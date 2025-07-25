Адміністратори телеграм-каналів, посадовці держустанов та водії: Затримано 14 організаторів "ухилянтських схем", - СБУ. ФОТОрепортаж
У різних регіонах України ліквідовано нові схеми ухилення від мобілізації, затримано 14 організаторів оборудок.
Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що серед фігурантів – адміністратори телеграм-каналів та посадовці держустанов.
Так, у Києві викрито чиновницю з "Українського науково-практичного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф" Міністерства охорони здоров’я, яка торгувала фіктивними довідками для оформлення інвалідності. До незаконної діяльності вона залучила шістьох лікарів, які організовували ухилянтам фейкове стаціонарне "лікування" для оформлення історії хвороби.
Правоохоронці затримали посадовицю МОЗ "на гарячому", коли вона одержувала новий транш хабаря за підроблені документи.
Крім того, на Київщині викрито п’ятьох адміністраторів телеграм-каналів, які "підсвічували" локації мобільних груп ТЦК та правоохоронців.
Також затримано водія таксі, який на своїй сторінці у тіктоку закликав оминати маршрути руху представників військкоматів, координати яких "зливав" у соцмережу.
На Закарпатті затримано трьох місцевих мешканців – водія місцевої пекарні, його співмешканку та напарника, які брали ухилянтів у хлібовозки під виглядом експедиторів і перевозили до західного кордону. Потім "пасажири" намагалися перетнути адмінмежу вплав через річку Тиса.
Також у Береговому викрито працівницю місцевої АЗС, яка під час робочої зміни додатково "заробляла" на тому, що "підказувала" військовозобов’язаним як втекти за кордон поза пунктами пропуску.
У Полтавській області викрито двох працівників військкомату, які заробляли на ухилянтах. За гроші вони обіцяли працівникам місцевої агрофірми викреслювати їх зі списків, щоб ті не потрапили під мобілізацію.
На Черкащині кіберфахівці СБУ викрили 30-річного адміністратора телеграм-каналу, який "зашифрованими" термінами закликав військовозобов’язаних обходити патрулі правоохоронців і ТЦК.
У СБУ зазначають, що за викритими фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою);
- ч. 1 ст. 368 (прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);
- ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).
-
Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ааа, він захищений...
Він нічого такого не робив, щоб його затримали.
Просто корупцією займався... гроші крав у народу України..., нічого такого, щоб затримати...
Джерело: https://censor.net/ua/p3565233
Це серйозна перемога правоПОХОРОНних органів - можна поставити в один ряд із затриманням Чернишова та розміновувачів Чонгару .
>Також затримано водія таксі, який на своїй сторінці у тіктоку закликав оминати маршрути руху представників військкоматів, координати яких "зливав" у соцмережу.
в чому порушення законодавства? сподіваюсь, адвокати докажуть ідіотизм слідчих