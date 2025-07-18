УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11126 відвідувачів онлайн
Новини Ухилення від мобілізації Мобілізація в Україні
7 625 82

Чоловіка з ампутованими нижніми кінцівками судили за ухилення від мобілізації на Полтавщині, - ЗМІ

Чоловіка без ніг судили за ухилення від мобілізації на Полтавщині

У Полтавській області суд визнав винним місцевого мешканця в ухиленні від мобілізації в період, коли йому ампутували обидві стопи.

Про це пише "Судово-юридична газета", передає Цензор.НЕТ.

Як йдеться у матеріалах справи Гадяцького районного суду, житель Полтавщини 24 серпня 2024 року отримав повістку та повинен був прийти до ТЦК 26 серпня.

Однак він проігнорував виклик і не прибув у визначений термін, чим фактично ухилився від мобілізації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми чуємо про певні випадки "бусифікації", але мобілізація в Україні йде за планом, - Шмигаль

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину, однак пояснив причини, через які не з’явився до ТЦК.

Деталі судового розгляду

За його словами, 23 серпня 2024 року він потрапив до лікарні через отруєння. Саме там його відшукав дільничний і передав до ТЦК, де йому вручили повістку з вимогою з’явитися 26 серпня.

Однак, за словами обвинуваченого, через погане самопочуття він не зміг прийти у зазначений день. Також чоловік вказав у суді, що вважав себе непридатним до військової служби через вади зору і проблеми з серцем.

Він розповів, що у березні 2025 року він обморозив ноги, згодом йому ампутували нижні кінцівки, на даний час він не може самостійно пересуватися. 

Читайте також: Фіктивні групи інвалідності для військовозобов’язаних: ДБР повідомили про підозру медикам у Житомирі. ФОТОрепортаж

Суд встановив, що чоловік разом із дружиною виховують двох неповнолітніх дітей. У березні 2023 року його дружина перенесла тяжкий інсульт, після чого тривалий час проходила лікування та наразі не здатна працювати.

Попри складний стан подружжя, їм досі не призначено жодної групи інвалідності.

Рішення суду

Оскільки ухилення від мобілізації було до того, як чоловік втратив кінцівки, суд визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу) та призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. 

Однак на підставі ст. 75 КК України жителя Полтавщини звільнили від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із лютого 2022 року ДБР розслідувало майже тисячу справ щодо ухилення від військової служби, ухвалено вироки 119 особам. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

суд (11785) мобілізація (3171) інвалідність (284) Полтавська область (1186)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+31
це вже повна перемога над розумом??чи ще будуть і інщі потужні перемоги над здоровим глуздом??пора судити починати померлих,вони ухиляються з гарантією
показати весь коментар
18.07.2025 17:21 Відповісти
+27
Людину без кінцівок покарали до трирічного позбавлення волі. А помер би - дали б довічне.
показати весь коментар
18.07.2025 17:21 Відповісти
+27
одне може радувати те , що чим дужче неадекватність дій влади тим ближчий її кінець
показати весь коментар
18.07.2025 17:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дєла ідут контора пішет
показати весь коментар
18.07.2025 17:20 Відповісти
одне може радувати те , що чим дужче неадекватність дій влади тим ближчий її кінець
показати весь коментар
18.07.2025 17:22 Відповісти
Це суцільня діч
в нашій краіні при зеленій владі !!
показати весь коментар
18.07.2025 17:45 Відповісти
"...він потрапив до лікарні через отруєння. Саме там його відшукав дільничний і передав до ТЦК..."

