Ініціювали службову перевірку: в Одеському ТЦК прокоментували інцидент з "заштовхуванням в бус" чоловіка

В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили, що розпочали службову перевірку після інциденту 19 липня за участі спільної групи оповіщення одного з РТЦК та СП.

Про це пресслужба ТЦК повідомила у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі інциденту

У соцмережах поширилося відео, на якому, ймовірно, військовослужбовці ТЦК та СП насильно заштовхують чоловіка до мікроавтобуса.

Користувачі соцмереж пишуть, що потерпілим є лікар з Харкова, який наразі у дуже тяжкому стані перебуває у реанімації, пише "Суспільне".



Скриншот з відео інциденту за участі військовослужбовців ТЦК та СП в Одесі

Колишня дружина постраждалого Валентина Тетяна повідомила в Instagram, що в чоловіка діагностували переломи ребер і проколоті легені. За її словами, лікарям вдалося стабілізувати його стан і врятувати життя.

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Що кажуть в Одеському ТЦК

В Одеському обласному ТЦК та СП заявили, що за фактом події розпочали службову перевірку, яка надасть оцінку діям військовослужбовців, причетних до інциденту.

"Позиція керівництва Одеського обласного ТЦК та СП є незмінною: діяльність військовослужбовців має здійснюватися виключно в межах чинного законодавства. Ми готові надати повне сприяння правоохоронним органам для проведення всебічного та об’єктивного розслідування. Лише офіційне слідство може встановити фактичну хронологію подій і дати правову оцінку діям усіх учасників", - сказано в повідомленні.

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