Задержаны 21 организатор "уклонистских схем", стоимость "услуг" достигала $15 тыс., - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали 6 новых схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. По результатам комплексных мер задержан 21-й организатор сделок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, среди фигурантов руководитель медучреждения Киевского облсовета, директора гимназий и врачи разного профиля.





















Как работала схема?

За суммы от 2,5 до 15 тыс. долларов США они оформляли военнообязанным "бронь" через фиктивное трудоустройство, готовили фальшивые медсправки "о непригодности к службе" и помогали нелегально выехать в страны Евросоюза.

Так, в столичном регионе задержан директор медицинского колледжа Киевского облсовета, который брал деньги за изготовление документов о непригодности к службе, в том числе оформление фейковой инвалидности.

Для подготовки поддельных медсправок фигурант использовал личные связи среди должностных лиц военно-врачебной комиссии.

"На Черниговщине подозрение получил местный делец, который фиктивно трудоустраивал мужчин призывного возраста в местные гимназии. Это давало им право получить отсрочку от мобилизации.

Для этого фигурант привлек 5-х руководителей учебных заведений, которые за "процент" нанимали работников, которые на самом деле не появлялись на территории образовательных учреждений. Сейчас все злоумышленники задержаны правоохранителями", - говорится в сообщении.

В Хмельницком задержана предпринимательница, которая продала более 100 фейковых документов о непригодности к службе из-за "наличия хронических болезней".

Для изготовления фальшивок она привлекла 4-х знакомых врачей: ревматолога, офтальмолога, ортопеда-травматолога и уролога.

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В Одесской области задержана преступная группировка, которая переправляла военнообязанных в непризнанное Приднестровье. Оттуда уклонисты надеялись выехать в страны ЕС.

Правоохранители заблаговременно заблокировали нелегальный "трафик" и задержали его организаторов - 3-х винничан в возрасте от 19 до 24 лет.

"На Прикарпатье разоблачены трое жителей Ивано-Франковской области и Закарпатья, которые предлагали клиентам "миграцию" в соседнюю страну вплавь через пограничную реку.

В Житомирской области подозрение получили сразу четыре фигуранта. Двое из них - местные дельцы, которые торговали фейковыми справками об инвалидности. Еще двое - уклонист, который воспользовался "услугой", и врач-невропатолог, который подделывал медицинские документы", - добавили в СБУ.

Всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ч. 1 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом);

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);

ч. 3 ст. 354 (подкуп работника предприятия, учреждения или организации);

ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах, автоматизированных системах, компьютерных сетях);

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

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Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.