РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10305 посетителей онлайн
Новости Фото Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию Уклонение от мобилизации
497 3

За более 320 тыс. грн пытался подкупить пограничника: на Закарпатье задержан организатор схемы побега от мобилизации. ФОТОрепортаж

43-летний житель Береговщины предложил более 320 тысяч гривен начальнику группы инспекторов пограничного контроля ГПСУ, чтобы тот "не заметил" двух военнообязанных, пытавшихся сбежать в Венгрию через пункт пропуска "Дякове".

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, пограничник сразу сообщил о попытке подкупа непосредственное руководство и способствовал фиксации всех дальнейших действий злоумышленника. Благодаря его позиции удалось задокументировать преступление и разоблачить организатора незаконной схемы. Подозреваемый задержан прямо во время передачи задатка, остальную часть средств он должен был отдать уже после того, как его "клиенты" пересекут границу.

Смотрите: Администраторы телеграм-каналов, чиновники госучреждений и водители: Задержаны 14 организаторов "уклоняющихся схем", - СБУ. ФОТОрепортаж

Задержан организатор схемы побега от мобилизации

Во время обыска в автомобиле фигуранта обнаружено еще 8,4 тысячи евро и 2 тысячи долларов наличными, происхождение которых выясняется.

Также смотрите: За деньги способствовал незаконному выезду военнообязанных за границу: На Закарпатье разоблачили военнослужащего. ФОТО

"Организатору сделки прокуроры Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщили о подозрении по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу и организации незаконной переправки лиц через госграницу. На обоих военнообязанных, которых он пытался переправить, составлены админпротоколы", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Задержан организатор схемы побега от мобилизации
Задержан организатор схемы побега от мобилизации

Кроме того, прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения.

Задержан организатор схемы побега от мобилизации
Задержан организатор схемы побега от мобилизации

Автор: 

взятка (6205) Офис Генпрокурора (2555) уклонисты (1000) Закарпатская область (2636)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ой нужен полиграф прикордонникам, ой нужен и бюджет можно пополнить нехило так, этот не взял, а другие?
показать весь комментарий
25.07.2025 16:17 Ответить
- И ты хочешь, чтобы я убил его за триста рублей?
- А за сколько?
- Пятьсот...
(хф "Не бойся, я с тобой!")
показать весь комментарий
25.07.2025 16:18 Ответить
"...начальнику групи інспекторів прикордонного контролю ДПСУ"? (Джерело: https://censor.net/ua/p3565273)
за двох? всього 320 кіло гривень?
Звісно, пан начальник обурився!
показать весь комментарий
25.07.2025 17:07 Ответить
 
 