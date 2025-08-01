Более 3,8 тыс. "шахедов", почти 260 ракет и более 5,1 тыс. КАБ выпустила РФ по Украине в июле, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что удар РФ по Киеву 31 июля показывает, что необходимы дополнительное давление на Москву и санкции.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Как бы ни отрицали в Кремле их действенность, они работают и должны быть сильнее - бить по всему, что позволяет продолжать такие удары. И очень важно, чтобы мир о них не молчал. Я благодарю всех, кто поддержал наших людей. Мы ценим то, что Президент Трамп, лидеры Европы, другие наши партнеры четко видят, что происходит, и осуждают Россию", - говорится в сообщении.
По словам Зеленского, в течение июля войска РФ применили против Украины более 5100 управляемых авиационных бомб, более 3800 "шахедов", почти 260 ракет различных типов, из них 128 - это баллистика.
"Остановить это можно только вместе: Америка, Европа, другие глобальные субъекты. Каждое наше взаимодействие важно. Каждый день важен. Спасибо всем, кто помогает Украине", - подытожил президент.
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Якби шахедів не було взято в лапки, може і повірив, а та за данними ГШ в липні знищено 6117 безпілотників, скільки локаційно втрачено і скільки таки долетіли поки що таку інформацію не висвітлюють.
Бо знаємо, що громадянин Зєлєнскій вміє рахувати до 3 тисяч.
А я знаю чому. Тому що в 2019-му хер поклали на на цю судову процедуру. Бо хотілося подивитися ***** в очко, і домовитись про мир посередині Дніпра. Бо не цікавились міжнародним правом, яке дозволяє, попри блокування касапами відповідних резолюцій в ООН (в т.ч. в Радбезі) визнати війну війною через міжнародний кримінальний суд ООН, який розквартирований в Гаазі.
В туалеті міндіча і решти друзів зеленського
Інакше ви разом із ху@лом доб'єте Україну.
"Проблема не в людях. А в системі. Поки ми рвемось і бігаємо по волонтерах, по фондах, збираючи по частинах те, що мала б дати держава - з неба прилетить ірано-російська х@@ня, знесе будівлю та забере життя.
Як мінімум 4 українські компанії вже серійно виробляють дрони для знищення "Шахедів". Кількість - немаленька, тільки ті ж шершні випустили понад 1000 дронів.
Але що ми маємо по факту? Київ 40 "Шахедів" пролітають одну ділянку, а в руках операторів - п'ять зенітних дронів, **** п'ять, до@@я збити можна??
Чи можна було захистити Київ? Так, можна було. Чи є люди, які вміють, які готові? Повно. І пілоти, і екіпажі, і розуміння, як це робити."