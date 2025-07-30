Організовували схеми ухилення від мобілізації: затримано п’ятьох чоловіків, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила нові схеми ухилення від мобілізації в різних регіонах країни.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у результаті затримано пʼятьох організаторів, які за суми від 6 до 15 тисяч доларів США підробляли документи для уникнення служби.

У Києві затримано військовослужбовця, який організував фіктивне навчання ухилянтів в одному з університетів. Також він продавав підроблені медичні довідки та фейкові дипломатичні посвідчення.

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У Дніпрі викрито трьох посадовців районного ТЦК, які за хабарі списували військовозобов’язаних за станом здоров’я. Їхніми "послугами" скористалися щонайменше 37 осіб.

На Закарпатті підозру отримав лікар-невролог, який оформлював фіктивну інвалідність для ухилянтів.

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Всім фігурантам повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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