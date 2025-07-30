В платье пытался пересечь границу: в Одесской области задержан мужчина, который выдавал себя за женщину, - ГПСУ

На автодороге "Одесса-Рени" пограничники Белгород-Днестровского отряда разоблачили мужчину, который пытался незаконно пересечь государственную границу, замаскировавшись под женщину.

Об этом сообщает ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Во время проверки пассажиров рейсового автобуса внимание военных привлек человек в стиле "total-black": черный парик, солнцезащитные очки и атласное платье. Как выяснилось, это был 30-летний мужчина, который решил изменить внешность, чтобы избежать службы и незаконно покинуть страну.

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По словам пограничников, мужчина приобрел женскую одежду в секонд-хенде в Одессе. Он путешествовал вместе со своей сожительницей и старался не привлекать внимания, заняв последние места в автобусе. Однако план провалился на пограничном посту.

Нарушитель привлечен к административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП, дело передано в суд.

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