Ховалися у бур’янах: на Буковині затримано чотирьох ухилянтів, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

На ділянці відділу "Герца" Чернівецького прикордонного загону оператор БПЛА виявив чотирьох осіб, які в камуфляжі рухались у бік кордону з Румунією, намагаючись залишитися непоміченими серед густої рослинності.

Про це повідомляють у ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, дрон зафіксував їхні координати, і прикордонний наряд оперативно вийшов на перехоплення. Під час затримання порушники намагалися втекти, однак їх затримали.

З’ясувалося, що чоловіки - жителі Чернігівської та Івано-Франківської областей - планували незаконно перетнути державний кордон за допомогою онлайн-мапи.

На затриманих склали адмінпротоколи за статтями 185-10 та 204-1 КУпАП.

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