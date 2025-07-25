За более 320 тыс. грн пытался подкупить пограничника: на Закарпатье задержан организатор схемы побега от мобилизации. ФОТОрепортаж

43-летний житель Береговщины предложил более 320 тысяч гривен начальнику группы инспекторов пограничного контроля ГПСУ, чтобы тот "не заметил" двух военнообязанных, пытавшихся сбежать в Венгрию через пункт пропуска "Дякове".

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, пограничник сразу сообщил о попытке подкупа непосредственное руководство и способствовал фиксации всех дальнейших действий злоумышленника. Благодаря его позиции удалось задокументировать преступление и разоблачить организатора незаконной схемы. Подозреваемый задержан прямо во время передачи задатка, остальную часть средств он должен был отдать уже после того, как его "клиенты" пересекут границу.

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Во время обыска в автомобиле фигуранта обнаружено еще 8,4 тысячи евро и 2 тысячи долларов наличными, происхождение которых выясняется.

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"Организатору сделки прокуроры Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщили о подозрении по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу и организации незаконной переправки лиц через госграницу. На обоих военнообязанных, которых он пытался переправить, составлены админпротоколы", - рассказали в Офисе генпрокурора.





Кроме того, прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения.



