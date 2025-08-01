1 759 3
Россия массово отключает связь и интернет в Крыму, - ЦНС
Во временно оккупированном Крыму российские войска массово отключают мобильную связь и интернет.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
По данным ЦНС, после Донетчины и Луганщины Россия начала реализовывать так называемую "цифровую блокаду" и на полуострове. Формально это объясняют "соображениями безопасности", однако на самом деле цель - полная информационная изоляция.
В Центре отмечают, что ограничение доступа к связи - это часть информационной войны, которая позволяет Кремлю беспрепятственно распространять пропаганду среди населения. Такие действия превращают временно оккупированные территории в "информационные гетто", где легче навязывать фейки о "референдумах" и "успехах".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
✘
олег иванов #434516
показать весь комментарий01.08.2025 11:52 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль