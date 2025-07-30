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В платье пытался пересечь границу: в Одесской области задержан мужчина, который выдавал себя за женщину, - ГПСУ

На автодороге "Одесса-Рени" пограничники Белгород-Днестровского отряда разоблачили мужчину, который пытался незаконно пересечь государственную границу, замаскировавшись под женщину.

Об этом сообщает ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Во время проверки пассажиров рейсового автобуса внимание военных привлек человек в стиле "total-black": черный парик, солнцезащитные очки и атласное платье. Как выяснилось, это был 30-летний мужчина, который решил изменить внешность, чтобы избежать службы и незаконно покинуть страну.

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В Одесской области мужчина в платье пытался пересечь границу

По словам пограничников, мужчина приобрел женскую одежду в секонд-хенде в Одессе. Он путешествовал вместе со своей сожительницей и старался не привлекать внимания, заняв последние места в автобусе. Однако план провалился на пограничном посту.

Нарушитель привлечен к административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП, дело передано в суд.

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Автор: 

Госпогранслужба (6710) Одесская область (3751) уклонисты (1004)


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Топ комментарии
+5
Куди ви 73% втікаєте? Країна ваших мрій тут в Україні і ваш Найвєлічайший лідор Всесвіту також тут. Ви ж всіх зробили разом, то навіщо втікати до тих піндосів?
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30.07.2025 11:00 Ответить
+5
Від "черг до тцк" до "у сукні намагався перетнути кордон" лише один голос на виборах 😂😂😂
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30.07.2025 11:02 Ответить
+5
ця новина яскраво відображає розумові здібності баранів 73%, цей ряжений повний дурень який надіявся таким примітивним способом надурити погранців. Так же як в 2019-у папріколу....
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30.07.2025 11:03 Ответить
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Куди ви 73% втікаєте? Країна ваших мрій тут в Україні і ваш Найвєлічайший лідор Всесвіту також тут. Ви ж всіх зробили разом, то навіщо втікати до тих піндосів?
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30.07.2025 11:00 Ответить
Гарна думка, питати у ціх втікачів, за кого голосували, за петю чи вову?!
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30.07.2025 11:02 Ответить
А навіщо питати, хіба зебобікам не зрозуміло, що другому турі виборів Президента України у 2019 році Петро Порошенко отримав 24,45% голосів виборців, це становить 3 779 226 голосів. Володимир Зеленський переміг у другому турі з 73,22% голосів. За кордоном вже більше 10 мільйонів, то якби навіть всі до єдиного втекли, що голосували за Порошенка, то по арифметиці виходить, що зебобіків набагато більше. Але більшість виборців, які потрапили до 24,45% на фронті, або допомагають фронту.
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30.07.2025 11:34 Ответить
ця новина яскраво відображає розумові здібності баранів 73%, цей ряжений повний дурень який надіявся таким примітивним способом надурити погранців. Так же як в 2019-у папріколу....
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30.07.2025 11:03 Ответить
тобто Петя вам в тарілку з супом насрав? Петя барига а нинішні "державники" та патріоти?
Свинарчуків порозносили в сміття за якісь 170 тис які вони одержали за те що таємно в росії купували і доставляли деталі для ППО, а нинішнє керівництво МО перерахувало компаніям-прокладкам сотні мільярдів і ні зброї, ні грошей. І звичайно винуватий клятий Порох бо він барига
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30.07.2025 11:19 Ответить
Кількість смайликів показує рівень інтелекту. Це так смішно, те що Ви написали? Все ніяк не нарегочитесь?
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30.07.2025 11:22 Ответить
Як показав час, а вже пройшло майже 7 років, то реальними баригами виявилися Зе і його мародерна команда - Беня, єрмак, татаров, міндіч 1 і міндіч 2, шефір 1 і шефір 2, Гезніков, таран, чернишов, шурма, більше 40 депутатів від "слуг"(їх ще з десяток перейшли на бік ворога) і жодного від ЄС. Ось така вона статистика.
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30.07.2025 11:38 Ответить
Півник зелений, казки про "бізнес" Пєті з мудачуком будеш переповідати в середовищі своїх розумово відсталих друзів.
А от бізнес Коломоя і Ахмєтки які вигравали суди при Зю і ставили своїх людей в уряд, а також Арахамії на неліквідних дронах, брата Шурми на станціях окупованих русньою, Бойка - партнера по коаліції - це все ти наробив разом (під себе).
Тепер хоч не воняй бо спитаю чому ти гніда ще не в окопі , не захищаєш свій вибір.
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30.07.2025 11:20 Ответить
А так-то ЗЄля під час війни має кіно-бізнес на Роісє і отримував на це гроші ФСБ через Мінкульт РФ.
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30.07.2025 11:33 Ответить
Зловили майбутнього рекса, воїна! Но це не точно!!🤡🥳🤪🤣😅
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30.07.2025 11:00 Ответить
Точно звір! Особливо в порівнянні з двома чахлими прикордонниками поряд на фото.
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30.07.2025 11:02 Ответить
Прикордонники набирають в свої ряди всіх бажаючих. Приєднуйтесь.
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30.07.2025 11:12 Ответить
Гарний жарт, я оцінив)
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30.07.2025 11:26 Ответить
Лох, 100% лох. Сукню одягнув, а в паспорті написано -Вася
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30.07.2025 11:00 Ответить
