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Новости Уклонение от мобилизации Мобилизация в Украине
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Мужчину с ампутированными нижними конечностями судили за уклонение от мобилизации на Полтавщине, - СМИ

Мужчину без ног судили за уклонение от мобилизации в Полтавской области

В Полтавской области суд признал виновным местного жителя в уклонении от мобилизации в период, когда ему ампутировали обе стопы.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета", передает Цензор.НЕТ.

Как говорится в материалах дела Гадячского районного суда, житель Полтавщины 24 августа 2024 года получил повестку и должен был прийти в ТЦК 26 августа.

Однако он проигнорировал вызов и не прибыл в определенный срок, чем, фактически, уклонился от мобилизации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы слышим об определенных случаях "бусификации", но мобилизация в Украине идет по плану, - Шмыгаль

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину, однако объяснил причины, по которым не явился в ТЦК.

Детали судебного разбирательства

По его словам, 23 августа 2024 года он попал в больницу из-за отравления. Именно там его отыскал участковый и передал в ТЦК, где ему вручили повестку с требованием явиться 26 августа.

Однако, по словам обвиняемого, из-за плохого самочувствия он не смог прийти в указанный день. Также мужчина указал в суде, что считал себя непригодным к военной службе из-за недостатков зрения и проблем с сердцем.

Он рассказал, что в марте 2025 года он обморозил ноги, впоследствии ему ампутировали нижние конечности, в настоящее время он не может самостоятельно передвигаться.

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Суд установил, что мужчина вместе с женой воспитывают двух несовершеннолетних детей. В марте 2023 года его жена перенесла тяжелый инсульт, после чего длительное время проходила лечение и сейчас не способна работать.

Несмотря на сложное состояние супругов, им до сих пор не назначено никакой группы инвалидности.

Решение суда

Поскольку уклонение от мобилизации было до того, как мужчина потерял конечности, суд признал его виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу) и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Однако на основании ст. 75 УК Украины жителя Полтавщины освободили от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок 1 год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С февраля 2022 года ГБР расследовало почти тысячу дел об уклонении от военной службы, вынесены приговоры 119 лицам. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

суд (25176) мобилизация (2857) инвалидность (180) Полтавская область (1229)


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Топ комментарии
+25
це вже повна перемога над розумом??чи ще будуть і інщі потужні перемоги над здоровим глуздом??пора судити починати померлих,вони ухиляються з гарантією
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18.07.2025 17:21 Ответить
+23
Людину без кінцівок покарали до трирічного позбавлення волі. А помер би - дали б довічне.
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18.07.2025 17:21 Ответить
+23
одне може радувати те , що чим дужче неадекватність дій влади тим ближчий її кінець
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18.07.2025 17:22 Ответить
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Дєла ідут контора пішет
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18.07.2025 17:20 Ответить
одне може радувати те , що чим дужче неадекватність дій влади тим ближчий її кінець
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18.07.2025 17:22 Ответить
Це суцільня діч
в нашій краіні при зеленій владі !!
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18.07.2025 17:45 Ответить
"...він потрапив до лікарні через отруєння. Саме там його відшукав дільничний і передав до ТЦК..."

