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Новости Массированный ракетный обстрел
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Более 3,8 тыс. "шахедов", почти 260 ракет и более 5,1 тыс. КАБ выпустила РФ по Украине в июле, - Зеленский

Обстрелы в июле Сколько целей выпустила РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что удар РФ по Киеву 31 июля показывает, что необходимы дополнительное давление на Москву и санкции.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Как бы ни отрицали в Кремле их действенность, они работают и должны быть сильнее - бить по всему, что позволяет продолжать такие удары. И очень важно, чтобы мир о них не молчал. Я благодарю всех, кто поддержал наших людей. Мы ценим то, что Президент Трамп, лидеры Европы, другие наши партнеры четко видят, что происходит, и осуждают Россию", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, в течение июля войска РФ применили против Украины более 5100 управляемых авиационных бомб, более 3800 "шахедов", почти 260 ракет различных типов, из них 128 - это баллистика.

"Остановить это можно только вместе: Америка, Европа, другие глобальные субъекты. Каждое наше взаимодействие важно. Каждый день важен. Спасибо всем, кто помогает Украине", - подытожил президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21405) обстрел (28806) россия (96746) война в Украине (5440)


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Топ комментарии
+13
Для кого і для чого ця статистика?! Як би 3,8 тис. шахедів, майже 260 ракет та понад 5,1 тис. КАБів випустила Україна по кацапських злодіях, тоді б ці цифри вразили б. А працювати статистом може кожний, для цього не обов'язково бути президентом.
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01.08.2025 11:05 Ответить
+13
Де,*****,3000 анонсованих ракет???Де мiльони дронiв???Мерзенне брехло!!!
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01.08.2025 11:07 Ответить
+9
Статист всратий, чим ти вдарив по мацккве де трупи мацкалів?
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01.08.2025 11:01 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Скоро скоро ми по них втулимо Паляницями
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01.08.2025 10:58 Ответить
Якби хтось не брехав, то Україна вже б мала виготовляти 250 ракет великої дальності і 2500 далекобійнихдронів на місяць. Співставно з парашинцями. А так лише волає, а не виробляє.
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01.08.2025 11:09 Ответить
Статист всратий, чим ти вдарив по мацккве де трупи мацкалів?
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01.08.2025 11:01 Ответить
статист. цьому статисту нагадати його виступ в Юрмалі 10.09.2016р. та сєньку папрашайку?!
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01.08.2025 11:04 Ответить
Це розплата України за вибори 2019.
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01.08.2025 11:08 Ответить
Для кого і для чого ця статистика?! Як би 3,8 тис. шахедів, майже 260 ракет та понад 5,1 тис. КАБів випустила Україна по кацапських злодіях, тоді б ці цифри вразили б. А працювати статистом може кожний, для цього не обов'язково бути президентом.
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01.08.2025 11:05 Ответить
и?
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01.08.2025 11:06 Ответить
а в буратіно і козир в цей час воювали з набу... потожно, незламно , рішуче, надскладно....
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01.08.2025 11:07 Ответить
Де,*****,3000 анонсованих ракет???Де мiльони дронiв???Мерзенне брехло!!!
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01.08.2025 11:07 Ответить
більш ніж 3800 "шахедів"
Якби шахедів не було взято в лапки, може і повірив, а та за данними ГШ в липні знищено 6117 безпілотників, скільки локаційно втрачено і скільки таки долетіли поки що таку інформацію не висвітлюють.
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01.08.2025 11:09 Ответить
а ти скільки по мацкве випустив ракет??? счетовод куев....
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01.08.2025 11:10 Ответить
А що потужніше? Підрахунок скільки по нам Кацапія запустила, чи обіцянки побудувати мільйони дронів, тисячі ракет, і "знайдену нову силу протидії атакам"?
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01.08.2025 11:12 Ответить
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01.08.2025 11:12 Ответить
Ну видно ж, що воно от прямо зараз щось запускає. Шептунця, судячи з виразу мармизи.
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01.08.2025 11:16 Ответить
Яким боком цей циган Тимур, до оборони? Гроші пиляє?
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01.08.2025 11:39 Ответить
Пиляє гроші і систематично накидує на Кличка. Це головні завдання від ОПи.
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01.08.2025 12:07 Ответить
Скільки золотих унітазів встановлено у маєтках Янєлоха за червень?
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01.08.2025 11:16 Ответить
Нє. Ну тепер ми повинні спати спокійно.
Бо знаємо, що громадянин Зєлєнскій вміє рахувати до 3 тисяч.
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01.08.2025 11:17 Ответить
і що, з такими доказами не можна довести в МКС в Гаазі, що це є повноцінна війна касапів проти України?

А я знаю чому. Тому що в 2019-му хер поклали на на цю судову процедуру. Бо хотілося подивитися ***** в очко, і домовитись про мир посередині Дніпра. Бо не цікавились міжнародним правом, яке дозволяє, попри блокування касапами відповідних резолюцій в ООН (в т.ч. в Радбезі) визнати війну війною через міжнародний кримінальний суд ООН, який розквартирований в Гаазі.
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01.08.2025 11:20 Ответить
Де 1 000 000, скотиняка неголена? Все вкрав з чернишовими та міндічами?
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01.08.2025 11:21 Ответить
Мабуть вава десь в бункере калькулятор знайшов
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01.08.2025 11:21 Ответить
Він палички у зошиту ставить.
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01.08.2025 11:23 Ответить
А цифры точно верные, ведь получается всего по 130 шахедов на день, а как же все эти пугалки что рф скоро будет запускать по 1000 шахедов в день...
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01.08.2025 11:21 Ответить
А ми що по них випустили?!
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01.08.2025 11:23 Ответить
Патужний пі-ж і незламний відос, зверху насипали форуми миру, плани стійкості і ще багато усіляко го лайна
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01.08.2025 13:17 Ответить
Хочте покажу де наші ракети
В туалеті міндіча і решти друзів зеленського
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01.08.2025 11:34 Ответить
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01.08.2025 12:07 Ответить
"В мене ракетів немає, тому на Москву я запустив потужного шептуна...."
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01.08.2025 12:01 Ответить
Проти тебе самого і твоєї кодли вже пора вводити санкції і гнати подалі.
Інакше ви разом із ху@лом доб'єте Україну.
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01.08.2025 12:13 Ответить
Це слова оператора зенітних дронів, який сьогодні стояв в київській області, пробачте за емоції:
"Проблема не в людях. А в системі. Поки ми рвемось і бігаємо по волонтерах, по фондах, збираючи по частинах те, що мала б дати держава - з неба прилетить ірано-російська х@@ня, знесе будівлю та забере життя.
Як мінімум 4 українські компанії вже серійно виробляють дрони для знищення "Шахедів". Кількість - немаленька, тільки ті ж шершні випустили понад 1000 дронів.
Але що ми маємо по факту? Київ 40 "Шахедів" пролітають одну ділянку, а в руках операторів - п'ять зенітних дронів, **** п'ять, до@@я збити можна??
Чи можна було захистити Київ? Так, можна було. Чи є люди, які вміють, які готові? Повно. І пілоти, і екіпажі, і розуміння, як це робити."
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01.08.2025 12:15 Ответить
******** 2
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01.08.2025 12:17 Ответить
Рахівник хреновий, то роби що-небудь, а не соплі жуй...
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01.08.2025 12:22 Ответить
Во,статист! Коли ти скажеш,що в дадьнобійних дронах та ракетах ми перевершили болото.
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01.08.2025 13:32 Ответить
 
 