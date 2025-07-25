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Новости Фото Переправка через границу уклонистов Уклонение от мобилизации
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Администраторы телеграм-каналов, должностные лица госучреждений и водители: задержаны 14 организаторов "уклонистских схем", - СБУ. ФОТОрепортаж

В разных регионах Украины ликвидированы новые схемы уклонения от мобилизации, задержаны 14 организаторов сделок.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что среди фигурантов - администраторы телеграм-каналов и чиновники госучреждений.

Так, в Киеве разоблачили чиновницу из "Украинского научно-практического центра экстренной медпомощи и медицины катастроф" Министерства здравоохранения, которая торговала фиктивными справками для оформления инвалидности. К незаконной деятельности она привлекла шестерых врачей, которые организовывали уклонистам фейковое стационарное "лечение" для оформления истории болезни.

Правоохранители задержали чиновницу Минздрава "на горячем", когда она получала новый транш взятки за поддельные документы.

Также смотрите: Задержан 21 организатор "уклонистских схем", стоимость "услуг" достигала $15 тыс., - СБУ. ФОТОрепортаж

Кроме того, на Киевщине разоблачены пятеро администраторов телеграм-каналов, которые "подсвечивали" локации мобильных групп ТЦК и правоохранителей.

Также задержан водитель такси, который на своей странице в тиктоке призвал обходить маршруты движения представителей военкоматов, координаты которых "сливал" в соцсеть.

Задержаны 14 организаторов схем уклонения от военной службы

На Закарпатье задержаны трое местных жителей - водитель местной пекарни, его сожительница и напарник, которые брали уклонистов в хлебовозки под видом экспедиторов и перевозили к западной границе. Затем "пассажиры" пытались пересечь админграницу вплавь через реку Тиса.

Также в Береговом разоблачили работницу местной АЗС, которая во время рабочей смены дополнительно "зарабатывала" на том, что "подсказывала" военнообязанным как сбежать за границу вне пунктов пропуска.

Также читайте: Мужчину с ампутированными нижними конечностями судили за уклонение от мобилизации на Полтавщине, - СМИ

В Полтавской области разоблачили двух работников военкомата, которые зарабатывали на уклонистах. За деньги они обещали работникам местной агрофирмы вычеркивать их из списков, чтобы те не попали под мобилизацию.

В Черкасской области киберспециалисты СБУ разоблачили 30-летнего администратора телеграм-канала, который "зашифрованными" терминами призывал военнообязанных обходить патрули правоохранителей и ТЦК.

Задержаны 14 организаторов схем уклонения от военной службы

В СБУ отмечают, что по разоблаченным фактам задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой);
  • ч. 1 ст. 368 (принятие предложения обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом);
  • ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Также смотрите: Прятались в кустах: на Буковине задержаны четыре уклониста, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТО

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Задержаны 14 организаторов схем уклонения от военной службы
Задержаны 14 организаторов схем уклонения от военной службы
Задержаны 14 организаторов схем уклонения от военной службы
Задержаны 14 организаторов схем уклонения от военной службы

Автор: 

Киев (25915) Киевская область (4269) СБУ (20234) уклонисты (1000) Закарпатская область (2636) Полтавская область (1237) Черкасская область (99)


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Топ комментарии
+8
Чекаємо чергове гучне затримання онліфанщиць -які загрожують національній безпеці країни - підривають її демографію...
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25.07.2025 13:34 Ответить
+7
Також затримано водія таксі, який на своїй сторінці у тіктоку закликав оминати маршрути руху представників військкоматів, координати яких "зливав" у соцмережу.

Джерело: https://censor.net/ua/p3565233

Це серйозна перемога правоПОХОРОНних органів - можна поставити в один ряд із затриманням Чернишова та розміновувачів Чонгару .
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25.07.2025 13:33 Ответить
+6
чого так завзято Зескоти не ловлять корупціонерів?
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25.07.2025 13:27 Ответить
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чого так завзято Зескоти не ловлять корупціонерів?
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25.07.2025 13:27 Ответить
своїх???побійтесь бога
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25.07.2025 13:39 Ответить
А корупціонерів з вулиці Банкової чи з Кабміну чи з Верховної Ради чи на крайній випадок з одеського ворсовета СБУ не може затримати? Головний гнусавий любитель корупції не дозволяє?
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25.07.2025 13:29 Ответить
А чернишов затриманий???
Ааа, він захищений...
Він нічого такого не робив, щоб його затримали.
Просто корупцією займався... гроші крав у народу України..., нічого такого, щоб затримати...
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25.07.2025 13:32 Ответить
Також затримано водія таксі, який на своїй сторінці у тіктоку закликав оминати маршрути руху представників військкоматів, координати яких "зливав" у соцмережу.

Джерело: https://censor.net/ua/p3565233

Це серйозна перемога правоПОХОРОНних органів - можна поставити в один ряд із затриманням Чернишова та розміновувачів Чонгару .
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25.07.2025 13:33 Ответить
Чекаємо чергове гучне затримання онліфанщиць -які загрожують національній безпеці країни - підривають її демографію...
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25.07.2025 13:34 Ответить
Не факт, що взагалі були якісь схеми.
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25.07.2025 13:56 Ответить
>Крім того, на Київщині викрито п'ятьох адміністраторів телеграм-каналів, які "підсвічували" локації мобільних груп ТЦК та правоохоронців.

>Також затримано водія таксі, який на своїй сторінці у тіктоку закликав оминати маршрути руху представників військкоматів, координати яких "зливав" у соцмережу.

в чому порушення законодавства? сподіваюсь, адвокати докажуть ідіотизм слідчих
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25.07.2025 14:04 Ответить
Помітьте не має мітингів активістів , десятки блогерів та організацій не виступають проти порушення прав та свобод громадян ...
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25.07.2025 14:12 Ответить
На оце й усе і здатна сбу... А зрадники спокійно собі живуть, пакують, вбивають, калічать людей....
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25.07.2025 14:38 Ответить
СБУ що будемо робити із Зєрмаком? Підлизнемо?
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25.07.2025 14:39 Ответить
Ухылянты это отцы которые в детстве ливнули вместо того чтобы воспитать тех кто вместо воевать на фронте занимаются ловлей пацанов гражданских 😂🤣
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25.07.2025 14:42 Ответить
"На Закарпатті затримано трьох місцевих мешканців - водія місцевої пекарні, його співмешканку та напарника, які брали ухилянтів у хлібовозки і перевозили до західного кордону"
Ухилянтів треба перевозити не в хлібовозках, а в хліборізках
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25.07.2025 15:31 Ответить
 
 