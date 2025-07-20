Чоловік вдарив поліцейського в будівлі ТЦК на Харківщині

Поліцейські затримали нападника, який завдав тілесних ушкоджень правоохоронцю на Харківщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Поліції Харківської області.

Подія сталася 20 липня о 01:45 у с. Кегичівка Берестинського району.

Зазначається, що під час несення служби співробітники поліції перевіряли документи місцевого жителя, який згідно з базою даних, перебував у розшуку як особа, що ухиляється від мобілізації. Чоловіка було передано до Берестинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для подальшого оформлення відповідних матеріалів.

"У цей час до приміщення РТЦК та СП увірвався 20-річний місцевий мешканець. Молодик поводився агресивно та чинив опір поліцейським - вдарив одного з правоохоронців. У результаті поліцейський отримав тілесні ушкодження. Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом нападу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

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