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Новини Ухилення від мобілізації
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Із лютого 2022 року ДБР розслідувало майже тисячу справ щодо ухилення від військової служби, ухвалено вироки 119 особам. ІНФОГРАФІКА

ДБР розслідувало майже тисячу справ щодо ухилення від військової служби

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну працівники ДБР здійснювали досудове розслідування у 991 кримінальному провадженні щодо ухилення від військової служби.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

"Під час повномасштабного вторгнення рф одним із основних напрямків роботи Державного бюро розслідувань є протидія ухиленням від військовоі служби. На жаль, це явище стало досить поширеною практикою", - йдеться в повідомленні.

ДБР розслідувало майже тисячу справ щодо ухилення від військової служби

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розслідується понад 550 кримінальних проваджень, пов’язаних із ТЦК, 87 осіб отримали підозру, - ДБР

Як зауважують у ДБР, серед тих, хто ухиляється від служби в армії, є і місцеві депутати, і чиновники, і громадські активісти.

Загалом з лютого 2022 року працівники ДБР здійснювали досудове розслідування у 991 кримінальному провадженні щодо ухилення від військової служби (ст. 409 Кримінального кодексу України).

Також дивіться: Військові ТЦК у Запоріжжі допомогли щонайменше 1,5 тисячі чоловіків ухилитися від мобілізації, - ДБР. ФОТО

Так, за результатами розслідувань:

  • Повідомлено про підозру - 329 особам;
  • Скеровано до суду - 286 обвинувальних актів;
  • Ухвалено вироки - 119 особам.

Автор: 

військовий обов’язок (93) ДБР (3625) ухилянти (1053)


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Топ коментарі
+4
тобто, всі зрозуміли!
систему викрадання людей тцк, ніхто змінювати не збирається! дбр не бачить в цьому порушення всього, що тільки існує на папері.
стежити за посадовцями мародерами у дбр не вистачає працівників і фінансування, а полювати на викрадених в сзч, оце самий сік!
зелені дегенерати мародери, кончені суки!
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14.07.2025 12:57 Відповісти
+3
" ухилянти " існують тількі в порожніх макітрах дегенератів,яким влада наложила в їх порожні макітри лайна про " ухилянтів"
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14.07.2025 13:01 Відповісти
+2
Насправді крапля у морі.Дезертирів десятки тисяч з різних причин.Ті хто втік у сзч цього дбра не бояться від слова взагалі.Ну потягають трохи,а до суда не доведуть.Всі зацікалені уладнать справу,і командири,і дбр,і дезертири.У нас один поїхав у відпустку і зник з радарів.Потім через родичів видзвонили,командир каже-подам у розшук,а він каже-то подавай.Поки ми воювали,він 3 місяці гуляв,правда потім повернувся.З ним декілька тижнів ніхто і розмолять не хотів.В очі дезертиром називали.
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14.07.2025 12:50 Відповісти
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Насправді крапля у морі.Дезертирів десятки тисяч з різних причин.Ті хто втік у сзч цього дбра не бояться від слова взагалі.Ну потягають трохи,а до суда не доведуть.Всі зацікалені уладнать справу,і командири,і дбр,і дезертири.У нас один поїхав у відпустку і зник з радарів.Потім через родичів видзвонили,командир каже-подам у розшук,а він каже-то подавай.Поки ми воювали,він 3 місяці гуляв,правда потім повернувся.З ним декілька тижнів ніхто і розмолять не хотів.В очі дезертиром називали.
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14.07.2025 12:50 Відповісти
це трохи інше
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14.07.2025 12:55 Відповісти
Десятки тисяч як мінімум ухилянтів. Півтори сотні вироків. Йдемо до перемоги.
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14.07.2025 12:50 Відповісти
" ухилянти " існують тількі в порожніх макітрах дегенератів,яким влада наложила в їх порожні макітри лайна про " ухилянтів"
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14.07.2025 13:01 Відповісти
А разве этим должно заниматься ДБР? У них вроде другая специализация.
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14.07.2025 12:51 Відповісти
Що може подіяти на населення так негативно, так гнітюче, вселити таку безнадію, розпач, страх, ... щодо мобілізації, як жахлива реальність фронтова: на позиції СТО СІМДЕСЯТЬ діб без надії бути зміненими?!

(Юрій Бутусов, про на позиції СТО СІМДЕСЯТЬ діб без надії бути зміненими... https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0YJZNN1aXnbvTdWA2ar1DW7z7id2rs3o8GR4tELmqDRQW1orqMfTcxt9J5FGmNREzl?comment_id=2255744751545539&notif_id=1752473720155701&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

Мобілізовані, добровольці ніби отримали не тільки білет в один кінець, а ніби смертну кару з відтермінування, яке може бути виконане як у грі у "рос. рулетку".

А якщо це стало тіньовою політикою правлячою партії&правИтельства, то це підривна робота на користь агресора - так треба Путіну.

Людей направляють на позиції і про них забувають. Можливо, тому так багато стало які НІБИ пропали безвісти. Можливо серед них якраз ті, яких направили і забули...?
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14.07.2025 12:51 Відповісти
Викрадення людини злочин! Викрадення війсковим цивільного-ВІЙСКОВИЙ ЗЛОЧИН що не має терміну давності!
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14.07.2025 12:52 Відповісти
тобто, всі зрозуміли!
систему викрадання людей тцк, ніхто змінювати не збирається! дбр не бачить в цьому порушення всього, що тільки існує на папері.
стежити за посадовцями мародерами у дбр не вистачає працівників і фінансування, а полювати на викрадених в сзч, оце самий сік!
зелені дегенерати мародери, кончені суки!
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14.07.2025 12:57 Відповісти
Десь там, мабуть, і справа зеленського з приблудами95??
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14.07.2025 13:21 Відповісти
Сам термін " ухилення від військової служби" абсурд,закону про мобілізацію від президента,який він мав подати згідно своїх обов'язків немає,стану війни немає,діти,родичі депутатів,прокурорів,воїнкомів вільно пересуваються Україною та за кордоном ( закону про заборону виїзду за кордон теж немає,є незрозуміле розпорядження,яке має суто пораду не випускати за кордон людей 18- 60 років,незрозуміло ким підписане,чи підписане взагалі) і ніяких " ухилиння від військової служби" до них не застосовується,а люди які проходили службу по строковому призову ,військову службу вже пройшли ( тому не можуть від неї " ухилятись" бо їх звільнили).І де тут рівноправне виконання конституції?
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14.07.2025 13:26 Відповісти
 
 