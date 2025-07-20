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Новости Драка в ТЦК на Харьковщине
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Мужчина ударил полицейского в здании ТЦК на Харьковщине

В Харьковской области мужчина ударил полицейского в здании ТЦК

Полицейские задержали нападавшего, который нанес телесные повреждения правоохранителю на Харьковщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба полиции Харьковской области.

Происшествие произошло 20 июля в 01:45 в с. Кегичевка Берестинского района.

Отмечается, что во время несения службы сотрудники полиции проверяли документы местного жителя, который, согласно базе данных, находился в розыске как лицо, уклоняющееся от мобилизации. Мужчина был передан в Берестинского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки для дальнейшего оформления соответствующих материалов.

"В это время в помещение РТЦК и СП ворвался 20-летний местный житель. Молодой человек вел себя агрессивно и оказал сопротивление полицейским - ударил одного из правоохранителей. В результате полицейский получил телесные повреждения. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По факту нападения следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инициировали служебную проверку: в Одесском ТЦК прокомментировали инцидент с "заталкиванием в бус" мужчины

Автор: 

драка (2029) Нацполиция (16647) ТЦК (677) Харьковская область (1310)


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Топ комментарии
+7
Прямо як в анекдоті, нападник довго бив животом об чобати поліцейських, а потім бився головою об стіни поки не втратив свідомість
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20.07.2025 20:46 Ответить
+5
тю, я поки читав перше речення вашого комента, думав, що ви про поліцію пишете
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20.07.2025 20:54 Ответить
+5
Не зрозумів, так а навіщо "ввірвалася до ТЦК" людина молодше 25 років? Поспішав підписати контракт "18-25"?
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20.07.2025 20:56 Ответить
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Чому поліція не затримала причетних до https://censor.net/ua/news/3564286/odeskyyi-ttsk-prokomentuvav-intsydent-iz-harkivskym-likarem
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20.07.2025 20:45 Ответить
Прямо як в анекдоті, нападник довго бив животом об чобати поліцейських, а потім бився головою об стіни поки не втратив свідомість
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20.07.2025 20:46 Ответить
Хтось в окопі місяцями має сидіти а хтось бухати в комендантську годину. 20 річного півня на пару років на зону відправити , якщо не вміє думати головою.
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20.07.2025 20:51 Ответить
тю, я поки читав перше речення вашого комента, думав, що ви про поліцію пишете
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20.07.2025 20:54 Ответить
Та про них мабуть. В поліції нема 20-річних?
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20.07.2025 20:57 Ответить
точно, є
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20.07.2025 20:58 Ответить
А коли б'ють чоловіків в будівлі ТЦК, це нормально?
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20.07.2025 20:53 Ответить
В таких випадках (якщо відео розійдеться по мережі і викличе суспільний осуд) «ініціюють службову перевірку». І взагалі як сказав нещодавно Притула, то майже все фейки, зняті на росії. А тут 20-річний чоловік на представника Держави посмів замахнутися. Таке одразу присікається
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20.07.2025 20:58 Ответить
Да задовбав вже цей тернопільський клоун , скільки вже цей так званий заброньований "волонтер " нарубіл бабла ?
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20.07.2025 21:05 Ответить
внукам хватіт
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20.07.2025 21:16 Ответить
Коли дрищі починають відбиватись та волати, що хтось повинен їхні дупи захищати в окопах, а іх мамка не для цього народжувала, то нормально... А коли ТЦК перевищує свої повноваження, то не нормально! Прив'язуйте своє запитання до конкретної ситуації! Людей вбивати погано, але коли це рашисти, то благодатна справа!
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20.07.2025 21:25 Ответить
Боксер мсмк, змс? Чи зі скільки ударів йому вдалося вирубити поліцая насправді?
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20.07.2025 20:54 Ответить
Не зрозумів, так а навіщо "ввірвалася до ТЦК" людина молодше 25 років? Поспішав підписати контракт "18-25"?
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20.07.2025 20:56 Ответить
Знущався над поліцейським. Розпускав руки та нещадно бив і принижував.
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20.07.2025 20:59 Ответить
Мабуть довго тренувався , бо написали про тілесні пошкодження з одного удару. Тепер розумію, чому таким тендітним поліцаям на фронті робити нема чого. Соплею перешибуть.
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20.07.2025 21:02 Ответить
Все вірно написали. Він просто не кклоком, а п'ятьма пальцями одразу вдарив.
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20.07.2025 21:09 Ответить
ухилянти забусярили місцевого жителя, а цей 20-річний пішов його рятувати. думаю що так і було.
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20.07.2025 20:59 Ответить
Мабуть побачив рекламу про 15 тис чізбургерів і не зміг встояти, та одразу побіг підписувати… ну і в стані ефекту вийшов з себе
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20.07.2025 21:01 Ответить
А я думаю із-за роблоксів
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20.07.2025 21:08 Ответить
Ні одному слову мусарки вірити не можна, це константа!
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20.07.2025 21:01 Ответить
Вони з поліцейським не поділили чергу на проходження ВЛК. Дійшло до кулаків, хто перший піде.
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20.07.2025 21:02 Ответить
Нічого не понятно, но дуже цікаво. Давайте по порядки, хтось когось перевіряв, а потім туда увірвався молодик та набив *******?
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20.07.2025 21:07 Ответить
З поліцейським не поділили контракт "18-25". Дійшла справа до фізичного з'ясування в установі.
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20.07.2025 21:10 Ответить
ага, так і було, на режимний об'єкт, який охороняють солдати з автоматами, і решіткою на вході, прийшов 20річний термінатор, погнув решітку, проліз і дав в бубен поліцейським, всім одразу одним ударом.
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20.07.2025 21:10 Ответить
і все це в 01:45 ночі? шось десь нас найо... обманюють)
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20.07.2025 21:11 Ответить
оу, я не дочитав до 01:45

оце крінжатіна.
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20.07.2025 21:21 Ответить
"....Подія сталася .... о 01:45..." "...У цей час до приміщення РТЦК та СП увірвався...."
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20.07.2025 21:11 Ответить
Прям якийсь місцевий месник. Добра, що віли та смолоскип дома забув
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20.07.2025 21:12 Ответить
Раньше робингуды крали у богатых и оставляли себе. В новую эру- новые приоритеты.
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20.07.2025 21:18 Ответить
Треба писати так: "У цей час до приміщення РТЦК та СП увірвався 20-річний носітЬЄль гЄноХВодна нації. Молодик поводився агресивно...
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20.07.2025 21:22 Ответить
Про які 15 тис чізбургерів усі говорять?
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20.07.2025 21:24 Ответить
Хто ж не любить вночі заскочити в ТЦК, щоб дати по лицю поліцейському? Чисто для релаксу.
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20.07.2025 21:24 Ответить
 
 