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У сукні намагався перетнути кордон: на Одещині затримано чоловіка, який видавав себе за жінку, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

На автодорозі "Одеса-Рені" прикордонники Білгород-Дністровського загону викрили чоловіка, який намагався незаконно перетнути державний кордон, замаскувавшись під жінку.

Про це повідомляє ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Під час перевірки пасажирів рейсового автобуса увагу військових привернула особа у стилі "total-black": чорна перука, сонцезахисні окуляри та атласна сукня. Як з’ясувалося, це був 30-річний чоловік, який вирішив змінити зовнішність, аби уникнути служби та незаконно залишити країну.

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На Одещині чоловік у сукні намагався перетнути кордон

За словами прикордонників, чоловік придбав жіночий одяг у секонд-хенді в Одесі. Він подорожував разом зі своєю співмешканкою та намагався не привертати уваги, зайнявши останні місця в автобусі. Однак план провалився на прикордонному посту.

Порушника притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 КУпАП, справу передано до суду.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6274) Одеська область (3409) ухилянти (1078)


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Топ коментарі
+5
Куди ви 73% втікаєте? Країна ваших мрій тут в Україні і ваш Найвєлічайший лідор Всесвіту також тут. Ви ж всіх зробили разом, то навіщо втікати до тих піндосів?
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30.07.2025 11:00 Відповісти
+5
Від "черг до тцк" до "у сукні намагався перетнути кордон" лише один голос на виборах 😂😂😂
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30.07.2025 11:02 Відповісти
+5
ця новина яскраво відображає розумові здібності баранів 73%, цей ряжений повний дурень який надіявся таким примітивним способом надурити погранців. Так же як в 2019-у папріколу....
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30.07.2025 11:03 Відповісти
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Куди ви 73% втікаєте? Країна ваших мрій тут в Україні і ваш Найвєлічайший лідор Всесвіту також тут. Ви ж всіх зробили разом, то навіщо втікати до тих піндосів?
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30.07.2025 11:00 Відповісти
Гарна думка, питати у ціх втікачів, за кого голосували, за петю чи вову?!
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30.07.2025 11:02 Відповісти
А навіщо питати, хіба зебобікам не зрозуміло, що другому турі виборів Президента України у 2019 році Петро Порошенко отримав 24,45% голосів виборців, це становить 3 779 226 голосів. Володимир Зеленський переміг у другому турі з 73,22% голосів. За кордоном вже більше 10 мільйонів, то якби навіть всі до єдиного втекли, що голосували за Порошенка, то по арифметиці виходить, що зебобіків набагато більше. Але більшість виборців, які потрапили до 24,45% на фронті, або допомагають фронту.
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30.07.2025 11:34 Відповісти
ця новина яскраво відображає розумові здібності баранів 73%, цей ряжений повний дурень який надіявся таким примітивним способом надурити погранців. Так же як в 2019-у папріколу....
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30.07.2025 11:03 Відповісти
тобто Петя вам в тарілку з супом насрав? Петя барига а нинішні "державники" та патріоти?
Свинарчуків порозносили в сміття за якісь 170 тис які вони одержали за те що таємно в росії купували і доставляли деталі для ППО, а нинішнє керівництво МО перерахувало компаніям-прокладкам сотні мільярдів і ні зброї, ні грошей. І звичайно винуватий клятий Порох бо він барига
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30.07.2025 11:19 Відповісти
Кількість смайликів показує рівень інтелекту. Це так смішно, те що Ви написали? Все ніяк не нарегочитесь?
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30.07.2025 11:22 Відповісти
Півник зелений, казки про "бізнес" Пєті з мудачуком будеш переповідати в середовищі своїх розумово відсталих друзів.
А от бізнес Коломоя і Ахмєтки які вигравали суди при Зю і ставили своїх людей в уряд, а також Арахамії на неліквідних дронах, брата Шурми на станціях окупованих русньою, Бойка - партнера по коаліції - це все ти наробив разом (під себе).
Тепер хоч не воняй бо спитаю чому ти гніда ще не в окопі , не захищаєш свій вибір.
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30.07.2025 11:20 Відповісти
А так-то ЗЄля під час війни має кіно-бізнес на Роісє і отримував на це гроші ФСБ через Мінкульт РФ.
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30.07.2025 11:33 Відповісти
Зловили майбутнього рекса, воїна! Но це не точно!!🤡🥳🤪🤣😅
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30.07.2025 11:00 Відповісти
Точно звір! Особливо в порівнянні з двома чахлими прикордонниками поряд на фото.
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30.07.2025 11:02 Відповісти
Прикордонники набирають в свої ряди всіх бажаючих. Приєднуйтесь.
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30.07.2025 11:12 Відповісти
Гарний жарт, я оцінив)
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30.07.2025 11:26 Відповісти
Лох, 100% лох. Сукню одягнув, а в паспорті написано -Вася
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30.07.2025 11:00 Відповісти
Та ні, Ви помиляєтеся, він і паспорт на імя Свєтка мав, або вкрав, або купив.
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30.07.2025 11:03 Відповісти
Якщо так то ще більший лох, за це стаття 358 КК України
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30.07.2025 11:10 Відповісти
