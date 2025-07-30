В платье пытался пересечь границу: в Одесской области задержан мужчина, который выдавал себя за женщину, - ГПСУ
На автодороге "Одесса-Рени" пограничники Белгород-Днестровского отряда разоблачили мужчину, который пытался незаконно пересечь государственную границу, замаскировавшись под женщину.
Об этом сообщает ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
Во время проверки пассажиров рейсового автобуса внимание военных привлек человек в стиле "total-black": черный парик, солнцезащитные очки и атласное платье. Как выяснилось, это был 30-летний мужчина, который решил изменить внешность, чтобы избежать службы и незаконно покинуть страну.
По словам пограничников, мужчина приобрел женскую одежду в секонд-хенде в Одессе. Он путешествовал вместе со своей сожительницей и старался не привлекать внимания, заняв последние места в автобусе. Однако план провалился на пограничном посту.
Нарушитель привлечен к административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП, дело передано в суд.
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Свинарчуків порозносили в сміття за якісь 170 тис які вони одержали за те що таємно в росії купували і доставляли деталі для ППО, а нинішнє керівництво МО перерахувало компаніям-прокладкам сотні мільярдів і ні зброї, ні грошей. І звичайно винуватий клятий Порох бо він барига
А от бізнес Коломоя і Ахмєтки які вигравали суди при Зю і ставили своїх людей в уряд, а також Арахамії на неліквідних дронах, брата Шурми на станціях окупованих русньою, Бойка - партнера по коаліції - це все ти наробив разом (під себе).
Тепер хоч не воняй бо спитаю чому ти гніда ще не в окопі , не захищаєш свій вибір.
Чи можливо він ризикував життям, перетинаючи вплав льодяну Тису?
А розжалувати їх до рядових і на загальних засадах в окоп з іншими мобілізованими закинувати, то у Зеленьських кишка тонка!!!