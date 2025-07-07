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Задержаны 21 организатор "уклонистских схем", стоимость "услуг" достигала $15 тыс., - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали 6 новых схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. По результатам комплексных мер задержан 21-й организатор сделок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, среди фигурантов руководитель медучреждения Киевского облсовета, директора гимназий и врачи разного профиля.

организаторы схем для уклонистов
организаторы схем для уклонистов
организаторы схем для уклонистов
организаторы схем для уклонистов
организаторы схем для уклонистов
организаторы схем для уклонистов
организаторы схем для уклонистов
организаторы схем для уклонистов
организаторы схем для уклонистов
организаторы схем для уклонистов

Как работала схема?

За суммы от 2,5 до 15 тыс. долларов США они оформляли военнообязанным "бронь" через фиктивное трудоустройство, готовили фальшивые медсправки "о непригодности к службе" и помогали нелегально выехать в страны Евросоюза.

Так, в столичном регионе задержан директор медицинского колледжа Киевского облсовета, который брал деньги за изготовление документов о непригодности к службе, в том числе оформление фейковой инвалидности.

Для подготовки поддельных медсправок фигурант использовал личные связи среди должностных лиц военно-врачебной комиссии.

"На Черниговщине подозрение получил местный делец, который фиктивно трудоустраивал мужчин призывного возраста в местные гимназии. Это давало им право получить отсрочку от мобилизации.

Для этого фигурант привлек 5-х руководителей учебных заведений, которые за "процент" нанимали работников, которые на самом деле не появлялись на территории образовательных учреждений. Сейчас все злоумышленники задержаны правоохранителями", - говорится в сообщении.

В Хмельницком задержана предпринимательница, которая продала более 100 фейковых документов о непригодности к службе из-за "наличия хронических болезней".

Для изготовления фальшивок она привлекла 4-х знакомых врачей: ревматолога, офтальмолога, ортопеда-травматолога и уролога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действующий депутат Волынского облсовета Тиводар незаконно переправлял мужчин за границу за $5 000, - СБУ. ФОТО

В Одесской области задержана преступная группировка, которая переправляла военнообязанных в непризнанное Приднестровье. Оттуда уклонисты надеялись выехать в страны ЕС.

Правоохранители заблаговременно заблокировали нелегальный "трафик" и задержали его организаторов - 3-х винничан в возрасте от 19 до 24 лет.

"На Прикарпатье разоблачены трое жителей Ивано-Франковской области и Закарпатья, которые предлагали клиентам "миграцию" в соседнюю страну вплавь через пограничную реку.

В Житомирской области подозрение получили сразу четыре фигуранта. Двое из них - местные дельцы, которые торговали фейковыми справками об инвалидности. Еще двое - уклонист, который воспользовался "услугой", и врач-невропатолог, который подделывал медицинские документы", - добавили в СБУ.

Всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
  • ч. 1 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом);
  • ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);
  • ч. 3 ст. 354 (подкуп работника предприятия, учреждения или организации);
  • ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах, автоматизированных системах, компьютерных сетях);
  • ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Также читайте: Разоблачен канал побега для уклонистов и дезертиров на Херсонщине: стоимость "билета" - от 8 тысяч долларов, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Автор: 

задержание (6696) СБУ (20155) уклонисты (970)


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Топ комментарии
+3
Затримано 21 організатора "ухилянтських схем"

А скільки затримано організаторів "викрадантських схем"?
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07.07.2025 14:16 Ответить
+3
Не на часі
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07.07.2025 14:19 Ответить
+3
Тих спецслужб та різних "правоохоронців" вже більше чим "ухилянтів""
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07.07.2025 14:29 Ответить
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Затримано 21 організатора "ухилянтських схем"

А скільки затримано організаторів "викрадантських схем"?
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07.07.2025 14:16 Ответить
Не на часі
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07.07.2025 14:19 Ответить
Всі зусилля українських спецслужб та "правоохоронців" направлені на вилов "ухилянтів". Зашибісь стратегія перемоги - закидати ворога м"ясом. Звісно, так переможемо...
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07.07.2025 14:23 Ответить
Тих спецслужб та різних "правоохоронців" вже більше чим "ухилянтів""
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07.07.2025 14:29 Ответить
..процесс бесконечный.. организаторов сильно наругают и отпустят..зеленый цирк.. Поправьте меня, если мне кажется, что подобные схемы без ментов и прочей госкамарильи не организовываются..
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07.07.2025 14:36 Ответить
Добре, що всіх хворих і непридатних визнають здрровими і придатними і зовсім безкоштовно. Могли б і за це ше три гкури драти, лікарі в нас Гіппократи всі до одного, хоч ікони пиши.
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07.07.2025 14:48 Ответить
Якщо їх так багато та усішно ловлять, то чому вони не закінчуються?
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07.07.2025 15:16 Ответить
І шо?? Сидять?? Жодний!!!
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07.07.2025 15:21 Ответить
Хто в цій країні хоче воювати за міліонерів і міліардерів?
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07.07.2025 15:21 Ответить
А коли вже буде не затримано 21 організатора "ухилянтських схем", а засуджено із конфіскацією 21 організатора "ухилянтських схем"?
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07.07.2025 16:15 Ответить
 
 