А этот дiлничий упырь не пытался искать ухилянтов ещё в моргах и в свежих могилах? Самому то неохота воевать.
показати весь коментар
18.07.2025 17:55 Відповісти
На Цензорі багато пісатєлєй, але мало чітатєлєй, як і в цій статті.
показати весь коментар
18.07.2025 18:17 Відповісти
це вже повна перемога над розумом??чи ще будуть і інщі потужні перемоги над здоровим глуздом??пора судити починати померлих,вони ухиляються з гарантією
показати весь коментар
18.07.2025 17:21 Відповісти
а що не так? чи настільки тупе, що не розумієш написаного? правда і написано по дебільному, але які писаки такі і читаки.
показати весь коментар
18.07.2025 17:55 Відповісти
Та він тільки анонс прочитав.
показати весь коментар
18.07.2025 18:13 Відповісти
Людину без кінцівок покарали до трирічного позбавлення волі. А помер би - дали б довічне.
показати весь коментар
18.07.2025 17:21 Відповісти
ну ось вам... суд чи як це назвати, шапіто, цирк, театр абсурду... виніс вирок - винен й іспитовий строк 1 рік, і якщо йому пришлють повістку, а він не з'явиться, то впаяють вже по повній...
показати весь коментар
18.07.2025 17:21 Відповісти
єдине що хочу ,щоб покарати кожного хто дотичний до влади,при всьому тому хаосі там нема безвинуватих взагалі
показати весь коментар
18.07.2025 17:24 Відповісти
Та ні, за рік йому мають ногши повідростати. Ну так суд вирішив!
Повторю свій вчорашній пост. То в іншій темі, але, на жаль, актуально і тут:
Все більше в мене утверджується переконання, що все то дійство має лише одну ціль - повна руйнація держави.
З одного боку ***** вбиває людей і нищить наш міста та села, а з другого зелена мерзота руйнує всі державні засади до остатку.
Шість років тому попреджали, що зелене шобло то ліквідаційна команда? Попереджали ж! На жаль, то таки так і стається...
Ми є черговими свідками і учасниками чергової руйнації української державності. І їх завдання зробити то що з найбільшими жертвами і шкодою. І вони з тим справляються... не без допомоги 73% дебільних виродків...
показати весь коментар
18.07.2025 17:25 Відповісти
а що не так, мав виправдати? і взагалі ти статтю читало, а зрозуміло? і взагалі ти щось в тому розумієшся?
показати весь коментар
18.07.2025 18:25 Відповісти
тцк і СП ( соціальної підтримки) показує ІБД, потужно строчить судові позови. Отака соціальна підтримка людей у складній ситуації...
Тобто по букві він наче порушник ( станом на час до ампутації) а по факту не придатний бо без кінцівок не можуть місце служби запропонувати. Екзоскелети для кулеметників не виробляємо, та і т.д.
показати весь коментар
18.07.2025 17:23 Відповісти
це не позов, це обвинувачення, на момент ухилення був придатний, але ухилявся, значить порушив закон, а коли справу розглядали став непридатним, тому і дали умовно, шо не так.
показати весь коментар
18.07.2025 18:27 Відповісти
Зебобік, як ти не додумався, що він навмисно ноги відморозив, щоб ухилитися.
За це ж можна навіть подвоїти термін.
Якось не допрацьовуєш.
показати весь коментар
18.07.2025 19:14 Відповісти
Конституція на павзі? "Закон не має зворотньої дії, крім випадків, що пом'якшують відповідальність громадянина". Якщо зараз ног нема, то навіщо судити за те, що колись вони були?
показати весь коментар
18.07.2025 17:23 Відповісти
"Закон не має зворотньої дії" означає що якшо чувак шось зробив коли закону ще не було, то не можна його судити коли закон прийняли. Це не той випадок. Хоча звичайно просто ******* стид. Могли б хочаб умовний строк дати, враховуючи стан здоровʼя і сімейний стан.
А участковий - молодець. Навіть в лікарні знайшов. ****.
показати весь коментар
18.07.2025 17:31 Відповісти
Ухвалено Закон про мобілізацію. Він під нього підпадає? Ніт, бо ніг нема. Непридатний геть. Вільний, пішов звідси! Але Вони кажуть: а раніше ж ноги були? Оце й є "заднім числом".
показати весь коментар
18.07.2025 17:35 Відповісти
нікалай, а ти щось крім загаловку читало, а написане зрозуміло? чи многабукаф ніасіліл?
показати весь коментар
18.07.2025 18:37 Відповісти
Прикинь як їх там їбуть, щоб виконували добові поставки, що на ідуть на такі кроки
показати весь коментар
18.07.2025 17:43 Відповісти
вони цього не розуміють, ця істота вірить в тіньовий уряд масонів і ще всяку жресь. а тому дали умовно, рік.
показати весь коментар
18.07.2025 18:36 Відповісти
Ну, його ж судили не за те шо зараз ніг немає. А судили за те шо не прийшов до ТЦК коли ноги були
показати весь коментар
18.07.2025 17:31 Відповісти
зараз йому не треба жодної тцк, він не придатний. Оце й є - зворотня дія закону, що пом'якшує його становище. Чи мало що там в нього раніше було.
показати весь коментар
18.07.2025 17:36 Відповісти
Ні. Ти не правий. По людськи можна і треба зрозуміти цього бідолагу. Але так прописані закони і суддя судить за той період коли був зроблений злочин. Я ж не оправдовую суддю, це звичайно виглядає абсурдно. Але закон є закон. Немає ідеальних законів на кожен випадок. Його ж не запроторили за грати. Оголосили вирок, але враховуючи сьогоднішні обставини відбуватиме його умовно. Не залежно є у нього ноги чи немає.
показати весь коментар
18.07.2025 17:42 Відповісти
По-факту, він отримав вирок за то, що в нього колись були ноги. Хоча, зір і серце... І повістку йому в лікарні вручали...
Але то таке... хіба ж то суттєво?
показати весь коментар
18.07.2025 17:56 Відповісти
Ні. По факту він отримав вирок за злочин. Не важливо, були у нього ноги чи ні. Якщо отримана повістка то повинен був з'явитись до ТЦК, не можеш фізично на повістці є номер телефону по якому можна подзвонити і попередити по якій причині ти не можеш прийти до ТЦК, а вони вирішать допомогти тобі в цьому чи зачекають. Ну це цинічно звичайно, але закони дійсно прописані цинічно. Стан його здоров'я не був зафіксований на момент вручення повістки. А те, що він сам для себе вирішив, що він непридатний це його особисте бачення. Цинічно? Звичайно цинічно. Але ми живемо, на жаль в такому недосконалому світі.
