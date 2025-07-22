$3000 взятки за снятие с розыска: на Одесщине задержан чиновник ТЦК, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Одесской области СБУ и полиция разоблачили заместителя начальника районного ТЦК и СП, который требовал взятку в 3000 долларов за выключение военнообязанного из базы розыска.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.





Как отмечается, деньги чиновник получал через своего подчиненного двумя траншами. После передачи второй части суммы - 2000 долларов - злоумышленника задержали в процессуальном порядке.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога в более 1,2 миллиона гривен. Следствие продолжается под руководством Одесской спецпрокуратуры в сфере обороны Южного региона.

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