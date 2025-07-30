У сукні намагався перетнути кордон: на Одещині затримано чоловіка, який видавав себе за жінку, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

На автодорозі "Одеса-Рені" прикордонники Білгород-Дністровського загону викрили чоловіка, який намагався незаконно перетнути державний кордон, замаскувавшись під жінку.

Про це повідомляє ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Під час перевірки пасажирів рейсового автобуса увагу військових привернула особа у стилі "total-black": чорна перука, сонцезахисні окуляри та атласна сукня. Як з’ясувалося, це був 30-річний чоловік, який вирішив змінити зовнішність, аби уникнути служби та незаконно залишити країну.

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За словами прикордонників, чоловік придбав жіночий одяг у секонд-хенді в Одесі. Він подорожував разом зі своєю співмешканкою та намагався не привертати уваги, зайнявши останні місця в автобусі. Однак план провалився на прикордонному посту.

Порушника притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 КУпАП, справу передано до суду.

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