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Новини Фото Переправлення через кордон ухилянтів Ухилення від мобілізації
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Адміністратори телеграм-каналів, посадовці держустанов та водії: Затримано 14 організаторів "ухилянтських схем", - СБУ. ФОТОрепортаж

У різних регіонах України ліквідовано нові схеми ухилення від мобілізації, затримано 14 організаторів оборудок.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що серед фігурантів – адміністратори телеграм-каналів та посадовці держустанов.

Так, у Києві викрито чиновницю з "Українського науково-практичного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф" Міністерства охорони здоров’я, яка торгувала фіктивними довідками для оформлення інвалідності. До незаконної діяльності вона залучила шістьох лікарів, які організовували ухилянтам фейкове стаціонарне "лікування" для оформлення історії хвороби.

Правоохоронці затримали посадовицю МОЗ "на гарячому", коли вона одержувала новий транш хабаря за підроблені документи.

Також дивіться: Затримано 21 організатора "ухилянтських схем", вартість "послуг" сягала $15 тис., - СБУ. ФОТОрепортаж

Крім того, на Київщині викрито п’ятьох адміністраторів телеграм-каналів, які "підсвічували" локації мобільних груп ТЦК та правоохоронців.

Також затримано водія таксі, який на своїй сторінці у тіктоку закликав оминати маршрути руху представників військкоматів, координати яких "зливав" у соцмережу.

Затримано 14 організаторів ухилянтських схемм

На Закарпатті затримано трьох місцевих мешканців – водія місцевої пекарні, його співмешканку та напарника, які брали ухилянтів у хлібовозки під виглядом експедиторів і перевозили до західного кордону. Потім "пасажири" намагалися перетнути адмінмежу вплав через річку Тиса.

Також у Береговому викрито працівницю місцевої АЗС, яка під час робочої зміни додатково "заробляла" на тому, що "підказувала" військовозобов’язаним як втекти за кордон поза пунктами пропуску.

Також читайте: Чоловіка з ампутованими нижніми кінцівками судили за ухилення від мобілізації на Полтавщині, - ЗМІ

У Полтавській області викрито двох працівників військкомату, які заробляли на ухилянтах. За гроші вони обіцяли працівникам місцевої агрофірми викреслювати їх зі списків, щоб ті не потрапили під мобілізацію.

На Черкащині кіберфахівці СБУ викрили 30-річного адміністратора телеграм-каналу, який "зашифрованими" термінами закликав військовозобов’язаних обходити патрулі правоохоронців і ТЦК.

Затримано 14 організаторів ухилянтських схемм

У СБУ зазначають, що за викритими фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою);
  • ч. 1 ст. 368 (прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
  • ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

  • Також дивіться: Ховалися у бур’янах: на Буковині затримано чотирьох ухилянтів, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТО

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Затримано 14 організаторів ухилянтських схемм
Затримано 14 організаторів ухилянтських схемм
Затримано 14 організаторів ухилянтських схемм
Затримано 14 організаторів ухилянтських схемм

Автор: 

Київ (19930) Київська область (4167) СБУ (13171) ухилянти (1069) Закарпатська область (2111) Полтавська область (1190) Черкаська область (102)


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Топ коментарі
+8
Чекаємо чергове гучне затримання онліфанщиць -які загрожують національній безпеці країни - підривають її демографію...
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25.07.2025 13:34 Відповісти
+7
Також затримано водія таксі, який на своїй сторінці у тіктоку закликав оминати маршрути руху представників військкоматів, координати яких "зливав" у соцмережу.

Джерело: https://censor.net/ua/p3565233

Це серйозна перемога правоПОХОРОНних органів - можна поставити в один ряд із затриманням Чернишова та розміновувачів Чонгару .
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25.07.2025 13:33 Відповісти
+6
чого так завзято Зескоти не ловлять корупціонерів?
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25.07.2025 13:27 Відповісти
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чого так завзято Зескоти не ловлять корупціонерів?
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25.07.2025 13:27 Відповісти
своїх???побійтесь бога
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25.07.2025 13:39 Відповісти
А корупціонерів з вулиці Банкової чи з Кабміну чи з Верховної Ради чи на крайній випадок з одеського ворсовета СБУ не може затримати? Головний гнусавий любитель корупції не дозволяє?
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25.07.2025 13:29 Відповісти
А чернишов затриманий???
Ааа, він захищений...
Він нічого такого не робив, щоб його затримали.
Просто корупцією займався... гроші крав у народу України..., нічого такого, щоб затримати...
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25.07.2025 13:32 Відповісти
Також затримано водія таксі, який на своїй сторінці у тіктоку закликав оминати маршрути руху представників військкоматів, координати яких "зливав" у соцмережу.

Джерело: https://censor.net/ua/p3565233

Це серйозна перемога правоПОХОРОНних органів - можна поставити в один ряд із затриманням Чернишова та розміновувачів Чонгару .
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25.07.2025 13:33 Відповісти
Чекаємо чергове гучне затримання онліфанщиць -які загрожують національній безпеці країни - підривають її демографію...
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25.07.2025 13:34 Відповісти
Не факт, що взагалі були якісь схеми.
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25.07.2025 13:56 Відповісти
>Крім того, на Київщині викрито п'ятьох адміністраторів телеграм-каналів, які "підсвічували" локації мобільних груп ТЦК та правоохоронців.

>Також затримано водія таксі, який на своїй сторінці у тіктоку закликав оминати маршрути руху представників військкоматів, координати яких "зливав" у соцмережу.

в чому порушення законодавства? сподіваюсь, адвокати докажуть ідіотизм слідчих
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25.07.2025 14:04 Відповісти
Помітьте не має мітингів активістів , десятки блогерів та організацій не виступають проти порушення прав та свобод громадян ...
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25.07.2025 14:12 Відповісти
На оце й усе і здатна сбу... А зрадники спокійно собі живуть, пакують, вбивають, калічать людей....
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25.07.2025 14:38 Відповісти
СБУ що будемо робити із Зєрмаком? Підлизнемо?
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25.07.2025 14:39 Відповісти
Ухылянты это отцы которые в детстве ливнули вместо того чтобы воспитать тех кто вместо воевать на фронте занимаются ловлей пацанов гражданских 😂🤣
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25.07.2025 14:42 Відповісти
 
 