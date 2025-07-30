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Новости Фото Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию Уклонение от мобилизации
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$6200 за переправку в Румынию: на Волыни задержаны организаторы схемы уклонения от мобилизации, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Двое жителей Луцкого района создали схему, по которой помогали мужчинам призывного возраста незаконно выезжать из Украины во время войны.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что за 6200 долларов они обещали обеспечить военнообязанным выезд в Румынию, минуя официальные пункты пропуска. Чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей и избежать мобильных блокпостов, организаторы привлекали разных водителей и постоянно меняли маршруты. По их плану, в пограничном районе Буковины "клиентов" должен был встретить их сообщник и указать дорогу к границе.

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На Волыни задержаны организаторы схемы для уклонистов

Сообщается, что переправщиков задержали в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после того, как они получили полную сумму наличными от желающего покинуть страну мужчины. Во время санкционированных обысков изъято авто, наличные, резиновые сапоги и другие вещественные доказательства.

Задержанным сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лица через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

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По ходатайству стороны обвинения судом избраны им меры пресечения. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности.

На Волыни задержаны организаторы схемы для уклонистов
На Волыни задержаны организаторы схемы для уклонистов

Автор: 

уклонисты (1004) Волынская область (1027)


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Розвод лохів на бабки...
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30.07.2025 13:37 Ответить
Полізли на чужу ділянку. Біля Волині лише Польща і Білорусь, там інші схеми, бо поляки повертають втікачів назад, щоб воювали за них. А з білорусами не всім можна зв'язуватись, є нюанси. Зато румуни втікачів не повертають, там простіше. От волиняки і полізли на чуже.
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30.07.2025 13:38 Ответить
Що ж, додамо ще ложку в цю бочку з лайном...
"На Одещині затримано виконуючого обов'язки начальника районного ТЦК та СП за вимагання та одержання неправомірної вигоди. Фігурант обіцяв за 1,5 тис. доларів винагороди виключення зі списку розшукуваних осіб. Йому загрожує до 10-ти років ув'язнення."
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30.07.2025 13:40 Ответить
Ще забув додати фото, в стилі тих що зверху:

Стиль називається "хтось для чогось когось тримає"
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30.07.2025 13:43 Ответить
А де шавки ЗЕлені які тут верещать що на кордонах стрілять треба , як при "таварисчє сталінє"
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30.07.2025 13:43 Ответить
 
 