С февраля 2022 года ГБР расследовало почти тысячу дел об уклонении от военной службы, вынесены приговоры 119 лицам. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения России в Украину работники ГБР осуществляли досудебное расследование в 991 уголовном производстве по уклонению от военной службы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

"Во время полномасштабного вторжения РФ одним из основных направлений работы Государственного бюро расследований является противодействие уклонениям от военной службы. К сожалению, это явление стало достаточно распространенной практикой", - говорится в сообщении.

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Как отмечают в ГБР, среди тех, кто уклоняется от службы в армии, есть и местные депутаты, и чиновники, и общественные активисты.

Всего с февраля 2022 года работники ГБР осуществляли досудебное расследование в 991 уголовном производстве по уклонению от военной службы (ст. 409 Уголовного кодекса Украины).

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В частности, по результатам расследований: