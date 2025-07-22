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Прятались в кустах: на Буковине задержаны четверо уклонистов, - ГПСУ

На участке отдела "Герца" Черновицкого пограничного отряда оператор БПЛА обнаружил четырех человек, которые в камуфляже двигались в сторону границы с Румынией, пытаясь остаться незамеченными среди густой растительности.

Об этом сообщают в ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переправляли уклонистов в Румынию и Венгрию: на Закарпатье разоблачили двух мужчин, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Как отмечается, дрон зафиксировал их координаты, и пограничный наряд оперативно вышел на перехват. Во время задержания нарушители пытались скрыться, однако их задержали.

Выяснилось, что мужчины - жители Черниговской и Ивано-Франковской областей - планировали незаконно пересечь государственную границу с помощью онлайн-карты.

На границе с Румынией задержали четырех уклонистов

На задержанных составили админпротоколы по статьям 185-10 и 204-1 КУоАП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": $3000 взятки за снятие с розыска: в Одесской области задержан чиновник ТЦК, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Буковина (903) Госпогранслужба (6694) уклонисты (995) Львовская область (2970) Стрыйский район (24)


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Топ комментарии
+7
Практически готовая разведгруппа , правда нужно чуток потренироваться..
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22.07.2025 14:35 Ответить
+3
Саме так. Могла б на фронті так оперативно ворога виявляти і затримувати, як виявляє і затримує "ухилянтів" в глибокому тилу...
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22.07.2025 14:59 Ответить
+3
Виїжджати за кордон можна тільки панам з запискою від батьків Буданова. Рабам з зеленої країни мрій - зась.
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22.07.2025 15:25 Ответить
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Практически готовая разведгруппа , правда нужно чуток потренироваться..
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22.07.2025 14:35 Ответить
Саме так. Могла б на фронті так оперативно ворога виявляти і затримувати, як виявляє і затримує "ухилянтів" в глибокому тилу...
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22.07.2025 14:59 Ответить
готова дрг
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22.07.2025 14:35 Ответить
Ну не те, щоби прямо...вони ж спалились, тобто - як ДРГ провалились.
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22.07.2025 14:43 Ответить
Мусора також в бурянах ховаються
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22.07.2025 14:42 Ответить
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22.07.2025 14:52 Ответить
Стаття 185-10. Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону
тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Стаття 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України

https://urst.com.ua/kupap/st-204-1 тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.
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22.07.2025 14:44 Ответить
Прям "злісна непокора"? З якого хєра я маю їм покорятись?
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22.07.2025 15:25 Ответить
Бо вони знаходились в зоні забороненій для перебування осіб без спеціального дозволу.
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22.07.2025 15:33 Ответить
А закон десь якийсь є що забороняє перетинати кондон? Не постанова кабінету міністрів, а саме закон.
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22.07.2025 15:51 Ответить
Це відловлюють тих хто навідріз відмовляється пити каву у Венській опері?
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22.07.2025 14:47 Ответить
Пересічний народ не бажає воювати. На передовій катастрофічно бракує людей. Керівництво країни войовничо обіцяє москалям показати "кузькіну мать" та розвал московії. І що робити пересічному роботязі?
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22.07.2025 14:59 Ответить
Виконувати наказ "партіі і правітєльства". Іти і розвалювати.
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22.07.2025 15:01 Ответить
Тридцять тисяч мобілізують, кожного місяця. Стільки ж, як і окупанти. Куди ж вони діваються?
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22.07.2025 15:33 Ответить
Правте статтю. Між "ухилянтів" і "ДПСУ" немає бути розділових знаків.
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22.07.2025 15:24 Ответить
Виїжджати за кордон можна тільки панам з запискою від батьків Буданова. Рабам з зеленої країни мрій - зась.
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22.07.2025 15:25 Ответить
Під ухилянтами після 01.07.2025 року повинна земля горіти, вони повинні бути просто викинуті з Українського суспільства як нікчеми та непотріб,
і піддані найосуднішій соціальні ганьбі всього Народу України!
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22.07.2025 15:34 Ответить
адин серый другой белый спрятались в канавке
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22.07.2025 15:36 Ответить
Країна мрії кім че зе
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22.07.2025 15:42 Ответить
Все понятно , ну поймали , дальше что , штаф ? статья , поход с кустов в ТЦК ?
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22.07.2025 16:35 Ответить
 
 