$3000 хабаря за зняття з розшуку: на Одещині затримано посадовця ТЦК, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одеській області СБУ та поліція викрили заступника начальника районного ТЦК та СП, який вимагав хабар у 3000 доларів за виключення військовозобов’язаного з бази розшуку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.





Як зазначається, гроші посадовець отримував через свого підлеглого двома траншами. Після передачі другої частини суми - 2000 доларів - зловмисника затримали в процесуальному порядку.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Суд обрав підозрюваному запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави у понад 1,2 мільйона гривень. Слідство триває під керівництвом Одеської спецпрокуратури у сфері оборони Південного регіону.

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