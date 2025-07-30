У сукні намагався перетнути кордон: на Одещині затримано чоловіка, який видавав себе за жінку, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО
На автодорозі "Одеса-Рені" прикордонники Білгород-Дністровського загону викрили чоловіка, який намагався незаконно перетнути державний кордон, замаскувавшись під жінку.
Про це повідомляє ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
Під час перевірки пасажирів рейсового автобуса увагу військових привернула особа у стилі "total-black": чорна перука, сонцезахисні окуляри та атласна сукня. Як з’ясувалося, це був 30-річний чоловік, який вирішив змінити зовнішність, аби уникнути служби та незаконно залишити країну.
За словами прикордонників, чоловік придбав жіночий одяг у секонд-хенді в Одесі. Він подорожував разом зі своєю співмешканкою та намагався не привертати уваги, зайнявши останні місця в автобусі. Однак план провалився на прикордонному посту.
Порушника притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 КУпАП, справу передано до суду.
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Свинарчуків порозносили в сміття за якісь 170 тис які вони одержали за те що таємно в росії купували і доставляли деталі для ППО, а нинішнє керівництво МО перерахувало компаніям-прокладкам сотні мільярдів і ні зброї, ні грошей. І звичайно винуватий клятий Порох бо він барига
А от бізнес Коломоя і Ахмєтки які вигравали суди при Зю і ставили своїх людей в уряд, а також Арахамії на неліквідних дронах, брата Шурми на станціях окупованих русньою, Бойка - партнера по коаліції - це все ти наробив разом (під себе).
Тепер хоч не воняй бо спитаю чому ти гніда ще не в окопі , не захищаєш свій вибір.
Чи можливо він ризикував життям, перетинаючи вплав льодяну Тису?
А розжалувати їх до рядових і на загальних засадах в окоп з іншими мобілізованими закинувати, то у Зеленьських кишка тонка!!!