показати весь коментар
18.07.2025 18:05 Відповісти
Повістка вручена на лікарняному ліжку... Лише цей факт робить то вручення незаконним.
Але суть не в тому - суспільний резонанс такого судового рішення! В доповнення до чергової бусифікації, до чергового вбивства в ТЦК, до чергової смерті бусифікованого від хронічної хвороби, до чергової стрілянини на полігоні...
Це ж якак сатанинська сила то все робить? І в тому всьому бедламі має бути надія на свідомість, бажання воювати, на самовіддачу і героїзм... А в результаті - на Перемогу?!
показати весь коментар
18.07.2025 18:15 Відповісти
Так то воно так... Але ми всі є членами суспільства, а воно, на жаль хворе. І справи в армії, судах, прокуратурі, економіці та т.і. є відображенням суспільства. На жаль цим страждає не тільки Україна, але майже всі держави вихідці з ссср.
показати весь коментар
18.07.2025 18:41 Відповісти
Я ваш вирок, сказало воно...
Страшно... Не за себе, за дітей, за внуків...
Дивлячись на весь той театр абсурду таки страшно...
показати весь коментар
18.07.2025 19:19 Відповісти
По-твоєму, якщо колись, кого зарізав, а зараз нема руки і не можеш тримати ножа, то не підсудний?
показати весь коментар
18.07.2025 19:01 Відповісти
Так судять не за те ЩО ЗРОБИВ, а зе те, чого НЕ ЗРОБИВ...
показати весь коментар
18.07.2025 19:21 Відповісти
ніКАЛашка, ти краще про тіньовий уряд масонів 300 розкажи, в тому ти краше розбираєшся ніж в юриспруденції. це така наука, якщо ти не вкурсі і тобі твої два батька не сказали
показати весь коментар
18.07.2025 18:40 Відповісти
Кретини або свідомі саботажники.
показати весь коментар
18.07.2025 17:24 Відповісти
нелюди!!!це вже не піддається ніякому поясненню,це вже замежами увсілякої справеливості та людяності.коррупціонерам і клептоманам амністію!!!!
показати весь коментар
18.07.2025 17:28 Відповісти
що саме не піддається? може у тебе розуму не вистачає зрозуміти?
показати весь коментар
18.07.2025 18:41 Відповісти
Країна зеленого абсурдного кривосуддя..
показати весь коментар
18.07.2025 17:25 Відповісти
а що не так?
показати весь коментар
18.07.2025 18:42 Відповісти
Бідні люди, але ж хто наголосував оце шо відкрило двері путлеру, коли вже стіна впала затикає людськими трупами
показати весь коментар
18.07.2025 17:25 Відповісти
То ВЛК визнала його придатним з вадами зору і проблемами з серцем? Риторичне питання.
показати весь коментар
18.07.2025 17:26 Відповісти
Є сумніви?
показати весь коментар
18.07.2025 17:29 Відповісти
а він на ньому був?
показати весь коментар
18.07.2025 18:43 Відповісти
психіатри суддю ще не обстежували?
показати весь коментар
18.07.2025 17:26 Відповісти
там нічого обстежувати,там собака Павлова з смартфоном замість повідка
показати весь коментар
18.07.2025 17:29 Відповісти
А суддя тут яким боком?
То в 19-му треба було на виборчих дільницях довідку від психіатра вимагати! А тепер то вже, на жаль, пізно...
показати весь коментар
18.07.2025 17:36 Відповісти
сам зрозумів що сказав?
показати весь коментар
18.07.2025 17:43 Відповісти
Я тобі не лікар, не допоможу. То тобі хіба психіатра якогось толкового, якщо сам до тями прийти не можеш.
Все, що сьогодні навколо нас відбувається то прямий наслідок масового ідіотизму "мудрого наріду" в квітні 19-го. Але ж то до тебе не дійде. Ну, хіба, я помиляюсь?
показати весь коментар
18.07.2025 17:52 Відповісти
а ти розумієш, що ти пишеш, ти статтю читало, а зрозуміло, чи тільки заголовок?
показати весь коментар
18.07.2025 18:44 Відповісти
Дааааа.... Полтавські суди це треш.
показати весь коментар
18.07.2025 17:29 Відповісти
всі наші суди треш,отреформовані та люстровані,скажемо реформаторам ДЯКУЮ!!!
показати весь коментар
18.07.2025 17:31 Відповісти
А хто реХВорматори? Бо їх багато було, починаючи з Кучми
показати весь коментар
18.07.2025 17:55 Відповісти
Судова реформа здійснена восени 19-го. Не здогадуєшся хто? Там і Портнов, і Зеленський...
показати весь коментар
18.07.2025 17:58 Відповісти
Так і Петро Олексійович теж руку приложив. Я ж про шо і говорю. В Україні всі хто приходили до влади робили реХВорми під себе. На жаль, це гірка правда...
показати весь коментар
18.07.2025 18:12 Відповісти
Петро Олексійович реформував лише Верховний суд. Решту реформ здійснював Володимир Олександрович під кураторством Портнова.
Маєш претензії до Верховного суду. Правда, після Конституції на паузу питання, напевно, риторичне...
показати весь коментар
18.07.2025 18:19 Відповісти
Особисто мене, Бог милував від відносин з судами. Суджу тільки з прочитаного та почутого.
показати весь коментар
18.07.2025 18:37 Відповісти
а це погано, бо ти нічого з того не зрозумів.
показати весь коментар
18.07.2025 18:45 Відповісти
Погано, що до суду не приходилось звертатись?
показати весь коментар
18.07.2025 19:29 Відповісти
Київські не кращі судді -
це просто мрак 😡
показати весь коментар
18.07.2025 17:49 Відповісти
Для украинских политиков! Потом не плачьте -"Нас обижают"! Причем это будет не завтра, а когда вас будут на площадях пинать через 10 и 20 лет!
показати весь коментар
18.07.2025 17:32 Відповісти
Ще дожити потрібно
показати весь коментар
18.07.2025 18:18 Відповісти
Долю не обманеш!Якщо судилось по п'яні обморозити ноги, то прийде час і це станеться.
показати весь коментар
18.07.2025 17:32 Відповісти
Где фото зеленой плесени в футболках- " Имею право на ошибку"? Да, он ноги потерял после залета! Но он то же имеет право на ошибку!
показати весь коментар
18.07.2025 17:36 Відповісти
Влітку минулого року він не з'явився за повісткою, бо вважав себе непридатним.
Навесні вже поточного року він втратив стопи.
Порушення закону відбулося за півроку до втрати кінцівок. Все, що міг зробити суд - застосувати ст. 75 КК, що він і зробив.

