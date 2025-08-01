Понад 3,8 тис. "шахедів", майже 260 ракет та понад 5,1 тис. КАБів випустила РФ по Україні в липні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що удар РФ по Києву 31 липня показує, що необхідні додатковий тиск на Москву та санкції.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Як би не заперечували в Кремлі їхню дієвість, вони працюють і мають бути сильнішими – бити по всьому, що дозволяє продовжувати такі удари. І дуже важливо, щоб світ про них не мовчав. Я дякую всім, хто підтримав наших людей. Ми цінуємо те, що Президент Трамп, лідери Європи, інші наші партнери чітко бачать, що відбувається, і засуджують Росію", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, протягом липня війська РФ застосували проти України понад 5100 керованих авіаційних бомб, більш ніж 3800 "шахедів", майже 260 ракет різних типів, із них 128 – це балістика.

"Зупинити це можна тільки разом: Америка, Європа, інші глобальні суб’єкти. Кожна наша взаємодія важлива. Кожен день важливий. Дякую всім, хто допомагає Україні", - підсумував президент.

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