Понад 3,8 тис. "шахедів", майже 260 ракет та понад 5,1 тис. КАБів випустила РФ по Україні в липні, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що удар РФ по Києву 31 липня показує, що необхідні додатковий тиск на Москву та санкції.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Як би не заперечували в Кремлі їхню дієвість, вони працюють і мають бути сильнішими – бити по всьому, що дозволяє продовжувати такі удари. І дуже важливо, щоб світ про них не мовчав. Я дякую всім, хто підтримав наших людей. Ми цінуємо те, що Президент Трамп, лідери Європи, інші наші партнери чітко бачать, що відбувається, і засуджують Росію", - йдеться в повідомленні.
За словами Зеленського, протягом липня війська РФ застосували проти України понад 5100 керованих авіаційних бомб, більш ніж 3800 "шахедів", майже 260 ракет різних типів, із них 128 – це балістика.
"Зупинити це можна тільки разом: Америка, Європа, інші глобальні суб’єкти. Кожна наша взаємодія важлива. Кожен день важливий. Дякую всім, хто допомагає Україні", - підсумував президент.
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Якби шахедів не було взято в лапки, може і повірив, а та за данними ГШ в липні знищено 6117 безпілотників, скільки локаційно втрачено і скільки таки долетіли поки що таку інформацію не висвітлюють.
Бо знаємо, що громадянин Зєлєнскій вміє рахувати до 3 тисяч.
А я знаю чому. Тому що в 2019-му хер поклали на на цю судову процедуру. Бо хотілося подивитися ***** в очко, і домовитись про мир посередині Дніпра. Бо не цікавились міжнародним правом, яке дозволяє, попри блокування касапами відповідних резолюцій в ООН (в т.ч. в Радбезі) визнати війну війною через міжнародний кримінальний суд ООН, який розквартирований в Гаазі.
В туалеті міндіча і решти друзів зеленського
Інакше ви разом із ху@лом доб'єте Україну.
"Проблема не в людях. А в системі. Поки ми рвемось і бігаємо по волонтерах, по фондах, збираючи по частинах те, що мала б дати держава - з неба прилетить ірано-російська х@@ня, знесе будівлю та забере життя.
Як мінімум 4 українські компанії вже серійно виробляють дрони для знищення "Шахедів". Кількість - немаленька, тільки ті ж шершні випустили понад 1000 дронів.
Але що ми маємо по факту? Київ 40 "Шахедів" пролітають одну ділянку, а в руках операторів - п'ять зенітних дронів, **** п'ять, до@@я збити можна??
Чи можна було захистити Київ? Так, можна було. Чи є люди, які вміють, які готові? Повно. І пілоти, і екіпажі, і розуміння, як це робити."