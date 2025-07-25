Администраторы телеграм-каналов, должностные лица госучреждений и водители: задержаны 14 организаторов "уклонистских схем", - СБУ. ФОТОрепортаж

В разных регионах Украины ликвидированы новые схемы уклонения от мобилизации, задержаны 14 организаторов сделок.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что среди фигурантов - администраторы телеграм-каналов и чиновники госучреждений.

Так, в Киеве разоблачили чиновницу из "Украинского научно-практического центра экстренной медпомощи и медицины катастроф" Министерства здравоохранения, которая торговала фиктивными справками для оформления инвалидности. К незаконной деятельности она привлекла шестерых врачей, которые организовывали уклонистам фейковое стационарное "лечение" для оформления истории болезни.

Правоохранители задержали чиновницу Минздрава "на горячем", когда она получала новый транш взятки за поддельные документы.

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Кроме того, на Киевщине разоблачены пятеро администраторов телеграм-каналов, которые "подсвечивали" локации мобильных групп ТЦК и правоохранителей.

Также задержан водитель такси, который на своей странице в тиктоке призвал обходить маршруты движения представителей военкоматов, координаты которых "сливал" в соцсеть.

На Закарпатье задержаны трое местных жителей - водитель местной пекарни, его сожительница и напарник, которые брали уклонистов в хлебовозки под видом экспедиторов и перевозили к западной границе. Затем "пассажиры" пытались пересечь админграницу вплавь через реку Тиса.

Также в Береговом разоблачили работницу местной АЗС, которая во время рабочей смены дополнительно "зарабатывала" на том, что "подсказывала" военнообязанным как сбежать за границу вне пунктов пропуска.

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В Полтавской области разоблачили двух работников военкомата, которые зарабатывали на уклонистах. За деньги они обещали работникам местной агрофирмы вычеркивать их из списков, чтобы те не попали под мобилизацию.

В Черкасской области киберспециалисты СБУ разоблачили 30-летнего администратора телеграм-канала, который "зашифрованными" терминами призывал военнообязанных обходить патрули правоохранителей и ТЦК.

В СБУ отмечают, что по разоблаченным фактам задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой);

ч. 1 ст. 368 (принятие предложения обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом);

ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

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Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.







