Із лютого 2022 року ДБР розслідувало майже тисячу справ щодо ухилення від військової служби, ухвалено вироки 119 особам. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну працівники ДБР здійснювали досудове розслідування у 991 кримінальному провадженні щодо ухилення від військової служби.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

"Під час повномасштабного вторгнення рф одним із основних напрямків роботи Державного бюро розслідувань є протидія ухиленням від військовоі служби. На жаль, це явище стало досить поширеною практикою", - йдеться в повідомленні.

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Як зауважують у ДБР, серед тих, хто ухиляється від служби в армії, є і місцеві депутати, і чиновники, і громадські активісти.

Загалом з лютого 2022 року працівники ДБР здійснювали досудове розслідування у 991 кримінальному провадженні щодо ухилення від військової служби (ст. 409 Кримінального кодексу України).

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Так, за результатами розслідувань: