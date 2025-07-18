Чоловіка з ампутованими нижніми кінцівками судили за ухилення від мобілізації на Полтавщині, - ЗМІ
У Полтавській області суд визнав винним місцевого мешканця в ухиленні від мобілізації в період, коли йому ампутували обидві стопи.
Про це пише "Судово-юридична газета", передає Цензор.НЕТ.
Як йдеться у матеріалах справи Гадяцького районного суду, житель Полтавщини 24 серпня 2024 року отримав повістку та повинен був прийти до ТЦК 26 серпня.
Однак він проігнорував виклик і не прибув у визначений термін, чим фактично ухилився від мобілізації.
Під час судового засідання чоловік визнав свою провину, однак пояснив причини, через які не з’явився до ТЦК.
Деталі судового розгляду
За його словами, 23 серпня 2024 року він потрапив до лікарні через отруєння. Саме там його відшукав дільничний і передав до ТЦК, де йому вручили повістку з вимогою з’явитися 26 серпня.
Однак, за словами обвинуваченого, через погане самопочуття він не зміг прийти у зазначений день. Також чоловік вказав у суді, що вважав себе непридатним до військової служби через вади зору і проблеми з серцем.
Він розповів, що у березні 2025 року він обморозив ноги, згодом йому ампутували нижні кінцівки, на даний час він не може самостійно пересуватися.
Суд встановив, що чоловік разом із дружиною виховують двох неповнолітніх дітей. У березні 2023 року його дружина перенесла тяжкий інсульт, після чого тривалий час проходила лікування та наразі не здатна працювати.
Попри складний стан подружжя, їм досі не призначено жодної групи інвалідності.
Рішення суду
Оскільки ухилення від мобілізації було до того, як чоловік втратив кінцівки, суд визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу) та призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.
Однак на підставі ст. 75 КК України жителя Полтавщини звільнили від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 рік.
Будь ласка, зачекайте...
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А этот дiлничий упырь не пытался искать ухилянтов ещё в моргах и в свежих могилах? Самому то неохота воевать.
Повторю свій вчорашній пост. То в іншій темі, але, на жаль, актуально і тут:
Все більше в мене утверджується переконання, що все то дійство має лише одну ціль - повна руйнація держави.
З одного боку ***** вбиває людей і нищить наш міста та села, а з другого зелена мерзота руйнує всі державні засади до остатку.
Шість років тому попреджали, що зелене шобло то ліквідаційна команда? Попереджали ж! На жаль, то таки так і стається...
Ми є черговими свідками і учасниками чергової руйнації української державності. І їх завдання зробити то що з найбільшими жертвами і шкодою. І вони з тим справляються... не без допомоги 73% дебільних виродків...
Тобто по букві він наче порушник ( станом на час до ампутації) а по факту не придатний бо без кінцівок не можуть місце служби запропонувати. Екзоскелети для кулеметників не виробляємо, та і т.д.
За це ж можна навіть подвоїти термін.
Якось не допрацьовуєш.
А участковий - молодець. Навіть в лікарні знайшов. ****.
Але то таке... хіба ж то суттєво?
Але суть не в тому - суспільний резонанс такого судового рішення! В доповнення до чергової бусифікації, до чергового вбивства в ТЦК, до чергової смерті бусифікованого від хронічної хвороби, до чергової стрілянини на полігоні...
Це ж якак сатанинська сила то все робить? І в тому всьому бедламі має бути надія на свідомість, бажання воювати, на самовіддачу і героїзм... А в результаті - на Перемогу?!
Страшно... Не за себе, за дітей, за внуків...
Дивлячись на весь той театр абсурду таки страшно...
То в 19-му треба було на виборчих дільницях довідку від психіатра вимагати! А тепер то вже, на жаль, пізно...
Все, що сьогодні навколо нас відбувається то прямий наслідок масового ідіотизму "мудрого наріду" в квітні 19-го. Але ж то до тебе не дійде. Ну, хіба, я помиляюсь?
Маєш претензії до Верховного суду. Правда, після Конституції на паузу питання, напевно, риторичне...
це просто мрак 😡
Навесні вже поточного року він втратив стопи.
Порушення закону відбулося за півроку до втрати кінцівок. Все, що міг зробити суд - застосувати ст. 75 КК, що він і зробив.
Погоджуюсь, що найчастіше ВЛК - кончені ********. До них претензій - безліч. А до суду - жодних.
Але ворожі боти тут відірвуться по повній
АЛЕ, скоріш за все, якби був мобілізований - то не обморозив би ноги і не втратив кінцівки.
Л - логіка.
Друге питання - це "чоловік разом із дружиною виховують двох неповнолітніх дітей. У березні 2023 року його дружина перенесла тяжкий інсульт, після чого тривалий час проходила лікування та наразі не здатна працювати. Попри складний стан подружжя, їм досі не призначено жодної групи інвалідності".
Будь-хто, хто пробував отримати інвалідність, оформити догляд чи опікунство, знають, скільки часу , зусиль (і часто грошей) це займає. І на час оформлення відстрочки не дають. Як бути чоловіку, якщо в нього двоє неповнолітніх дітей, дружина яка не може за ними дивитись і якій не дають документи про це?
питання де він знайшов такий мороз???