Із лютого 2022 року ДБР розслідувало майже тисячу справ щодо ухилення від військової служби, ухвалено вироки 119 особам. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну працівники ДБР здійснювали досудове розслідування у 991 кримінальному провадженні щодо ухилення від військової служби.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
"Під час повномасштабного вторгнення рф одним із основних напрямків роботи Державного бюро розслідувань є протидія ухиленням від військовоі служби. На жаль, це явище стало досить поширеною практикою", - йдеться в повідомленні.
Як зауважують у ДБР, серед тих, хто ухиляється від служби в армії, є і місцеві депутати, і чиновники, і громадські активісти.
Загалом з лютого 2022 року працівники ДБР здійснювали досудове розслідування у 991 кримінальному провадженні щодо ухилення від військової служби (ст. 409 Кримінального кодексу України).
Так, за результатами розслідувань:
- Повідомлено про підозру - 329 особам;
- Скеровано до суду - 286 обвинувальних актів;
- Ухвалено вироки - 119 особам.
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(Юрій Бутусов, про на позиції СТО СІМДЕСЯТЬ діб без надії бути зміненими... https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0YJZNN1aXnbvTdWA2ar1DW7z7id2rs3o8GR4tELmqDRQW1orqMfTcxt9J5FGmNREzl?comment_id=2255744751545539¬if_id=1752473720155701¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Мобілізовані, добровольці ніби отримали не тільки білет в один кінець, а ніби смертну кару з відтермінування, яке може бути виконане як у грі у "рос. рулетку".
А якщо це стало тіньовою політикою правлячою партії&правИтельства, то це підривна робота на користь агресора - так треба Путіну.
Людей направляють на позиції і про них забувають. Можливо, тому так багато стало які НІБИ пропали безвісти. Можливо серед них якраз ті, яких направили і забули...?
систему викрадання людей тцк, ніхто змінювати не збирається! дбр не бачить в цьому порушення всього, що тільки існує на папері.
стежити за посадовцями мародерами у дбр не вистачає працівників і фінансування, а полювати на викрадених в сзч, оце самий сік!
зелені дегенерати мародери, кончені суки!