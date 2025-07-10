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В центре Сум произошла стрельба: пострадавший госпитализирован, стрелка разыскивают
Вечером 9 июля в центре Сум произошел конфликт между группой лиц, во время которого один из участников открыл стрельбу. В результате выстрелов пострадал один человек.
Об этом сообщила полиция Сумской области, передает Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел на одной из центральных улиц города. По предварительной информации, один из участников конфликта достал пистолет и ранил оппонента, после чего скрылся с места происшествия.
Пострадавшего с огнестрельным ранением доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь. Его состояние оценивают медики.
Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления личности стрелка, его местонахождения и обстоятельств происшествия. Также ищут очевидцев инцидента.
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