А этот дiлничий упырь не пытался искать ухилянтов ещё в моргах и в свежих могилах? Самому то неохота воевать.
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18.07.2025 17:55 Ответить
На Цензорі багато пісатєлєй, але мало чітатєлєй, як і в цій статті.
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18.07.2025 18:17 Ответить
це вже повна перемога над розумом??чи ще будуть і інщі потужні перемоги над здоровим глуздом??пора судити починати померлих,вони ухиляються з гарантією
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18.07.2025 17:21 Ответить
а що не так? чи настільки тупе, що не розумієш написаного? правда і написано по дебільному, але які писаки такі і читаки.
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18.07.2025 17:55 Ответить
Та він тільки анонс прочитав.
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18.07.2025 18:13 Ответить
Людину без кінцівок покарали до трирічного позбавлення волі. А помер би - дали б довічне.
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18.07.2025 17:21 Ответить
ну ось вам... суд чи як це назвати, шапіто, цирк, театр абсурду... виніс вирок - винен й іспитовий строк 1 рік, і якщо йому пришлють повістку, а він не з'явиться, то впаяють вже по повній...
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18.07.2025 17:21 Ответить
єдине що хочу ,щоб покарати кожного хто дотичний до влади,при всьому тому хаосі там нема безвинуватих взагалі
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18.07.2025 17:24 Ответить
Та ні, за рік йому мають ногши повідростати. Ну так суд вирішив!
Повторю свій вчорашній пост. То в іншій темі, але, на жаль, актуально і тут:
Все більше в мене утверджується переконання, що все то дійство має лише одну ціль - повна руйнація держави.
З одного боку ***** вбиває людей і нищить наш міста та села, а з другого зелена мерзота руйнує всі державні засади до остатку.
Шість років тому попреджали, що зелене шобло то ліквідаційна команда? Попереджали ж! На жаль, то таки так і стається...
Ми є черговими свідками і учасниками чергової руйнації української державності. І їх завдання зробити то що з найбільшими жертвами і шкодою. І вони з тим справляються... не без допомоги 73% дебільних виродків...
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18.07.2025 17:25 Ответить
а що не так, мав виправдати? і взагалі ти статтю читало, а зрозуміло? і взагалі ти щось в тому розумієшся?
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18.07.2025 18:25 Ответить
тцк і СП ( соціальної підтримки) показує ІБД, потужно строчить судові позови. Отака соціальна підтримка людей у складній ситуації...
Тобто по букві він наче порушник ( станом на час до ампутації) а по факту не придатний бо без кінцівок не можуть місце служби запропонувати. Екзоскелети для кулеметників не виробляємо, та і т.д.
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18.07.2025 17:23 Ответить
це не позов, це обвинувачення, на момент ухилення був придатний, але ухилявся, значить порушив закон, а коли справу розглядали став непридатним, тому і дали умовно, шо не так.
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18.07.2025 18:27 Ответить
Конституція на павзі? "Закон не має зворотньої дії, крім випадків, що пом'якшують відповідальність громадянина". Якщо зараз ног нема, то навіщо судити за те, що колись вони були?
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18.07.2025 17:23 Ответить
"Закон не має зворотньої дії" означає що якшо чувак шось зробив коли закону ще не було, то не можна його судити коли закон прийняли. Це не той випадок. Хоча звичайно просто ******* стид. Могли б хочаб умовний строк дати, враховуючи стан здоровʼя і сімейний стан.
А участковий - молодець. Навіть в лікарні знайшов. ****.
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18.07.2025 17:31 Ответить
Ухвалено Закон про мобілізацію. Він під нього підпадає? Ніт, бо ніг нема. Непридатний геть. Вільний, пішов звідси! Але Вони кажуть: а раніше ж ноги були? Оце й є "заднім числом".
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18.07.2025 17:35 Ответить
нікалай, а ти щось крім загаловку читало, а написане зрозуміло? чи многабукаф ніасіліл?
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18.07.2025 18:37 Ответить
Прикинь як їх там їбуть, щоб виконували добові поставки, що на ідуть на такі кроки
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18.07.2025 17:43 Ответить
вони цього не розуміють, ця істота вірить в тіньовий уряд масонів і ще всяку жресь. а тому дали умовно, рік.
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18.07.2025 18:36 Ответить
Ну, його ж судили не за те шо зараз ніг немає. А судили за те шо не прийшов до ТЦК коли ноги були
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18.07.2025 17:31 Ответить
зараз йому не треба жодної тцк, він не придатний. Оце й є - зворотня дія закону, що пом'якшує його становище. Чи мало що там в нього раніше було.
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18.07.2025 17:36 Ответить
Ні. Ти не правий. По людськи можна і треба зрозуміти цього бідолагу. Але так прописані закони і суддя судить за той період коли був зроблений злочин. Я ж не оправдовую суддю, це звичайно виглядає абсурдно. Але закон є закон. Немає ідеальних законів на кожен випадок. Його ж не запроторили за грати. Оголосили вирок, але враховуючи сьогоднішні обставини відбуватиме його умовно. Не залежно є у нього ноги чи немає.
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18.07.2025 17:42 Ответить
По-факту, він отримав вирок за то, що в нього колись були ноги. Хоча, зір і серце... І повістку йому в лікарні вручали...
Але то таке... хіба ж то суттєво?
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18.07.2025 17:56 Ответить
Ні. По факту він отримав вирок за злочин. Не важливо, були у нього ноги чи ні. Якщо отримана повістка то повинен був з'явитись до ТЦК, не можеш фізично на повістці є номер телефону по якому можна подзвонити і попередити по якій причині ти не можеш прийти до ТЦК, а вони вирішать допомогти тобі в цьому чи зачекають. Ну це цинічно звичайно, але закони дійсно прописані цинічно. Стан його здоров'я не був зафіксований на момент вручення повістки. А те, що він сам для себе вирішив, що він непридатний це його особисте бачення. Цинічно? Звичайно цинічно. Але ми живемо, на жаль в такому недосконалому світі.
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18.07.2025 18:05 Ответить
Повістка вручена на лікарняному ліжку... Лише цей факт робить то вручення незаконним.
Але суть не в тому - суспільний резонанс такого судового рішення! В доповнення до чергової бусифікації, до чергового вбивства в ТЦК, до чергової смерті бусифікованого від хронічної хвороби, до чергової стрілянини на полігоні...
Це ж якак сатанинська сила то все робить? І в тому всьому бедламі має бути надія на свідомість, бажання воювати, на самовіддачу і героїзм... А в результаті - на Перемогу?!
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18.07.2025 18:15 Ответить
Так то воно так... Але ми всі є членами суспільства, а воно, на жаль хворе. І справи в армії, судах, прокуратурі, економіці та т.і. є відображенням суспільства. На жаль цим страждає не тільки Україна, але майже всі держави вихідці з ссср.
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18.07.2025 18:41 Ответить
ніКАЛашка, ти краще про тіньовий уряд масонів 300 розкажи, в тому ти краше розбираєшся ніж в юриспруденції. це така наука, якщо ти не вкурсі і тобі твої два батька не сказали
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18.07.2025 18:40 Ответить
Кретини або свідомі саботажники.
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18.07.2025 17:24 Ответить
нелюди!!!це вже не піддається ніякому поясненню,це вже замежами увсілякої справеливості та людяності.коррупціонерам і клептоманам амністію!!!!
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18.07.2025 17:28 Ответить
що саме не піддається? може у тебе розуму не вистачає зрозуміти?
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18.07.2025 18:41 Ответить
Країна зеленого абсурдного кривосуддя..
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18.07.2025 17:25 Ответить
а що не так?
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18.07.2025 18:42 Ответить
Бідні люди, але ж хто наголосував оце шо відкрило двері путлеру, коли вже стіна впала затикає людськими трупами
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18.07.2025 17:25 Ответить
То ВЛК визнала його придатним з вадами зору і проблемами з серцем? Риторичне питання.
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18.07.2025 17:26 Ответить
Є сумніви?
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18.07.2025 17:29 Ответить
а він на ньому був?
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18.07.2025 18:43 Ответить
психіатри суддю ще не обстежували?
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18.07.2025 17:26 Ответить
там нічого обстежувати,там собака Павлова з смартфоном замість повідка
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18.07.2025 17:29 Ответить
А суддя тут яким боком?
То в 19-му треба було на виборчих дільницях довідку від психіатра вимагати! А тепер то вже, на жаль, пізно...
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18.07.2025 17:36 Ответить
сам зрозумів що сказав?
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18.07.2025 17:43 Ответить
Я тобі не лікар, не допоможу. То тобі хіба психіатра якогось толкового, якщо сам до тями прийти не можеш.
Все, що сьогодні навколо нас відбувається то прямий наслідок масового ідіотизму "мудрого наріду" в квітні 19-го. Але ж то до тебе не дійде. Ну, хіба, я помиляюсь?
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18.07.2025 17:52 Ответить
а ти розумієш, що ти пишеш, ти статтю читало, а зрозуміло, чи тільки заголовок?
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18.07.2025 18:44 Ответить
Дааааа.... Полтавські суди це треш.
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18.07.2025 17:29 Ответить
всі наші суди треш,отреформовані та люстровані,скажемо реформаторам ДЯКУЮ!!!
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18.07.2025 17:31 Ответить
А хто реХВорматори? Бо їх багато було, починаючи з Кучми
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18.07.2025 17:55 Ответить
Судова реформа здійснена восени 19-го. Не здогадуєшся хто? Там і Портнов, і Зеленський...
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18.07.2025 17:58 Ответить
Так і Петро Олексійович теж руку приложив. Я ж про шо і говорю. В Україні всі хто приходили до влади робили реХВорми під себе. На жаль, це гірка правда...
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18.07.2025 18:12 Ответить
Петро Олексійович реформував лише Верховний суд. Решту реформ здійснював Володимир Олександрович під кураторством Портнова.
Маєш претензії до Верховного суду. Правда, після Конституції на паузу питання, напевно, риторичне...
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18.07.2025 18:19 Ответить
Особисто мене, Бог милував від відносин з судами. Суджу тільки з прочитаного та почутого.
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18.07.2025 18:37 Ответить
а це погано, бо ти нічого з того не зрозумів.
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18.07.2025 18:45 Ответить
Київські не кращі судді -
це просто мрак 😡
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18.07.2025 17:49 Ответить
Для украинских политиков! Потом не плачьте -"Нас обижают"! Причем это будет не завтра, а когда вас будут на площадях пинать через 10 и 20 лет!
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18.07.2025 17:32 Ответить
Ще дожити потрібно
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18.07.2025 18:18 Ответить
Долю не обманеш!Якщо судилось по п'яні обморозити ноги, то прийде час і це станеться.
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18.07.2025 17:32 Ответить
Где фото зеленой плесени в футболках- " Имею право на ошибку"? Да, он ноги потерял после залета! Но он то же имеет право на ошибку!
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18.07.2025 17:36 Ответить
Влітку минулого року він не з'явився за повісткою, бо вважав себе непридатним.
Навесні вже поточного року він втратив стопи.
Порушення закону відбулося за півроку до втрати кінцівок. Все, що міг зробити суд - застосувати ст. 75 КК, що він і зробив.

