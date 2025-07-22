Прятались в кустах: на Буковине задержаны четверо уклонистов, - ГПСУ

На участке отдела "Герца" Черновицкого пограничного отряда оператор БПЛА обнаружил четырех человек, которые в камуфляже двигались в сторону границы с Румынией, пытаясь остаться незамеченными среди густой растительности.

Об этом сообщают в ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, дрон зафиксировал их координаты, и пограничный наряд оперативно вышел на перехват. Во время задержания нарушители пытались скрыться, однако их задержали.

Выяснилось, что мужчины - жители Черниговской и Ивано-Франковской областей - планировали незаконно пересечь государственную границу с помощью онлайн-карты.

На задержанных составили админпротоколы по статьям 185-10 и 204-1 КУоАП.

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