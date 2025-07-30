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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
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Організовували схеми ухилення від мобілізації: затримано п’ятьох чоловіків, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила нові схеми ухилення від мобілізації в різних регіонах країни.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

СБУ викрила п’ятьох організаторів схем ухилення від мобілізації

Як зазначається, у результаті затримано пʼятьох організаторів, які за суми від 6 до 15 тисяч доларів США підробляли документи для уникнення служби.

У Києві затримано військовослужбовця, який організував фіктивне навчання ухилянтів в одному з університетів. Також він продавав підроблені медичні довідки та фейкові дипломатичні посвідчення.

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СБУ викрила пʼятьох організаторів схем ухилення від мобілізації
СБУ викрила пʼятьох організаторів схем ухилення від мобілізації

У Дніпрі викрито трьох посадовців районного ТЦК, які за хабарі списували військовозобов’язаних за станом здоров’я. Їхніми "послугами" скористалися щонайменше 37 осіб.

На Закарпатті підозру отримав лікар-невролог, який оформлював фіктивну інвалідність для ухилянтів.

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СБУ викрила пʼятьох організаторів схем ухилення від мобілізації

Всім фігурантам повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Автор: 

СБУ (13186) ухилянти (1078)


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Ну от хто критикує такі дії, то ви чесно дайте відповідь самим собі, що ви б такого не робили, якби були на їх місці
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30.07.2025 14:12 Відповісти
на останньому фото, той з "сбу" щось не пакує, а допомагає спинку почухати, бо жиробасіна самостійно не дотягується.
пам'ятаю, в перші тижні війни були відосики, як сбу затримує. то, там не те що стояти, там лежати було нестерпно.
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30.07.2025 14:24 Відповісти
Я мав на увазі брать хабарі
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30.07.2025 14:25 Відповісти
і тут сбу?
у всіх цивілізованих країнах, спеціальним службам державної безпеки, заборонено законом працювати на території своїх держав!!!!
але але але.....
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30.07.2025 14:14 Відповісти
Хіба можна, отак арештувати, отого вагітного у штанях??
Бариги на крові, під час московської війни проти України!!
Тепер, портновські у мантіях та прокурорські, будуть їх «доїти», а потім, як і беркутню, відпустять, згідно мирних норм Законів!!
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30.07.2025 14:46 Відповісти
 
 