Россия массово отключает связь и интернет в Крыму, - ЦНС

Во временно оккупированном Крыму российские войска массово отключают мобильную связь и интернет.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

По данным ЦНС, после Донетчины и Луганщины Россия начала реализовывать так называемую "цифровую блокаду" и на полуострове. Формально это объясняют "соображениями безопасности", однако на самом деле цель - полная информационная изоляция.

В Центре отмечают, что ограничение доступа к связи - это часть информационной войны, которая позволяет Кремлю беспрепятственно распространять пропаганду среди населения. Такие действия превращают временно оккупированные территории в "информационные гетто", где легче навязывать фейки о "референдумах" и "успехах".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин еще в 1994 году претендовал на Крым, восток Украины и Казахстан, - архив МИД Германии