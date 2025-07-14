С февраля 2022 года ГБР расследовало почти тысячу дел об уклонении от военной службы, вынесены приговоры 119 лицам. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения России в Украину работники ГБР осуществляли досудебное расследование в 991 уголовном производстве по уклонению от военной службы.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
"Во время полномасштабного вторжения РФ одним из основных направлений работы Государственного бюро расследований является противодействие уклонениям от военной службы. К сожалению, это явление стало достаточно распространенной практикой", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ГБР, среди тех, кто уклоняется от службы в армии, есть и местные депутаты, и чиновники, и общественные активисты.
Всего с февраля 2022 года работники ГБР осуществляли досудебное расследование в 991 уголовном производстве по уклонению от военной службы (ст. 409 Уголовного кодекса Украины).
В частности, по результатам расследований:
- сообщено о подозрении - 329 лицам;
- направлено в суд - 286 обвинительных актов;
- вынесены приговоры - 119 лицам.
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(Юрій Бутусов, про на позиції СТО СІМДЕСЯТЬ діб без надії бути зміненими... https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0YJZNN1aXnbvTdWA2ar1DW7z7id2rs3o8GR4tELmqDRQW1orqMfTcxt9J5FGmNREzl?comment_id=2255744751545539¬if_id=1752473720155701¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
Мобілізовані, добровольці ніби отримали не тільки білет в один кінець, а ніби смертну кару з відтермінування, яке може бути виконане як у грі у "рос. рулетку".
А якщо це стало тіньовою політикою правлячою партії&правИтельства, то це підривна робота на користь агресора - так треба Путіну.
Людей направляють на позиції і про них забувають. Можливо, тому так багато стало які НІБИ пропали безвісти. Можливо серед них якраз ті, яких направили і забули...?
систему викрадання людей тцк, ніхто змінювати не збирається! дбр не бачить в цьому порушення всього, що тільки існує на папері.
стежити за посадовцями мародерами у дбр не вистачає працівників і фінансування, а полювати на викрадених в сзч, оце самий сік!
зелені дегенерати мародери, кончені суки!