Погоджуюсь, що найчастіше ВЛК - кончені ********. До них претензій - безліч. А до суду - жодних.
Але ворожі боти тут відірвуться по повній
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18.07.2025 17:48 Ответить
тат тут і ботів не треба, своїх корисних ідіотів вистачає, що ні прочитати, ні зрозуміти написаного не можуть, та і поняття не мають про відповідальність, але таку зраду розвели, що далі нікуди.
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18.07.2025 18:47 Ответить
судебная фемида ********* ****...........................................................................................................
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18.07.2025 17:52 Ответить
А що суддя зробив неправильно? Людина на момент скоєння правопорушення була військовозобов'язаним. Термін давності за цим правопорушенням не сплив. Суддя прийняв до уваги всі обставини. За логікою дописувачів, якщо людина скоїла вбивство, а потім втратила ноги, то її мають випустити з залу суда?
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18.07.2025 17:54 Ответить
це ти кого питаєш, зраданутих д..бів, що поняття не мають про те, що коментують, їм тільки зарада скрізб
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18.07.2025 18:48 Ответить
***,малолетние детки,у матери тяжкий инсульт,у батька отсутствие конечностей,что делают держслужбы,выписывают семье соцвыплаты,помогают оформить инвалидность? х там,тащат из больницы на скамью подсудимых и дают срок за то,что безногий не прибежал в тцк по первому приказу,как верный песик.
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18.07.2025 18:08 Ответить
а не ухилявся може з кінцівками би залишився, дивні люди, якщо я збив людину на авто зник з місця пригоди і одразу продав, то що мене тепер в суді виправдати мають?
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18.07.2025 18:11 Ответить
Дике поле.
АЛЕ, скоріш за все, якби був мобілізований - то не обморозив би ноги і не втратив кінцівки.
Л - логіка.
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18.07.2025 18:11 Ответить
П.С. Ну і назву статті може якось на менш кричущу поміняти?
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18.07.2025 18:13 Ответить
клікбейтна стаття, глянь який срач розвели,
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18.07.2025 18:49 Ответить
А яку саме повістку йому вручили? Якщо це тільки на уточнення даних, то кримінальна відповідальність одразу - це якось перебільшення.

