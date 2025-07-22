Ховалися у бур’янах: на Буковині затримано чотирьох ухилянтів, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО
На ділянці відділу "Герца" Чернівецького прикордонного загону оператор БПЛА виявив чотирьох осіб, які в камуфляжі рухались у бік кордону з Румунією, намагаючись залишитися непоміченими серед густої рослинності.
Про це повідомляють у ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
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Як зазначається, дрон зафіксував їхні координати, і прикордонний наряд оперативно вийшов на перехоплення. Під час затримання порушники намагалися втекти, однак їх затримали.
З’ясувалося, що чоловіки - жителі Чернігівської та Івано-Франківської областей - планували незаконно перетнути державний кордон за допомогою онлайн-мапи.
На затриманих склали адмінпротоколи за статтями 185-10 та 204-1 КУпАП.
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Стаття 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України
https://urst.com.ua/kupap/st-204-1 тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.