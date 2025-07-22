$3000 хабаря за зняття з розшуку: на Одещині затримано посадовця ТЦК, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В Одеській області СБУ та поліція викрили заступника начальника районного ТЦК та СП, який вимагав хабар у 3000 доларів за виключення військовозобов’язаного з бази розшуку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Як зазначається, гроші посадовець отримував через свого підлеглого двома траншами. Після передачі другої частини суми - 2000 доларів - зловмисника затримали в процесуальному порядку.
Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави у понад 1,2 мільйона гривень. Слідство триває під керівництвом Одеської спецпрокуратури у сфері оборони Південного регіону.
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Без постанови суду і внесення до ЄРДР ЦЕ НЕ РОЗШУК, А КРИМІНАЛ. Тому і нема протоколів затримання бо ПО ЦИМ СТАТТЯМ НЕМА СТРОКУ ДАВНОСТІ!"
Перебував у розшуку за ухилення від мобілізації - Перебував з дотриманням усіх норм статті 281 Кримінального процесуального кодексу? Було відкрито кримінальне провадження, розпочато досудове розслідування, вручено підозру, належним чином повідомлено про виклик до слідчого / прокурора і оголошено цим слідчим / прокурором у розшук? Тому що жодного іншого виду розшуку українським законодавством не передбачено. «Заява омбудсмана Дмитра Лубінця є типовим прикладом легалізації неправомірної співпраці поліції та ТЦК. Нагадую: ТЦК не мають жодних повноважень перевіряти документи або доставляти осіб. Поліція зобов'язана діяти лише в межах закону. Всі дії поза Конституцією - є злочинними. Примус до військового обліку без вольового волевиявлення особи - форма примусу до цивільно-правового зобов'язання та порушення статті 60 Конституції України (право не виконувати злочинні накази).»