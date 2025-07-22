Неизвестный выстрелил в водителя Range Rover в Василькове: нападавшего разыскивают, - Нацполиция
Полиция Киевщины начала уголовное производство по факту стрельбы в Василькове.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, неизвестный подошел к авто местного жителя и произвел несколько выстрелов в сторону водителя. Пострадавший госпитализирован. Полицейские разыскивают нападавшего.
"Происшествие произошло 21 июля в 22:50 в городе Васильков Обуховского района Киевской области: на улице неизвестный выстрелил из оружия в сторону местного жителя, который находился в собственном авто Range Rover. Мужчина получил огнестрельные ранения, он госпитализирован", - говорится в сообщении.
Следователи полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство). В настоящее время продолжаются поиски стрелка.
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