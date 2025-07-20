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Новини Бійка в ТЦК на Харківщині
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Чоловік вдарив поліцейського в будівлі ТЦК на Харківщині

На Харківщині чоловік вдарив поліцейського в будівлі ТЦК

Поліцейські затримали нападника, який завдав тілесних ушкоджень правоохоронцю на Харківщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Поліції Харківської області.

Подія сталася 20 липня о 01:45 у с. Кегичівка Берестинського району.

Зазначається, що під час несення служби співробітники поліції перевіряли документи місцевого жителя, який згідно з базою даних, перебував у розшуку як особа, що ухиляється від мобілізації. Чоловіка було передано до Берестинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для подальшого оформлення відповідних матеріалів.

"У цей час до приміщення РТЦК та СП увірвався 20-річний місцевий мешканець. Молодик поводився агресивно та чинив опір поліцейським - вдарив одного з правоохоронців. У результаті поліцейський отримав тілесні ушкодження. Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом нападу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ініціювали службову перевірку: в Одеському ТЦК прокоментували інцидент з "заштовхуванням в бус" чоловіка

Автор: 

бійка (748) Нацполіція (15370) ТЦК та СП (727) Харківська область (1325)


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Топ коментарі
+7
Прямо як в анекдоті, нападник довго бив животом об чобати поліцейських, а потім бився головою об стіни поки не втратив свідомість
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20.07.2025 20:46 Відповісти
+5
тю, я поки читав перше речення вашого комента, думав, що ви про поліцію пишете
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20.07.2025 20:54 Відповісти
+5
Не зрозумів, так а навіщо "ввірвалася до ТЦК" людина молодше 25 років? Поспішав підписати контракт "18-25"?
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20.07.2025 20:56 Відповісти
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Чому поліція не затримала причетних до https://censor.net/ua/news/3564286/odeskyyi-ttsk-prokomentuvav-intsydent-iz-harkivskym-likarem
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20.07.2025 20:45 Відповісти
Прямо як в анекдоті, нападник довго бив животом об чобати поліцейських, а потім бився головою об стіни поки не втратив свідомість
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20.07.2025 20:46 Відповісти
Хтось в окопі місяцями має сидіти а хтось бухати в комендантську годину. 20 річного півня на пару років на зону відправити , якщо не вміє думати головою.
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20.07.2025 20:51 Відповісти
тю, я поки читав перше речення вашого комента, думав, що ви про поліцію пишете
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20.07.2025 20:54 Відповісти
Та про них мабуть. В поліції нема 20-річних?
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20.07.2025 20:57 Відповісти
точно, є
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20.07.2025 20:58 Відповісти
А коли б'ють чоловіків в будівлі ТЦК, це нормально?
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20.07.2025 20:53 Відповісти
В таких випадках (якщо відео розійдеться по мережі і викличе суспільний осуд) «ініціюють службову перевірку». І взагалі як сказав нещодавно Притула, то майже все фейки, зняті на росії. А тут 20-річний чоловік на представника Держави посмів замахнутися. Таке одразу присікається
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20.07.2025 20:58 Відповісти
Да задовбав вже цей тернопільський клоун , скільки вже цей так званий заброньований "волонтер " нарубіл бабла ?
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20.07.2025 21:05 Відповісти
Боксер мсмк, змс? Чи зі скільки ударів йому вдалося вирубити поліцая насправді?
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20.07.2025 20:54 Відповісти
Не зрозумів, так а навіщо "ввірвалася до ТЦК" людина молодше 25 років? Поспішав підписати контракт "18-25"?
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20.07.2025 20:56 Відповісти
Знущався над поліцейським. Розпускав руки та нещадно бив і принижував.
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20.07.2025 20:59 Відповісти
Мабуть довго тренувався , бо написали про тілесні пошкодження з одного удару. Тепер розумію, чому таким тендітним поліцаям на фронті робити нема чого. Соплею перешибуть.
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20.07.2025 21:02 Відповісти
Все вірно написали. Він просто не кклоком, а п'ятьма пальцями одразу вдарив.
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20.07.2025 21:09 Відповісти
ухилянти забусярили місцевого жителя, а цей 20-річний пішов його рятувати. думаю що так і було.
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20.07.2025 20:59 Відповісти
Мабуть побачив рекламу про 15 тис чізбургерів і не зміг встояти, та одразу побіг підписувати… ну і в стані ефекту вийшов з себе
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20.07.2025 21:01 Відповісти
А я думаю із-за роблоксів
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20.07.2025 21:08 Відповісти
Ні одному слову мусарки вірити не можна, це константа!
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20.07.2025 21:01 Відповісти
Вони з поліцейським не поділили чергу на проходження ВЛК. Дійшло до кулаків, хто перший піде.
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20.07.2025 21:02 Відповісти
Нічого не понятно, но дуже цікаво. Давайте по порядки, хтось когось перевіряв, а потім туда увірвався молодик та набив *******?
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20.07.2025 21:07 Відповісти
З поліцейським не поділили контракт "18-25". Дійшла справа до фізичного з'ясування в установі.
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20.07.2025 21:10 Відповісти
ага, так і було, на режимний об'єкт, який охороняють солдати з автоматами, і решіткою на вході, прийшов 20річний термінатор, погнув решітку, проліз і дав в бубен поліцейським, всім одразу одним ударом.
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20.07.2025 21:10 Відповісти
і все це в 01:45 ночі? шось десь нас найо... обманюють)
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20.07.2025 21:11 Відповісти
"....Подія сталася .... о 01:45..." "...У цей час до приміщення РТЦК та СП увірвався...."
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20.07.2025 21:11 Відповісти
Прям якийсь місцевий месник. Добра, що віли та смолоскип дома забув
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20.07.2025 21:12 Відповісти
 
 