Та ні, Ви помиляєтеся, він і паспорт на імя Свєтка мав, або вкрав, або купив.
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30.07.2025 11:03 Ответить
Якщо так то ще більший лох, за це стаття 358 КК України
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30.07.2025 11:10 Ответить
Транс Васіліса
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30.07.2025 11:04 Ответить
Там давєча Таіланд і Камбоджа вели бойові дії. Цікаво як мєстне ТЦК ставилося до трансвиститів і чи закривало кордони на виїзд для мужчин. Бо трансів там багато
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30.07.2025 11:16 Ответить
Від "черг до тцк" до "у сукні намагався перетнути кордон" лише один голос на виборах 😂😂😂
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30.07.2025 11:02 Ответить
Зато ж хуже не стало, і поржать можна)
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30.07.2025 11:05 Ответить
Тільки рік виборів не треба уточнювати)
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30.07.2025 11:07 Ответить
И что,актерам из квартала не воевать можно,а талантам аматорам нельзя,это незаконная сегрегация.
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30.07.2025 11:03 Ответить
А як це він розраховував вільно виїхати за кордон в образі жінки, якщо обов'язок захисту Батьківщини покладений на всіх громадян, а жінки теж громадяни? Невже він думав, що Конституція не для всіх написана, хтось закритий, а хтось катається?)
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30.07.2025 11:03 Ответить
Ще один, з Керенських, побратимів??
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30.07.2025 11:03 Ответить
От цікаво, а клоун Аферистович, на псевдо "Люся", так само кордон перетинав?
Чи можливо він ризикував життям, перетинаючи вплав льодяну Тису?
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30.07.2025 11:07 Ответить
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30.07.2025 11:09 Ответить
Навіщо цей клоун в війську? Відпустіть, хай собі їде
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30.07.2025 11:05 Ответить
а кого брати? професійні клоуни і стендапери заброньовані 100-відсотково
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30.07.2025 11:08 Ответить
Кого брати? 170 000 війскових пенсіонерів до 60 років. Плюс 30 000 тцк. Загалом 200 000. Це приблизно 60(!) штурмових бригад. Через рік максимум, кава в Ялті та АТБ, на Червоній площі. Але ні, потрібні доходяги, та трактористи, прямо з трактору, під час посівної
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30.07.2025 11:18 Ответить
Вони ахвіцели, їм на фрінт ніззззя. Їм потрібна посада, яка буде відповідати званню і ВОС.
А розжалувати їх до рядових і на загальних засадах в окоп з іншими мобілізованими закинувати, то у Зеленьських кишка тонка!!!
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30.07.2025 11:21 Ответить
Давищоооо? Наша влада в самет таких і бачить захисників. Відправлять такого і ще двох сліпого і кривого діда на передок, яких ТЦК відловило біля поліклінніки, а потім дивуються чого це фронт сипиться там де три п'яних кацапи на самокатах прорвали фронт і захопили ціле місто
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30.07.2025 11:14 Ответить
або каліч війська рф на віслюках. Як вони взагалі можуть території окуповувати з таким особовим складном?
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30.07.2025 11:19 Ответить
А чому б його в розвідку не відправити? Прямо в цьому вбранні?
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30.07.2025 11:27 Ответить
СТОЯК ПОДВЁЛ НЕПОВЕЗЛО!!!
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30.07.2025 11:06 Ответить
І потрібно було туфлі на каблуках, а не в кедах під вечірнє плаття
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30.07.2025 11:16 Ответить
А Рені це десь за границею чи де?
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30.07.2025 11:06 Ответить
Рені́ - місто в Україні у південній Бессарабії, в Ізмаїльському районі Одеської області. У місті розташований пункт контролю через молдовсько-український кордон Рені-Джурджулешти.
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30.07.2025 11:31 Ответить
Тобто якщо я наприклад захочу з'їздити в Рені на екскурсію шашликів посмажити , без маскараду, то мене не пустять, а щей будуть дойобуватись, навіть не зважаючи, що у мене бронь?
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30.07.2025 11:33 Ответить
Ля, я подумав просто, що Рені кінцева зупинка.
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30.07.2025 11:36 Ответить
Доходяга і зовні і з головою явно не впорядку раз дійшов вже до жіночого вбрання і думав що на кордоні не перевіряють даже паспорти де написано що він Вася. Але на ВЛК в ньому 100% побачать Рембо і відправлять в спецназ. Зато бугаї в два рази більші за нього зараз сидять заброньовані або в тцк по тилам
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30.07.2025 11:08 Ответить
Ну раз він хоче бути жінкою, зробіть йому операцію та й відпустіть
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30.07.2025 11:12 Ответить
Допоможіть йому це зробити законно..уаструваьи транвестита
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30.07.2025 11:13 Ответить
Треба стат було змінити.
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30.07.2025 11:14 Ответить
Каструвати
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30.07.2025 11:15 Ответить
Закон же один для всіх чи нє? То притягніть до відповідальності цю бабцю
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30.07.2025 11:17 Ответить
Виглядає, як постанова. Дуже не реалістично, або якись чудний.
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30.07.2025 11:28 Ответить
Звєрєв? - така собі жіночка - на любителя
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30.07.2025 11:31 Ответить
 
 