Погоджуюсь, що найчастіше ВЛК - кончені ********. До них претензій - безліч. А до суду - жодних.
Але ворожі боти тут відірвуться по повній
показати весь коментар
18.07.2025 17:48 Відповісти
тат тут і ботів не треба, своїх корисних ідіотів вистачає, що ні прочитати, ні зрозуміти написаного не можуть, та і поняття не мають про відповідальність, але таку зраду розвели, що далі нікуди.
показати весь коментар
18.07.2025 18:47 Відповісти
судебная фемида ********* ****...........................................................................................................
показати весь коментар
18.07.2025 17:52 Відповісти
А що суддя зробив неправильно? Людина на момент скоєння правопорушення була військовозобов'язаним. Термін давності за цим правопорушенням не сплив. Суддя прийняв до уваги всі обставини. За логікою дописувачів, якщо людина скоїла вбивство, а потім втратила ноги, то її мають випустити з залу суда?
показати весь коментар
18.07.2025 17:54 Відповісти
це ти кого питаєш, зраданутих д..бів, що поняття не мають про те, що коментують, їм тільки зарада скрізб
показати весь коментар
18.07.2025 18:48 Відповісти
***,малолетние детки,у матери тяжкий инсульт,у батька отсутствие конечностей,что делают держслужбы,выписывают семье соцвыплаты,помогают оформить инвалидность? х там,тащат из больницы на скамью подсудимых и дают срок за то,что безногий не прибежал в тцк по первому приказу,как верный песик.
показати весь коментар
18.07.2025 18:08 Відповісти
а не ухилявся може з кінцівками би залишився, дивні люди, якщо я збив людину на авто зник з місця пригоди і одразу продав, то що мене тепер в суді виправдати мають?
показати весь коментар
18.07.2025 18:11 Відповісти
Дике поле.
АЛЕ, скоріш за все, якби був мобілізований - то не обморозив би ноги і не втратив кінцівки.
Л - логіка.
показати весь коментар
18.07.2025 18:11 Відповісти
П.С. Ну і назву статті може якось на менш кричущу поміняти?
показати весь коментар
18.07.2025 18:13 Відповісти
клікбейтна стаття, глянь який срач розвели,
показати весь коментар
18.07.2025 18:49 Відповісти
А яку саме повістку йому вручили? Якщо це тільки на уточнення даних, то кримінальна відповідальність одразу - це якось перебільшення.

