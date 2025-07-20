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Инициировали служебную проверку: в Одесском ТЦК прокомментировали инцидент с "заталкиванием в бус" мужчины

инцидент в одессе с тцк

В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки заявили, что начали служебную проверку после инцидента 19 июля с участием совместной группы оповещения одного из РТЦК и СП.

Об этом пресс-служба ТЦК сообщила в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Детали инцидента

В соцсетях распространилось видео, на котором, вероятно, сотрудники ТЦК и СП насильно заталкивают мужчину в микроавтобус.

Пользователи соцсетей пишут, что пострадавшим является врач из Харькова, который сейчас в очень тяжелом состоянии находится в реанимации, пишет "Суспільне".

тцк
Скриншот с видео инцидента с участием представителей ТЦК и СП в Одессе

Бывшая жена пострадавшего Валентина Татьяна сообщила в Instagram, что у мужа диагностировали переломы ребер и проколотые легкие. По ее словам, врачам удалось стабилизировать его состояние и спасти жизнь.

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Что говорят в Одесском ТЦК

В Одесском областном ТЦК и СП заявили, что по факту происшествия начали служебную проверку, которая даст оценку действиям военнослужащих, причастных к инциденту.

"Позиция руководства Одесского областного ТЦК и СП неизменна: деятельность военнослужащих должна осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства. Мы готовы оказать полное содействие правоохранительным органам для проведения всестороннего и объективного расследования. Только официальное следствие может установить фактическую хронологию событий и дать правовую оценку действиям всех участников", - сказано в сообщении.

тцк

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Автор: 

конфликт (841) Одесса (7987) Одесская область (3736) ТЦК (677) Одесский район (244)


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Топ комментарии
+11
Ганебне дiло вибиранти керманича-невiгласа, котрий, по великому рахунку, зтровив вiйськових (ТЦК) з цивiльними(призовниками) - перевiв стрiлки вiд себе , також зтровив вiйськових з передовоi з вiйськовими-ТЦКашниками, мовляв , недостатньо поставляють замiну на фронт.
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20.07.2025 19:48 Ответить
+10
Воно справді правову оцінку діям може дати лише офіційне слідство. А моральну оцінку? А публічну? Що люди зі звір'ячими інстинктами (полювати і рвати) роблять у державніф структурі, яка працює з власними громадянами, які навіть не засуджені судом і відповідно не мають вироку? Вони точно кращі за бучанських м' ясників, від яких відрізняються лише способом вбивства, часто жорстокішим і формою?
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20.07.2025 19:42 Ответить
+9
Бусифікація це ганебне явище українського сьогодення !!!
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20.07.2025 19:37 Ответить
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Мало що Нікалай, та ще й Дєкапольцев...
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20.07.2025 20:42 Ответить
Справедливий суд ,розслідування відсутні, правоохоронні органи займаються рекетом рейдерством та терором, президент прострочений та нелегітимний більше року, кабмін нелегітимний вже декілька днів , в вр вже давно немає більшості , є великі сумніви в підрахунку голосів і депутатами керують під загрозою кс а то і життя, опозицію зачищають через антизаконні механізми, проукраїнські силовики сидять по тюрмах, під арештами, грабуються ресурси держави, допомога в небачених раніше масштабах, і все це організувало і очолює мафіозне угрупування зеленського, ось такі реалії в Україні станом на літо 25 року.
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20.07.2025 20:26 Ответить
угадайте с трех раз- кого народ. больше ненавидит путина или тцк?
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20.07.2025 20:29 Ответить
тцк работают впаре с путиным- прививают ненависть против страны
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20.07.2025 20:30 Ответить
Коли не будеш биковать,то до тебе ніхто не буде застосовувати силу. Надай необхідні документи які просить поліція і тебе небудуть силою забирати Але ми ж "герої",ну а героями по-геройськи і поступають
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20.07.2025 20:44 Ответить
Справа складається так,що подібних злісно-агресивних ухилятнів взагалі не треба залишати в живих! Така публіка не просто ворог,при окупації кацапами такі підуть у поліцаї і стукачі,вони до нас будуть такими жорстокими,що бурятам-дагам навіть і не снилося. Якщо нам хоч трошки дороге наше життя і майбутнє...їх треба викошувати як бур"ян косою вже зараз!!! Невже історія нічому не вчить??
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20.07.2025 20:46 Ответить
Готовий віддати свою місячну зарплату за фото Вашого військового квитка. Заблюрте все, окрім ім'я Юрій. Не така вже велика, але думаю зайвою не буде. Дякую наперед. Тіко ж серйозно, без відмовок.
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20.07.2025 21:07 Ответить
Шо ти ще готовий віддати? Нічого,може діждешся кацапів тоді віддаси їм і свою дірку і дірки твоєї матері,жінки,дочки...Служба на них тобі не допоможе. А мої документи....забагато честі такому 0 і стукачу як ти відсилати мої документи.
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20.07.2025 21:17 Ответить
Зрозуміло. Звичайний шпрехенфюрер, пропагандон по нашому. А тепер по суті. Є величезна кількість людей, яку ніякими батогами не примусиш воювати. І завдання мудрої Держави - дати їм розумну альтернативу. Варіантів може бути багато. Працювати по 12 годин на виробництві снарядів, догляд за пораненими, багато чого. За мінімальну зарплату. Величезна кількість людей на це погодиться. На прожиття вони собі й після роботи зароблять. Але вони будуть спокійно ходити по вулицях. І мудра Держава отримає величезний трудовий ресурс замість такої ж кількості невдоволених. Але для того ж потрібні мізки.
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20.07.2025 21:22 Ответить
Ех...нема на вас дов.....Сталіна....І таких як С.А.Бандера та Р.Й.Шухевич немає у нас...
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20.07.2025 21:25 Ответить
Батьківщину захищати потрібно, але потрібно якось змінити підхід до цих заходів. Не можна силою і побиттям, тягнути людей на фронт. Чув від одеситів, що деякі працівники ТЦК спецально чергують біля будинків, де проживають заможні батьки ухилянта, ловлять такого ухилянта і відпускають за велику суму грошей. Невже цього не знає Верховний головнокомандувач? А мав би знати!
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20.07.2025 20:47 Ответить
все він чудово знає. думає така брутальність ТЦК має конкретну мету і не одну
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20.07.2025 21:18 Ответить
Нууу, в реанімації - то що ж тут такого? От буряти б відправили в дві реанімації!
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20.07.2025 21:17 Ответить
Бусифікація - це результат самоусунення обкуреного ішака, який іменує себе верховним головкомом, від своїх конституційних обовязків. Це безтолкове чмо і тільки воно в першу чергу несе відповідальність за зрив мобілізації.
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20.07.2025 21:18 Ответить
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