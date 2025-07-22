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Новости Стрельба под Киевом
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Неизвестный выстрелил в водителя Range Rover в Василькове: нападавшего разыскивают, - Нацполиция

Стрельба в Киевской области

Полиция Киевщины начала уголовное производство по факту стрельбы в Василькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, неизвестный подошел к авто местного жителя и произвел несколько выстрелов в сторону водителя. Пострадавший госпитализирован. Полицейские разыскивают нападавшего.

"Происшествие произошло 21 июля в 22:50 в городе Васильков Обуховского района Киевской области: на улице неизвестный выстрелил из оружия в сторону местного жителя, который находился в собственном авто Range Rover. Мужчина получил огнестрельные ранения, он госпитализирован", - говорится в сообщении.

Также читайте: В центре Сум произошла стрельба: пострадавший госпитализирован, стрелка разыскивают

Следователи полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство). В настоящее время продолжаются поиски стрелка.

Автор: 

Киевская область (4267) Нацполиция (16649) стрельба (3285) Васильков (179) Обуховский район (18)


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Мабуть у тцк запрошував
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22.07.2025 09:52 Ответить
Або віддячив за доставку в тцк
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22.07.2025 10:51 Ответить
тиць п.... тцк... кац тролі, аби сернуть....
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22.07.2025 10:02 Ответить
Ствол в кожну хату! Тоді заживемо. Якщо виживемо.
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22.07.2025 10:24 Ответить
просто так без причини не стріляють
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22.07.2025 11:18 Ответить
За які кошти придбано ренж ровера - з'ясували? Чи то не на часі
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22.07.2025 11:39 Ответить
Не там припаркувався?
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22.07.2025 11:50 Ответить
Як би він перебував за кермом жігуля цього не сталося...
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22.07.2025 12:15 Ответить
 
 