Чоловіка з ампутованими нижніми кінцівками судили за ухилення від мобілізації на Полтавщині, - ЗМІ

У Полтавській області суд визнав винним місцевого мешканця в ухиленні від мобілізації в період, коли йому ампутували обидві стопи.

Про це пише "Судово-юридична газета", передає Цензор.НЕТ.

Як йдеться у матеріалах справи Гадяцького районного суду, житель Полтавщини 24 серпня 2024 року отримав повістку та повинен був прийти до ТЦК 26 серпня.

Однак він проігнорував виклик і не прибув у визначений термін, чим фактично ухилився від мобілізації.

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Під час судового засідання чоловік визнав свою провину, однак пояснив причини, через які не з’явився до ТЦК.

Деталі судового розгляду

За його словами, 23 серпня 2024 року він потрапив до лікарні через отруєння. Саме там його відшукав дільничний і передав до ТЦК, де йому вручили повістку з вимогою з’явитися 26 серпня.

Однак, за словами обвинуваченого, через погане самопочуття він не зміг прийти у зазначений день. Також чоловік вказав у суді, що вважав себе непридатним до військової служби через вади зору і проблеми з серцем.

Він розповів, що у березні 2025 року він обморозив ноги, згодом йому ампутували нижні кінцівки, на даний час він не може самостійно пересуватися.

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Суд встановив, що чоловік разом із дружиною виховують двох неповнолітніх дітей. У березні 2023 року його дружина перенесла тяжкий інсульт, після чого тривалий час проходила лікування та наразі не здатна працювати.

Попри складний стан подружжя, їм досі не призначено жодної групи інвалідності.

Рішення суду

Оскільки ухилення від мобілізації було до того, як чоловік втратив кінцівки, суд визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу) та призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Однак на підставі ст. 75 КК України жителя Полтавщини звільнили від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 рік.

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