оборота товара на рынке, поскольку по итогам 2022-2023 годов их общая доля при реализации лекарственных средств составляла более 85%, тогда как доли конкурентов были незначительными", - отмечают в АМКУ.

Таким образом, каждую из компаний обязали устранить нарушения и оштрафовали за нарушением законодательства о защите экономической конкуренции:

ООО "БаДМ" - на 2,37 миллиарда гривен;

СП ООО "Оптима-Фарм, ЛТД" - на 2,43 миллиарда гривен.

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Как сообщалось, в июне 2024 года Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрения дела против двух компаний-поставщиков медицинских препаратов, которые в 2019-2023 годах сотрудничали для создания антиконкурентных условий на рынке безрецептурных лекарств.

В частности, речь идет об украинской компании ООО "БаДМ" и украинско-эстонском предприятии "Оптима-Фарм".

По данным СМИ, вдвоем они контролируют более 90% рынка дистрибуции медпрепаратов, а на сайте ООО "БаДМ" утверждается, что каждый второй товар на аптечных полках поставлен именно этой компанией.