Транс Васіліса
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30.07.2025 11:04 Відповісти
Там давєча Таіланд і Камбоджа вели бойові дії. Цікаво як мєстне ТЦК ставилося до трансвиститів і чи закривало кордони на виїзд для мужчин. Бо трансів там багато
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30.07.2025 11:16 Відповісти
Від "черг до тцк" до "у сукні намагався перетнути кордон" лише один голос на виборах 😂😂😂
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30.07.2025 11:02 Відповісти
Зато ж хуже не стало, і поржать можна)
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30.07.2025 11:05 Відповісти
Тільки рік виборів не треба уточнювати)
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30.07.2025 11:07 Відповісти
И что,актерам из квартала не воевать можно,а талантам аматорам нельзя,это незаконная сегрегация.
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30.07.2025 11:03 Відповісти
А як це він розраховував вільно виїхати за кордон в образі жінки, якщо обов'язок захисту Батьківщини покладений на всіх громадян, а жінки теж громадяни? Невже він думав, що Конституція не для всіх написана, хтось закритий, а хтось катається?)
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30.07.2025 11:03 Відповісти
Ще один, з Керенських, побратимів??
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30.07.2025 11:03 Відповісти
От цікаво, а клоун Аферистович, на псевдо "Люся", так само кордон перетинав?
Чи можливо він ризикував життям, перетинаючи вплав льодяну Тису?
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30.07.2025 11:07 Відповісти
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30.07.2025 11:09 Відповісти
Навіщо цей клоун в війську? Відпустіть, хай собі їде
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30.07.2025 11:05 Відповісти
а кого брати? професійні клоуни і стендапери заброньовані 100-відсотково
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30.07.2025 11:08 Відповісти
Кого брати? 170 000 війскових пенсіонерів до 60 років. Плюс 30 000 тцк. Загалом 200 000. Це приблизно 60(!) штурмових бригад. Через рік максимум, кава в Ялті та АТБ, на Червоній площі. Але ні, потрібні доходяги, та трактористи, прямо з трактору, під час посівної
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30.07.2025 11:18 Відповісти
Вони ахвіцели, їм на фрінт ніззззя. Їм потрібна посада, яка буде відповідати званню і ВОС.
А розжалувати їх до рядових і на загальних засадах в окоп з іншими мобілізованими закинувати, то у Зеленьських кишка тонка!!!
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30.07.2025 11:21 Відповісти
Давищоооо? Наша влада в самет таких і бачить захисників. Відправлять такого і ще двох сліпого і кривого діда на передок, яких ТЦК відловило біля поліклінніки, а потім дивуються чого це фронт сипиться там де три п'яних кацапи на самокатах прорвали фронт і захопили ціле місто
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30.07.2025 11:14 Відповісти
або каліч війська рф на віслюках. Як вони взагалі можуть території окуповувати з таким особовим складном?
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30.07.2025 11:19 Відповісти
А чому б його в розвідку не відправити? Прямо в цьому вбранні?
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30.07.2025 11:27 Відповісти
СТОЯК ПОДВЁЛ НЕПОВЕЗЛО!!!
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30.07.2025 11:06 Відповісти
І потрібно було туфлі на каблуках, а не в кедах під вечірнє плаття
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30.07.2025 11:16 Відповісти
А Рені це десь за границею чи де?
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30.07.2025 11:06 Відповісти
Рені́ - місто в Україні у південній Бессарабії, в Ізмаїльському районі Одеської області. У місті розташований пункт контролю через молдовсько-український кордон Рені-Джурджулешти.
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30.07.2025 11:31 Відповісти
Тобто якщо я наприклад захочу з'їздити в Рені на екскурсію шашликів посмажити , без маскараду, то мене не пустять, а щей будуть дойобуватись, навіть не зважаючи, що у мене бронь?
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30.07.2025 11:33 Відповісти
Ля, я подумав просто, що Рені кінцева зупинка.
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30.07.2025 11:36 Відповісти
Доходяга і зовні і з головою явно не впорядку раз дійшов вже до жіночого вбрання і думав що на кордоні не перевіряють даже паспорти де написано що він Вася. Але на ВЛК в ньому 100% побачать Рембо і відправлять в спецназ. Зато бугаї в два рази більші за нього зараз сидять заброньовані або в тцк по тилам
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30.07.2025 11:08 Відповісти
Ну раз він хоче бути жінкою, зробіть йому операцію та й відпустіть
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30.07.2025 11:12 Відповісти
Допоможіть йому це зробити законно..уаструваьи транвестита
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30.07.2025 11:13 Відповісти
Треба стат було змінити.
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30.07.2025 11:14 Відповісти
Каструвати
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30.07.2025 11:15 Відповісти
Закон же один для всіх чи нє? То притягніть до відповідальності цю бабцю
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30.07.2025 11:17 Відповісти
Виглядає, як постанова. Дуже не реалістично, або якись чудний.
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30.07.2025 11:28 Відповісти
Звєрєв? - така собі жіночка - на любителя
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30.07.2025 11:31 Відповісти
 
 