Організовували схеми ухилення від мобілізації: затримано п’ятьох чоловіків, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила нові схеми ухилення від мобілізації в різних регіонах країни.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у результаті затримано пʼятьох організаторів, які за суми від 6 до 15 тисяч доларів США підробляли документи для уникнення служби.
У Києві затримано військовослужбовця, який організував фіктивне навчання ухилянтів в одному з університетів. Також він продавав підроблені медичні довідки та фейкові дипломатичні посвідчення.
У Дніпрі викрито трьох посадовців районного ТЦК, які за хабарі списували військовозобов’язаних за станом здоров’я. Їхніми "послугами" скористалися щонайменше 37 осіб.
На Закарпатті підозру отримав лікар-невролог, який оформлював фіктивну інвалідність для ухилянтів.
Всім фігурантам повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
пам'ятаю, в перші тижні війни були відосики, як сбу затримує. то, там не те що стояти, там лежати було нестерпно.
у всіх цивілізованих країнах, спеціальним службам державної безпеки, заборонено законом працювати на території своїх держав!!!!
але але але.....
Бариги на крові, під час московської війни проти України!!
Тепер, портновські у мантіях та прокурорські, будуть їх «доїти», а потім, як і беркутню, відпустять, згідно мирних норм Законів!!