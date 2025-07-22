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Ховалися у бур’янах: на Буковині затримано чотирьох ухилянтів, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

На ділянці відділу "Герца" Чернівецького прикордонного загону оператор БПЛА виявив чотирьох осіб, які в камуфляжі рухались у бік кордону з Румунією, намагаючись залишитися непоміченими серед густої рослинності.

Про це повідомляють у ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, дрон зафіксував їхні координати, і прикордонний наряд оперативно вийшов на перехоплення. Під час затримання порушники намагалися втекти, однак їх затримали.

З’ясувалося, що чоловіки - жителі Чернігівської та Івано-Франківської областей - планували незаконно перетнути державний кордон за допомогою онлайн-мапи.

На кордоні з Румунією затримали чотирьох ухилянтів

На затриманих склали адмінпротоколи за статтями 185-10 та 204-1 КУпАП.

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Автор: 

Буковина (856) Держприкордонслужба ДПСУ (6258) ухилянти (1066) Львівська область (2499) Стрийський район (24)


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Топ коментарі
+4
Практически готовая разведгруппа , правда нужно чуток потренироваться..
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22.07.2025 14:35 Відповісти
+2
Ну не те, щоби прямо...вони ж спалились, тобто - як ДРГ провалились.
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22.07.2025 14:43 Відповісти
+1
готова дрг
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22.07.2025 14:35 Відповісти
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Практически готовая разведгруппа , правда нужно чуток потренироваться..
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22.07.2025 14:35 Відповісти
Саме так. Могла б на фронті так оперативно ворога виявляти і затримувати, як виявляє і затримує "ухилянтів" в глибокому тилу...
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22.07.2025 14:59 Відповісти
готова дрг
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22.07.2025 14:35 Відповісти
Ну не те, щоби прямо...вони ж спалились, тобто - як ДРГ провалились.
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22.07.2025 14:43 Відповісти
Мусора також в бурянах ховаються
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22.07.2025 14:42 Відповісти
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22.07.2025 14:52 Відповісти
Стаття 185-10. Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону
тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Стаття 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України

https://urst.com.ua/kupap/st-204-1 тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.
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22.07.2025 14:44 Відповісти
Це відловлюють тих хто навідріз відмовляється пити каву у Венській опері?
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22.07.2025 14:47 Відповісти
Пересічний народ не бажає воювати. На передовій катастрофічно бракує людей. Керівництво країни войовничо обіцяє москалям показати "кузькіну мать" та розвал московії. І що робити пересічному роботязі?
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22.07.2025 14:59 Відповісти
Виконувати наказ "партіі і правітєльства". Іти і розвалювати.
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22.07.2025 15:01 Відповісти
 
 