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Новини Стрілянина під Києвом
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Невідомий вистрілив у водія Range Rover у Василькові: нападника шукають, - Нацполіція

Стрілянина на Київщині

Поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за фактом стрільби у Василькові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, невідомий підійшов до авто місцевого жителя та здійснив кілька пострілів у бік водія. Потерпілого госпіталізовано. Поліцейські розшукують нападника.

"Подія сталась 21 липня о 22:50 у місті Васильків Обухівського району Київської області: на вулиці невідомий вистрелив зі зброї у бік місцевого жителя, який перебував у власному авто Range Rover. Чоловік отримав вогнепальні поранення, його госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

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Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство). На цей час тривають пошуки стрілка.

Автор: 

Київська область (4165) Нацполіція (15372) стрілянина (1812) Васильків (75) Обухівський район (21)


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Мабуть у тцк запрошував
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22.07.2025 09:52 Відповісти
Або віддячив за доставку в тцк
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22.07.2025 10:51 Відповісти
тиць п.... тцк... кац тролі, аби сернуть....
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22.07.2025 10:02 Відповісти
Ствол в кожну хату! Тоді заживемо. Якщо виживемо.
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22.07.2025 10:24 Відповісти
просто так без причини не стріляють
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22.07.2025 11:18 Відповісти
 
 