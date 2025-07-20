Инициировали служебную проверку: в Одесском ТЦК прокомментировали инцидент с "заталкиванием в бус" мужчины

В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки заявили, что начали служебную проверку после инцидента 19 июля с участием совместной группы оповещения одного из РТЦК и СП.

Об этом пресс-служба ТЦК сообщила в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Детали инцидента

В соцсетях распространилось видео, на котором, вероятно, сотрудники ТЦК и СП насильно заталкивают мужчину в микроавтобус.

Пользователи соцсетей пишут, что пострадавшим является врач из Харькова, который сейчас в очень тяжелом состоянии находится в реанимации, пишет "Суспільне".



Скриншот с видео инцидента с участием представителей ТЦК и СП в Одессе

Бывшая жена пострадавшего Валентина Татьяна сообщила в Instagram, что у мужа диагностировали переломы ребер и проколотые легкие. По ее словам, врачам удалось стабилизировать его состояние и спасти жизнь.

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Что говорят в Одесском ТЦК

В Одесском областном ТЦК и СП заявили, что по факту происшествия начали служебную проверку, которая даст оценку действиям военнослужащих, причастных к инциденту.

"Позиция руководства Одесского областного ТЦК и СП неизменна: деятельность военнослужащих должна осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства. Мы готовы оказать полное содействие правоохранительным органам для проведения всестороннего и объективного расследования. Только официальное следствие может установить фактическую хронологию событий и дать правовую оценку действиям всех участников", - сказано в сообщении.

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