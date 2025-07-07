Затримано 21 організатора "ухилянтських схем", вартість "послуг" сягала $15 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція заблокували 6 нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За результатами комплексних заходів затримано 21-го організатора оборудок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, серед фігурантів керівник медзакладу Київської облради, директори гімназій та лікарі різного профілю.





















Як працювала схема?

За суми від 2,5 до 15 тис. доларів США вони оформлювали військовозобов’язаним "бронь" через фіктивне працевлаштування, готували фальшиві меддовідки "про непридатність до служби" та допомагали нелегально виїхати у країни Євросоюзу.

Так, у столичному регіоні затримано директора медичного коледжу Київської облради, який брав гроші за виготовлення документів про непридатність до служби, у тому числі оформлення фейкової інвалідності.

Для підготовки підроблених меддовідок фігурант використовував особисті зв’язки серед посадовців військово-лікарської комісії.

"На Чернігівщині підозру отримав місцевий ділок, який фіктивно працевлаштовував чоловіків призивного віку в місцеві гімназії. Це давало їм право отримати відстрочку від мобілізації.

Для цього фігурант залучив 5-х керівників навчальних закладів, які за "відсоток" наймали працівників, котрі насправді не з’являлися на території освітніх установ. Наразі всі зловмисники затримані правоохоронцями", - йдеться у повідомленні.

У Хмельницькому затримано підприємицю, яка продала понад 100 фейкових документів про непридатність до служби через "наявність хронічних хвороб".

Для виготовлення фальшивок вона залучила 4-х знайомих лікарів: ревматолога, офтальмолога, ортопеда-травматолога та уролога.

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В Одеській області затримано злочинне угруповання, яке переправляло військовозобов’язаних до невизнаного Придністров’я. Звідти ухилянти сподівалися виїхати до країн ЄС.

Правоохоронці завчасно заблокували нелегальний "трафік" та затримали його організаторів - 3-х вінничан віком від 19 до 24 років.

"На Прикарпатті викрито трьох мешканців Івано-Франківщини та Закарпаття, які пропонували клієнтам "міграцію" до сусідньої країни вплав через прикордонну річку.

У Житомирській області підозру отримали одразу чотири фігуранти. Двоє з них - місцеві ділки, які торгували фейковими довідками про інвалідність. Ще двоє - ухилянт, який скористався "послугою", та лікар-невропатолог, що підробляв медичні документи", - додали в СБУ.

Усім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 1 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 3 ст. 354 (підкуп працівника підприємства, установи чи організації);

ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

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Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.