Обіцяв "інвалідність" за $17 000: у Кривому Розі викрито голову благодійного фонду
За процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури повідомлено про підозру місцевому голові благодійного фонду за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та зловживання впливом (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, підозрюваний за 17 тисяч доларів США обіцяв військовозобов’язаному чоловіку "допомогу" в оформленні фіктивної інвалідності з метою подальшого безперешкодного виїзду за кордон під час дії воєнного стану.
Схема передбачала госпіталізацію до однієї з лікарень у м. Дніпро з фіктивним діагнозом та проведення операції на хребті — складного хірургічного втручання з установленням імпланту. У багатьох випадках така операція є підставою для встановлення інвалідності.
Після цієї медичної процедури планувалось отримання відповідної довідки для проходження МСЕК та подальшого виключення особи з військового обліку як непридатної до служби.
Підозрюваного було затримано в порядку ст. 208 КПК України під час отримання частини коштів у сумі 10 тис. доларів США.
Наразі йому обрано запобіжний захід тримання під вартою.
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