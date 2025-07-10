У центрі Сум сталася стрілянина: постраждалого госпіталізовано, стрільця розшукують

Увечері 9 липня в центрі Сум стався конфлікт між групою осіб, під час якого один з учасників відкрив стрілянину. В результаті пострілів постраждала одна людина.

Про це повідомила поліція Сумської області, передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався на одній із центральних вулиць міста. За попередньою інформацією, один з учасників конфлікту дістав пістолет і поранив опонента, після чого втік з місця події.

Постраждалого з вогнепальним пораненням доставили до лікарні, де йому надають медичну допомогу. Його стан оцінюють медики.

Поліція проводить оперативно-розшукові заходи для встановлення особи стрільця, його місцезнаходження та обставин події. Також шукають очевидців інциденту.

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