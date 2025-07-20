Мужчина ударил полицейского в здании ТЦК на Харьковщине

Полицейские задержали нападавшего, который нанес телесные повреждения правоохранителю на Харьковщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба полиции Харьковской области.

Происшествие произошло 20 июля в 01:45 в с. Кегичевка Берестинского района.

Отмечается, что во время несения службы сотрудники полиции проверяли документы местного жителя, который, согласно базе данных, находился в розыске как лицо, уклоняющееся от мобилизации. Мужчина был передан в Берестинского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки для дальнейшего оформления соответствующих материалов.

"В это время в помещение РТЦК и СП ворвался 20-летний местный житель. Молодой человек вел себя агрессивно и оказал сопротивление полицейским - ударил одного из правоохранителей. В результате полицейский получил телесные повреждения. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту нападения следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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