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Новости Уклонение от мобилизации
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С февраля 2022 года ГБР расследовало почти тысячу дел об уклонении от военной службы, вынесены приговоры 119 лицам. ИНФОГРАФИКА

ГБР расследовало почти тысячу дел об уклонении от военной службы

С начала полномасштабного вторжения России в Украину работники ГБР осуществляли досудебное расследование в 991 уголовном производстве по уклонению от военной службы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

"Во время полномасштабного вторжения РФ одним из основных направлений работы Государственного бюро расследований является противодействие уклонениям от военной службы. К сожалению, это явление стало достаточно распространенной практикой", - говорится в сообщении.

ГБР расследовало почти тысячу дел об уклонении от военной службы

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расследуется более 550 уголовных производств, связанных с ТЦК, 87 человек получили подозрение, - ГБР

Как отмечают в ГБР, среди тех, кто уклоняется от службы в армии, есть и местные депутаты, и чиновники, и общественные активисты.

Всего с февраля 2022 года работники ГБР осуществляли досудебное расследование в 991 уголовном производстве по уклонению от военной службы (ст. 409 Уголовного кодекса Украины).

Также смотрите: Военные ТЦК в Запорожье помогли по меньшей мере 1,5 тысячи мужчин уклониться от мобилизации, - ГБР. ФОТО

В частности, по результатам расследований:

  • сообщено о подозрении - 329 лицам;
  • направлено в суд - 286 обвинительных актов;
  • вынесены приговоры - 119 лицам.

Автор: 

воинская повинность (79) ГБР (3109) уклонисты (982)


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Топ комментарии
+5
тобто, всі зрозуміли!
систему викрадання людей тцк, ніхто змінювати не збирається! дбр не бачить в цьому порушення всього, що тільки існує на папері.
стежити за посадовцями мародерами у дбр не вистачає працівників і фінансування, а полювати на викрадених в сзч, оце самий сік!
зелені дегенерати мародери, кончені суки!
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14.07.2025 12:57 Ответить
+5
" ухилянти " існують тількі в порожніх макітрах дегенератів,яким влада наложила в їх порожні макітри лайна про " ухилянтів"
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14.07.2025 13:01 Ответить
+2
Насправді крапля у морі.Дезертирів десятки тисяч з різних причин.Ті хто втік у сзч цього дбра не бояться від слова взагалі.Ну потягають трохи,а до суда не доведуть.Всі зацікалені уладнать справу,і командири,і дбр,і дезертири.У нас один поїхав у відпустку і зник з радарів.Потім через родичів видзвонили,командир каже-подам у розшук,а він каже-то подавай.Поки ми воювали,він 3 місяці гуляв,правда потім повернувся.З ним декілька тижнів ніхто і розмолять не хотів.В очі дезертиром називали.
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14.07.2025 12:50 Ответить
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Насправді крапля у морі.Дезертирів десятки тисяч з різних причин.Ті хто втік у сзч цього дбра не бояться від слова взагалі.Ну потягають трохи,а до суда не доведуть.Всі зацікалені уладнать справу,і командири,і дбр,і дезертири.У нас один поїхав у відпустку і зник з радарів.Потім через родичів видзвонили,командир каже-подам у розшук,а він каже-то подавай.Поки ми воювали,він 3 місяці гуляв,правда потім повернувся.З ним декілька тижнів ніхто і розмолять не хотів.В очі дезертиром називали.
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14.07.2025 12:50 Ответить
це трохи інше
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14.07.2025 12:55 Ответить
Десятки тисяч як мінімум ухилянтів. Півтори сотні вироків. Йдемо до перемоги.
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14.07.2025 12:50 Ответить
" ухилянти " існують тількі в порожніх макітрах дегенератів,яким влада наложила в їх порожні макітри лайна про " ухилянтів"
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14.07.2025 13:01 Ответить
А разве этим должно заниматься ДБР? У них вроде другая специализация.
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14.07.2025 12:51 Ответить
Що може подіяти на населення так негативно, так гнітюче, вселити таку безнадію, розпач, страх, ... щодо мобілізації, як жахлива реальність фронтова: на позиції СТО СІМДЕСЯТЬ діб без надії бути зміненими?!

(Юрій Бутусов, про на позиції СТО СІМДЕСЯТЬ діб без надії бути зміненими... https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0YJZNN1aXnbvTdWA2ar1DW7z7id2rs3o8GR4tELmqDRQW1orqMfTcxt9J5FGmNREzl?comment_id=2255744751545539&notif_id=1752473720155701&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

Мобілізовані, добровольці ніби отримали не тільки білет в один кінець, а ніби смертну кару з відтермінування, яке може бути виконане як у грі у "рос. рулетку".

А якщо це стало тіньовою політикою правлячою партії&правИтельства, то це підривна робота на користь агресора - так треба Путіну.

Людей направляють на позиції і про них забувають. Можливо, тому так багато стало які НІБИ пропали безвісти. Можливо серед них якраз ті, яких направили і забули...?
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14.07.2025 12:51 Ответить
Викрадення людини злочин! Викрадення війсковим цивільного-ВІЙСКОВИЙ ЗЛОЧИН що не має терміну давності!
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14.07.2025 12:52 Ответить
тобто, всі зрозуміли!
систему викрадання людей тцк, ніхто змінювати не збирається! дбр не бачить в цьому порушення всього, що тільки існує на папері.
стежити за посадовцями мародерами у дбр не вистачає працівників і фінансування, а полювати на викрадених в сзч, оце самий сік!
зелені дегенерати мародери, кончені суки!
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14.07.2025 12:57 Ответить
Десь там, мабуть, і справа зеленського з приблудами95??
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14.07.2025 13:21 Ответить
Сам термін " ухилення від військової служби" абсурд,закону про мобілізацію від президента,який він мав подати згідно своїх обов'язків немає,стану війни немає,діти,родичі депутатів,прокурорів,воїнкомів вільно пересуваються Україною та за кордоном ( закону про заборону виїзду за кордон теж немає,є незрозуміле розпорядження,яке має суто пораду не випускати за кордон людей 18- 60 років,незрозуміло ким підписане,чи підписане взагалі) і ніяких " ухилиння від військової служби" до них не застосовується,а люди які проходили службу по строковому призову ,військову службу вже пройшли ( тому не можуть від неї " ухилятись" бо їх звільнили).І де тут рівноправне виконання конституції?
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14.07.2025 13:26 Ответить
 
 