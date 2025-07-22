$3000 взятки за снятие с розыска: на Одесщине задержан чиновник ТЦК, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
В Одесской области СБУ и полиция разоблачили заместителя начальника районного ТЦК и СП, который требовал взятку в 3000 долларов за выключение военнообязанного из базы розыска.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Как отмечается, деньги чиновник получал через своего подчиненного двумя траншами. После передачи второй части суммы - 2000 долларов - злоумышленника задержали в процессуальном порядке.
Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога в более 1,2 миллиона гривен. Следствие продолжается под руководством Одесской спецпрокуратуры в сфере обороны Южного региона.
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Без постанови суду і внесення до ЄРДР ЦЕ НЕ РОЗШУК, А КРИМІНАЛ. Тому і нема протоколів затримання бо ПО ЦИМ СТАТТЯМ НЕМА СТРОКУ ДАВНОСТІ!"
Перебував у розшуку за ухилення від мобілізації - Перебував з дотриманням усіх норм статті 281 Кримінального процесуального кодексу? Було відкрито кримінальне провадження, розпочато досудове розслідування, вручено підозру, належним чином повідомлено про виклик до слідчого / прокурора і оголошено цим слідчим / прокурором у розшук? Тому що жодного іншого виду розшуку українським законодавством не передбачено. «Заява омбудсмана Дмитра Лубінця є типовим прикладом легалізації неправомірної співпраці поліції та ТЦК. Нагадую: ТЦК не мають жодних повноважень перевіряти документи або доставляти осіб. Поліція зобов'язана діяти лише в межах закону. Всі дії поза Конституцією - є злочинними. Примус до військового обліку без вольового волевиявлення особи - форма примусу до цивільно-правового зобов'язання та порушення статті 60 Конституції України (право не виконувати злочинні накази).»