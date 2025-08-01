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Новини Масований ракетний обстріл
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Понад 3,8 тис. "шахедів", майже 260 ракет та понад 5,1 тис. КАБів випустила РФ по Україні в липні, - Зеленський

Обстріли в липні Скільки цілей випустила РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що удар РФ по Києву 31 липня показує, що необхідні додатковий тиск на Москву та санкції.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Як би не заперечували в Кремлі їхню дієвість, вони працюють і мають бути сильнішими – бити по всьому, що дозволяє продовжувати такі удари. І дуже важливо, щоб світ про них не мовчав. Я дякую всім, хто підтримав наших людей. Ми цінуємо те, що Президент Трамп, лідери Європи, інші наші партнери чітко бачать, що відбувається, і засуджують Росію", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, протягом липня війська РФ застосували проти України понад 5100 керованих авіаційних бомб, більш ніж 3800 "шахедів", майже 260 ракет різних типів, із них 128 – це балістика.

"Зупинити це можна тільки разом: Америка, Європа, інші глобальні суб’єкти. Кожна наша взаємодія важлива. Кожен день важливий. Дякую всім, хто допомагає Україні", - підсумував президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24932) обстріл (30130) росія (66969) війна в Україні (5477)


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Топ коментарі
+12
Для кого і для чого ця статистика?! Як би 3,8 тис. шахедів, майже 260 ракет та понад 5,1 тис. КАБів випустила Україна по кацапських злодіях, тоді б ці цифри вразили б. А працювати статистом може кожний, для цього не обов'язково бути президентом.
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01.08.2025 11:05 Відповісти
+12
Де,*****,3000 анонсованих ракет???Де мiльони дронiв???Мерзенне брехло!!!
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01.08.2025 11:07 Відповісти
+8
Статист всратий, чим ти вдарив по мацккве де трупи мацкалів?
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01.08.2025 11:01 Відповісти
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Скоро скоро ми по них втулимо Паляницями
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01.08.2025 10:58 Відповісти
Якби хтось не брехав, то Україна вже б мала виготовляти 250 ракет великої дальності і 2500 далекобійнихдронів на місяць. Співставно з парашинцями. А так лише волає, а не виробляє.
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01.08.2025 11:09 Відповісти
Статист всратий, чим ти вдарив по мацккве де трупи мацкалів?
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01.08.2025 11:01 Відповісти
статист. цьому статисту нагадати його виступ в Юрмалі 10.09.2016р. та сєньку папрашайку?!
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01.08.2025 11:04 Відповісти
Це розплата України за вибори 2019.
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01.08.2025 11:08 Відповісти
Для кого і для чого ця статистика?! Як би 3,8 тис. шахедів, майже 260 ракет та понад 5,1 тис. КАБів випустила Україна по кацапських злодіях, тоді б ці цифри вразили б. А працювати статистом може кожний, для цього не обов'язково бути президентом.
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01.08.2025 11:05 Відповісти
и?
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01.08.2025 11:06 Відповісти
а в буратіно і козир в цей час воювали з набу... потожно, незламно , рішуче, надскладно....
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01.08.2025 11:07 Відповісти
Де,*****,3000 анонсованих ракет???Де мiльони дронiв???Мерзенне брехло!!!
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01.08.2025 11:07 Відповісти
більш ніж 3800 "шахедів"
Якби шахедів не було взято в лапки, може і повірив, а та за данними ГШ в липні знищено 6117 безпілотників, скільки локаційно втрачено і скільки таки долетіли поки що таку інформацію не висвітлюють.
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01.08.2025 11:09 Відповісти
а ти скільки по мацкве випустив ракет??? счетовод куев....
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01.08.2025 11:10 Відповісти
А що потужніше? Підрахунок скільки по нам Кацапія запустила, чи обіцянки побудувати мільйони дронів, тисячі ракет, і "знайдену нову силу протидії атакам"?
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01.08.2025 11:12 Відповісти
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01.08.2025 11:12 Відповісти
Ну видно ж, що воно от прямо зараз щось запускає. Шептунця, судячи з виразу мармизи.
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01.08.2025 11:16 Відповісти
Яким боком цей циган Тимур, до оборони? Гроші пиляє?
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01.08.2025 11:39 Відповісти
Пиляє гроші і систематично накидує на Кличка. Це головні завдання від ОПи.
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01.08.2025 12:07 Відповісти
Скільки золотих унітазів встановлено у маєтках Янєлоха за червень?
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01.08.2025 11:16 Відповісти
Нє. Ну тепер ми повинні спати спокійно.
Бо знаємо, що громадянин Зєлєнскій вміє рахувати до 3 тисяч.
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01.08.2025 11:17 Відповісти
і що, з такими доказами не можна довести в МКС в Гаазі, що це є повноцінна війна касапів проти України?

А я знаю чому. Тому що в 2019-му хер поклали на на цю судову процедуру. Бо хотілося подивитися ***** в очко, і домовитись про мир посередині Дніпра. Бо не цікавились міжнародним правом, яке дозволяє, попри блокування касапами відповідних резолюцій в ООН (в т.ч. в Радбезі) визнати війну війною через міжнародний кримінальний суд ООН, який розквартирований в Гаазі.
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01.08.2025 11:20 Відповісти
Де 1 000 000, скотиняка неголена? Все вкрав з чернишовими та міндічами?
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01.08.2025 11:21 Відповісти
Мабуть вава десь в бункере калькулятор знайшов
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01.08.2025 11:21 Відповісти
Він палички у зошиту ставить.
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01.08.2025 11:23 Відповісти
А цифры точно верные, ведь получается всего по 130 шахедов на день, а как же все эти пугалки что рф скоро будет запускать по 1000 шахедов в день...
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01.08.2025 11:21 Відповісти
А ми що по них випустили?!
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01.08.2025 11:23 Відповісти
Патужний пі-ж і незламний відос, зверху насипали форуми миру, плани стійкості і ще багато усіляко го лайна
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01.08.2025 13:17 Відповісти
Хочте покажу де наші ракети
В туалеті міндіча і решти друзів зеленського
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01.08.2025 11:34 Відповісти
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01.08.2025 12:07 Відповісти
"В мене ракетів немає, тому на Москву я запустив потужного шептуна...."
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01.08.2025 12:01 Відповісти
Проти тебе самого і твоєї кодли вже пора вводити санкції і гнати подалі.
Інакше ви разом із ху@лом доб'єте Україну.
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01.08.2025 12:13 Відповісти
Це слова оператора зенітних дронів, який сьогодні стояв в київській області, пробачте за емоції:
"Проблема не в людях. А в системі. Поки ми рвемось і бігаємо по волонтерах, по фондах, збираючи по частинах те, що мала б дати держава - з неба прилетить ірано-російська х@@ня, знесе будівлю та забере життя.
Як мінімум 4 українські компанії вже серійно виробляють дрони для знищення "Шахедів". Кількість - немаленька, тільки ті ж шершні випустили понад 1000 дронів.
Але що ми маємо по факту? Київ 40 "Шахедів" пролітають одну ділянку, а в руках операторів - п'ять зенітних дронів, **** п'ять, до@@я збити можна??
Чи можна було захистити Київ? Так, можна було. Чи є люди, які вміють, які готові? Повно. І пілоти, і екіпажі, і розуміння, як це робити."
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01.08.2025 12:15 Відповісти
******** 2
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01.08.2025 12:17 Відповісти
Рахівник хреновий, то роби що-небудь, а не соплі жуй...
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01.08.2025 12:22 Відповісти
 
 