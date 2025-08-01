Росія масово вимикає зв’язок та інтернет у Криму, - ЦНС

У тимчасово окупованому Криму російські війська масово відключають мобільний зв’язок та інтернет.

Про це повідомив Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

За даними ЦНС, після Донеччини та Луганщини Росія почала реалізовувати так звану "цифрову блокаду" і на півострові. Формально це пояснюють "міркуваннями безпеки", однак насправді мета - повна інформаційна ізоляція.

У Центрі зазначають, що обмеження доступу до зв’язку - це частина інформаційної війни, яка дозволяє Кремлю безперешкодно поширювати пропаганду серед населення. Такі дії перетворюють тимчасово окуповані території на "інформаційні гетто", де легше нав’язувати фейки про "референдуми" та "успіхи".

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