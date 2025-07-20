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Ініціювали службову перевірку: в Одеському ТЦК прокоментували інцидент з "заштовхуванням в бус" чоловіка

інцидент в одесі з тцк

В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили, що розпочали службову перевірку після інциденту 19 липня за участі спільної групи оповіщення одного з РТЦК та СП.

Про це пресслужба ТЦК повідомила у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі інциденту

У соцмережах поширилося відео, на якому, ймовірно, військовослужбовці ТЦК та СП насильно заштовхують чоловіка до мікроавтобуса.

Користувачі соцмереж пишуть, що потерпілим є лікар з Харкова, який наразі у дуже тяжкому стані перебуває у реанімації, пише "Суспільне".

тцк
Скриншот з відео інциденту за участі військовослужбовців ТЦК та СП в Одесі

Колишня дружина постраждалого Валентина Тетяна повідомила в Instagram, що в чоловіка діагностували переломи ребер і проколоті легені. За її словами, лікарям вдалося стабілізувати його стан і врятувати життя.

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Що кажуть в Одеському ТЦК

В Одеському обласному ТЦК та СП заявили, що за фактом події розпочали службову перевірку, яка надасть оцінку діям військовослужбовців, причетних до інциденту.

"Позиція керівництва Одеського обласного ТЦК та СП є незмінною: діяльність військовослужбовців має здійснюватися виключно в межах чинного законодавства. Ми готові надати повне сприяння правоохоронним органам для проведення всебічного та об’єктивного розслідування. Лише офіційне слідство може встановити фактичну хронологію подій і дати правову оцінку діям усіх учасників", - сказано в повідомленні.

тцк

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Автор: 

конфлікт (455) Одеса (5572) Одеська область (3393) ТЦК та СП (727) Одеський район (253)


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Топ коментарі
+11
Ганебне дiло вибиранти керманича-невiгласа, котрий, по великому рахунку, зтровив вiйськових (ТЦК) з цивiльними(призовниками) - перевiв стрiлки вiд себе , також зтровив вiйськових з передовоi з вiйськовими-ТЦКашниками, мовляв , недостатньо поставляють замiну на фронт.
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20.07.2025 19:48 Відповісти
+9
А потім після такого невстановлений громадянин травмував працівника ТЦК лопатой, там відразу всіх собак.

А тут ясно як божий день, працівники тцк запросили чоловіка для перевірки облікових даних, потім побачили що він в важкому стані і у зв'язку з тим, що лікарні далеко повезли до найближчих лікарів на влк.
Представити до героїв України, бо врятували чоловіка від смерті
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20.07.2025 19:39 Відповісти
+9
Воно справді правову оцінку діям може дати лише офіційне слідство. А моральну оцінку? А публічну? Що люди зі звір'ячими інстинктами (полювати і рвати) роблять у державніф структурі, яка працює з власними громадянами, які навіть не засуджені судом і відповідно не мають вироку? Вони точно кращі за бучанських м' ясників, від яких відрізняються лише способом вбивства, часто жорстокішим і формою?
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20.07.2025 19:42 Відповісти
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Справедливий суд ,розслідування відсутні, правоохоронні органи займаються рекетом рейдерством та терором, президент прострочений та нелегітимний більше року, кабмін нелегітимний вже декілька днів , в вр вже давно немає більшості , є великі сумніви в підрахунку голосів і депутатами керують під загрозою кс а то і життя, опозицію зачищають через антизаконні механізми, проукраїнські силовики сидять по тюрмах, під арештами, грабуються ресурси держави, допомога в небачених раніше масштабах, і все це організувало і очолює мафіозне угрупування зеленського, ось такі реалії в Україні станом на літо 25 року.
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20.07.2025 20:26 Відповісти
угадайте с трех раз- кого народ. больше ненавидит путина или тцк?
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20.07.2025 20:29 Відповісти
тцк работают впаре с путиным- прививают ненависть против страны
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20.07.2025 20:30 Відповісти
Коли не будеш биковать,то до тебе ніхто не буде застосовувати силу. Надай необхідні документи які просить поліція і тебе небудуть силою забирати Але ми ж "герої",ну а героями по-геройськи і поступають
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20.07.2025 20:44 Відповісти
Справа складається так,що подібних злісно-агресивних ухилятнів взагалі не треба залишати в живих! Така публіка не просто ворог,при окупації кацапами такі підуть у поліцаї і стукачі,вони до нас будуть такими жорстокими,що бурятам-дагам навіть і не снилося. Якщо нам хоч трошки дороге наше життя і майбутнє...їх треба викошувати як бур"ян косою вже зараз!!! Невже історія нічому не вчить??
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20.07.2025 20:46 Відповісти
Готовий віддати свою місячну зарплату за фото Вашого військового квитка. Заблюрте все, окрім ім'я Юрій. Не така вже велика, але думаю зайвою не буде. Дякую наперед. Тіко ж серйозно, без відмовок.
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20.07.2025 21:07 Відповісти
Батьківщину захищати потрібно, але потрібно якось змінити підхід до цих заходів. Не можна силою і побиттям, тягнути людей на фронт. Чув від одеситів, що деякі працівники ТЦК спецально чергують біля будинків, де проживають заможні батьки ухилянта, ловлять такого ухилянта і відпускають за велику суму грошей. Невже цього не знає Верховний головнокомандувач? А мав би знати!
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20.07.2025 20:47 Відповісти
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