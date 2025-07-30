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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів Ухилення від мобілізації
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$6200 за переправлення до Румунії: На Волині затримано організаторів схеми ухилення від мобілізації, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Двоє мешканців Луцького району створили схему, за якою допомагали чоловікам призовного віку незаконно виїжджати з України під час війни.

Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що за 6200 доларів вони обіцяли забезпечити військовозобов'язаним виїзд до Румунії, оминаючи офіційні пункти пропуску. Щоб не потрапити в поле зору правоохоронців і уникнути мобільних блокпостів, організатори залучали різних водіїв та постійно змінювали маршрути. За їхнім планом, у прикордонному районі Буковини "клієнтів" мав зустріти їхній спільник та вказати дорогу до кордону.

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На Волині затримано організаторів схеми для ухилянтів

Повідомляється, що переправників затримали у порядку ст. 208 КПК України одразу після того, як вони одержали повну суму готівкою від охочого покинути країну чоловіка. Під час санкціонованих обшуків вилучено авто, готівку, гумові чоботи та інші речові докази.

Затриманим повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

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За клопотанням сторони обвинувачення судом обрано їм запобіжні заходи. Наразі тривають заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до протиправної діяльності.

На Волині затримано організаторів схеми для ухилянтів
На Волині затримано організаторів схеми для ухилянтів

Автор: 

ухилянти (1078) Волинська область (897)


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Розвод лохів на бабки...
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30.07.2025 13:37 Відповісти
Полізли на чужу ділянку. Біля Волині лише Польща і Білорусь, там інші схеми, бо поляки повертають втікачів назад, щоб воювали за них. А з білорусами не всім можна зв'язуватись, є нюанси. Зато румуни втікачів не повертають, там простіше. От волиняки і полізли на чуже.
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30.07.2025 13:38 Відповісти
Що ж, додамо ще ложку в цю бочку з лайном...
"На Одещині затримано виконуючого обов'язки начальника районного ТЦК та СП за вимагання та одержання неправомірної вигоди. Фігурант обіцяв за 1,5 тис. доларів винагороди виключення зі списку розшукуваних осіб. Йому загрожує до 10-ти років ув'язнення."
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30.07.2025 13:40 Відповісти
Ще забув додати фото, в стилі тих що зверху:

Стиль називається "хтось для чогось когось тримає"
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30.07.2025 13:43 Відповісти
А де шавки ЗЕлені які тут верещать що на кордонах стрілять треба , як при "таварисчє сталінє"
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30.07.2025 13:43 Відповісти
 
 