Друге питання - це "чоловік разом із дружиною виховують двох неповнолітніх дітей. У березні 2023 року його дружина перенесла тяжкий інсульт, після чого тривалий час проходила лікування та наразі не здатна працювати. Попри складний стан подружжя, їм досі не призначено жодної групи інвалідності".
Будь-хто, хто пробував отримати інвалідність, оформити догляд чи опікунство, знають, скільки часу , зусиль (і часто грошей) це займає. І на час оформлення відстрочки не дають. Як бути чоловіку, якщо в нього двоє неповнолітніх дітей, дружина яка не може за ними дивитись і якій не дають документи про це?
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18.07.2025 18:16 Ответить
цим всім треба займатись, я думаю той чувак просто бухарь
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18.07.2025 18:50 Ответить
Якщо в статті є літери ТЦК, то це як команда фас для песиків із диванного тролячого спецназу.
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18.07.2025 18:22 Ответить
"Він розповів, що у березні 2025 року він обморозив ноги"... Джерело: https://censor.net/ua/n3564035
питання де він знайшов такий мороз???
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18.07.2025 18:32 Ответить
бухав би він менше
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18.07.2025 18:51 Ответить
Новина подана цікаво тому такий гвалт. А нічого, що він порушив законодавство ще ДО того як йому ампутували ноги? Це як підняли б гвалт якби судили сліпого який у нетверезому вигляді вбив перехожого. Але ніхто б не зважав, що в дійсності він осліп вже після скоєння аварії.
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18.07.2025 18:49 Ответить
 
 