Ініціювали службову перевірку: в Одеському ТЦК прокоментували інцидент з "заштовхуванням в бус" чоловіка
В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили, що розпочали службову перевірку після інциденту 19 липня за участі спільної групи оповіщення одного з РТЦК та СП.
Про це пресслужба ТЦК повідомила у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі інциденту
У соцмережах поширилося відео, на якому, ймовірно, військовослужбовці ТЦК та СП насильно заштовхують чоловіка до мікроавтобуса.
Користувачі соцмереж пишуть, що потерпілим є лікар з Харкова, який наразі у дуже тяжкому стані перебуває у реанімації, пише "Суспільне".
Скриншот з відео інциденту за участі військовослужбовців ТЦК та СП в Одесі
Колишня дружина постраждалого Валентина Тетяна повідомила в Instagram, що в чоловіка діагностували переломи ребер і проколоті легені. За її словами, лікарям вдалося стабілізувати його стан і врятувати життя.
Що кажуть в Одеському ТЦК
В Одеському обласному ТЦК та СП заявили, що за фактом події розпочали службову перевірку, яка надасть оцінку діям військовослужбовців, причетних до інциденту.
"Позиція керівництва Одеського обласного ТЦК та СП є незмінною: діяльність військовослужбовців має здійснюватися виключно в межах чинного законодавства. Ми готові надати повне сприяння правоохоронним органам для проведення всебічного та об’єктивного розслідування. Лише офіційне слідство може встановити фактичну хронологію подій і дати правову оцінку діям усіх учасників", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А тут ясно як божий день, працівники тцк запросили чоловіка для перевірки облікових даних, потім побачили що він в важкому стані і у зв'язку з тим, що лікарні далеко повезли до найближчих лікарів на влк.
Представити до героїв України, бо врятували чоловіка від смерті