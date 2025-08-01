Более 3,8 тыс. "шахедов", почти 260 ракет и более 5,1 тыс. КАБ выпустила РФ по Украине в июле, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что удар РФ по Киеву 31 июля показывает, что необходимы дополнительное давление на Москву и санкции.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Как бы ни отрицали в Кремле их действенность, они работают и должны быть сильнее - бить по всему, что позволяет продолжать такие удары. И очень важно, чтобы мир о них не молчал. Я благодарю всех, кто поддержал наших людей. Мы ценим то, что Президент Трамп, лидеры Европы, другие наши партнеры четко видят, что происходит, и осуждают Россию", - говорится в сообщении.

По словам Зеленского, в течение июля войска РФ применили против Украины более 5100 управляемых авиационных бомб, более 3800 "шахедов", почти 260 ракет различных типов, из них 128 - это баллистика.

"Остановить это можно только вместе: Америка, Европа, другие глобальные субъекты. Каждое наше взаимодействие важно. Каждый день важен. Спасибо всем, кто помогает Украине", - подытожил президент.

Читайте: Враг не оставляет попыток блокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию с востока и юга. Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы противника, - ОСУВ "Хортица"