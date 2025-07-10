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Новости Стрельба в Сумах
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В центре Сум произошла стрельба: пострадавший госпитализирован, стрелка разыскивают

В Сумах произошла стрельба

Вечером 9 июля в центре Сум произошел конфликт между группой лиц, во время которого один из участников открыл стрельбу. В результате выстрелов пострадал один человек.

Об этом сообщила полиция Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел на одной из центральных улиц города. По предварительной информации, один из участников конфликта достал пистолет и ранил оппонента, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшего с огнестрельным ранением доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь. Его состояние оценивают медики.

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления личности стрелка, его местонахождения и обстоятельств происшествия. Также ищут очевидцев инцидента.

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Автор: 

стрельба (3279) Сумская область (3443) Сумы (1204) Сумский район (317)


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