Друге питання - це "чоловік разом із дружиною виховують двох неповнолітніх дітей. У березні 2023 року його дружина перенесла тяжкий інсульт, після чого тривалий час проходила лікування та наразі не здатна працювати. Попри складний стан подружжя, їм досі не призначено жодної групи інвалідності".
Будь-хто, хто пробував отримати інвалідність, оформити догляд чи опікунство, знають, скільки часу , зусиль (і часто грошей) це займає. І на час оформлення відстрочки не дають. Як бути чоловіку, якщо в нього двоє неповнолітніх дітей, дружина яка не може за ними дивитись і якій не дають документи про це?
показати весь коментар
18.07.2025 18:16 Відповісти
цим всім треба займатись, я думаю той чувак просто бухарь
показати весь коментар
18.07.2025 18:50 Відповісти
Швидше за все так, але на своєму досвіді - це заняло близько півтора років. Під час яких піти за повісткою ймовірно означало б дуже великі проблеми.
показати весь коментар
18.07.2025 19:07 Відповісти
Якщо в статті є літери ТЦК, то це як команда фас для песиків із диванного тролячого спецназу.
показати весь коментар
18.07.2025 18:22 Відповісти
"Він розповів, що у березні 2025 року він обморозив ноги"... Джерело: https://censor.net/ua/n3564035
питання де він знайшов такий мороз???
показати весь коментар
18.07.2025 18:32 Відповісти
бухав би він менше
показати весь коментар
18.07.2025 18:51 Відповісти
Новина подана цікаво тому такий гвалт. А нічого, що він порушив законодавство ще ДО того як йому ампутували ноги? Це як підняли б гвалт якби судили сліпого який у нетверезому вигляді вбив перехожого. Але ніхто б не зважав, що в дійсності він осліп вже після скоєння аварії.
показати весь коментар
18.07.2025 18:49 Відповісти
судді які так судили-просто мерзенні покидьки...
показати весь коментар
18.07.2025 19:25 Відповісти
 
 