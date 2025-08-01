Обещал "инвалидность" за $17 000: в Кривом Роге разоблачен глава благотворительного фонда

При процессуальном руководстве Криворожской центральной окружной прокуратуры сообщено о подозрении местному председателю благотворительного фонда по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый за 17 тысяч долларов США обещал военнообязанному мужчине "помощь" в оформлении фиктивной инвалидности с целью дальнейшего беспрепятственного выезда за границу во время действия военного положения.

Схема предусматривала госпитализацию в одну из больниц в г. Днепр с фиктивным диагнозом и проведение операции на позвоночнике - сложного хирургического вмешательства с установкой импланта. Во многих случаях такая операция является основанием для установления инвалидности.

После этой медицинской процедуры планировалось получение соответствующей справки для прохождения МСЭК и дальнейшего исключения лица с воинского учета как непригодного к службе.

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Подозреваемый был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения части средств в сумме 10 тыс. долларов США.

В данное время ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.