$6200 за переправлення до Румунії: На Волині затримано організаторів схеми ухилення від мобілізації, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Двоє мешканців Луцького району створили схему, за якою допомагали чоловікам призовного віку незаконно виїжджати з України під час війни.
Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, передає Цензор.НЕТ.
Встановлено, що за 6200 доларів вони обіцяли забезпечити військовозобов'язаним виїзд до Румунії, оминаючи офіційні пункти пропуску. Щоб не потрапити в поле зору правоохоронців і уникнути мобільних блокпостів, організатори залучали різних водіїв та постійно змінювали маршрути. За їхнім планом, у прикордонному районі Буковини "клієнтів" мав зустріти їхній спільник та вказати дорогу до кордону.
Повідомляється, що переправників затримали у порядку ст. 208 КПК України одразу після того, як вони одержали повну суму готівкою від охочого покинути країну чоловіка. Під час санкціонованих обшуків вилучено авто, готівку, гумові чоботи та інші речові докази.
Затриманим повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).
За клопотанням сторони обвинувачення судом обрано їм запобіжні заходи. Наразі тривають заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до протиправної діяльності.
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