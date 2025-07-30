$6200 за переправку в Румынию: на Волыни задержаны организаторы схемы уклонения от мобилизации, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Двое жителей Луцкого района создали схему, по которой помогали мужчинам призывного возраста незаконно выезжать из Украины во время войны.
Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона, передает Цензор.НЕТ.
Установлено, что за 6200 долларов они обещали обеспечить военнообязанным выезд в Румынию, минуя официальные пункты пропуска. Чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей и избежать мобильных блокпостов, организаторы привлекали разных водителей и постоянно меняли маршруты. По их плану, в пограничном районе Буковины "клиентов" должен был встретить их сообщник и указать дорогу к границе.
Сообщается, что переправщиков задержали в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после того, как они получили полную сумму наличными от желающего покинуть страну мужчины. Во время санкционированных обысков изъято авто, наличные, резиновые сапоги и другие вещественные доказательства.
Задержанным сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лица через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
По ходатайству стороны обвинения судом избраны им меры пресечения. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности.
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