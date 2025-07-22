Невідомий вистрілив у водія Range Rover у Василькові: нападника шукають, - Нацполіція

Поліція Київщини розпочала кримінальне провадження за фактом стрільби у Василькові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, невідомий підійшов до авто місцевого жителя та здійснив кілька пострілів у бік водія. Потерпілого госпіталізовано. Поліцейські розшукують нападника.

"Подія сталась 21 липня о 22:50 у місті Васильків Обухівського району Київської області: на вулиці невідомий вистрелив зі зброї у бік місцевого жителя, який перебував у власному авто Range Rover. Чоловік отримав вогнепальні поранення, його госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

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Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство). На цей час тривають пошуки стрілка.