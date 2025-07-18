Мужчину с ампутированными нижними конечностями судили за уклонение от мобилизации на Полтавщине, - СМИ
В Полтавской области суд признал виновным местного жителя в уклонении от мобилизации в период, когда ему ампутировали обе стопы.
Об этом пишет "Судебно-юридическая газета", передает Цензор.НЕТ.
Как говорится в материалах дела Гадячского районного суда, житель Полтавщины 24 августа 2024 года получил повестку и должен был прийти в ТЦК 26 августа.
Однако он проигнорировал вызов и не прибыл в определенный срок, чем, фактически, уклонился от мобилизации.
Во время судебного заседания мужчина признал свою вину, однако объяснил причины, по которым не явился в ТЦК.
Детали судебного разбирательства
По его словам, 23 августа 2024 года он попал в больницу из-за отравления. Именно там его отыскал участковый и передал в ТЦК, где ему вручили повестку с требованием явиться 26 августа.
Однако, по словам обвиняемого, из-за плохого самочувствия он не смог прийти в указанный день. Также мужчина указал в суде, что считал себя непригодным к военной службе из-за недостатков зрения и проблем с сердцем.
Он рассказал, что в марте 2025 года он обморозил ноги, впоследствии ему ампутировали нижние конечности, в настоящее время он не может самостоятельно передвигаться.
Суд установил, что мужчина вместе с женой воспитывают двух несовершеннолетних детей. В марте 2023 года его жена перенесла тяжелый инсульт, после чего длительное время проходила лечение и сейчас не способна работать.
Несмотря на сложное состояние супругов, им до сих пор не назначено никакой группы инвалидности.
Решение суда
Поскольку уклонение от мобилизации было до того, как мужчина потерял конечности, суд признал его виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу) и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы.
Однако на основании ст. 75 УК Украины жителя Полтавщины освободили от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок 1 год.
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в нашій краіні при зеленій владі !!
А этот дiлничий упырь не пытался искать ухилянтов ещё в моргах и в свежих могилах? Самому то неохота воевать.
Повторю свій вчорашній пост. То в іншій темі, але, на жаль, актуально і тут:
Все більше в мене утверджується переконання, що все то дійство має лише одну ціль - повна руйнація держави.
З одного боку ***** вбиває людей і нищить наш міста та села, а з другого зелена мерзота руйнує всі державні засади до остатку.
Шість років тому попреджали, що зелене шобло то ліквідаційна команда? Попереджали ж! На жаль, то таки так і стається...
Ми є черговими свідками і учасниками чергової руйнації української державності. І їх завдання зробити то що з найбільшими жертвами і шкодою. І вони з тим справляються... не без допомоги 73% дебільних виродків...
Тобто по букві він наче порушник ( станом на час до ампутації) а по факту не придатний бо без кінцівок не можуть місце служби запропонувати. Екзоскелети для кулеметників не виробляємо, та і т.д.
А участковий - молодець. Навіть в лікарні знайшов. ****.
Але то таке... хіба ж то суттєво?
Але суть не в тому - суспільний резонанс такого судового рішення! В доповнення до чергової бусифікації, до чергового вбивства в ТЦК, до чергової смерті бусифікованого від хронічної хвороби, до чергової стрілянини на полігоні...
Це ж якак сатанинська сила то все робить? І в тому всьому бедламі має бути надія на свідомість, бажання воювати, на самовіддачу і героїзм... А в результаті - на Перемогу?!
То в 19-му треба було на виборчих дільницях довідку від психіатра вимагати! А тепер то вже, на жаль, пізно...
Все, що сьогодні навколо нас відбувається то прямий наслідок масового ідіотизму "мудрого наріду" в квітні 19-го. Але ж то до тебе не дійде. Ну, хіба, я помиляюсь?
Маєш претензії до Верховного суду. Правда, після Конституції на паузу питання, напевно, риторичне...
це просто мрак 😡
Навесні вже поточного року він втратив стопи.
Порушення закону відбулося за півроку до втрати кінцівок. Все, що міг зробити суд - застосувати ст. 75 КК, що він і зробив.
Погоджуюсь, що найчастіше ВЛК - кончені ********. До них претензій - безліч. А до суду - жодних.
Але ворожі боти тут відірвуться по повній
АЛЕ, скоріш за все, якби був мобілізований - то не обморозив би ноги і не втратив кінцівки.
Л - логіка.
Друге питання - це "чоловік разом із дружиною виховують двох неповнолітніх дітей. У березні 2023 року його дружина перенесла тяжкий інсульт, після чого тривалий час проходила лікування та наразі не здатна працювати. Попри складний стан подружжя, їм досі не призначено жодної групи інвалідності".
Будь-хто, хто пробував отримати інвалідність, оформити догляд чи опікунство, знають, скільки часу , зусиль (і часто грошей) це займає. І на час оформлення відстрочки не дають. Як бути чоловіку, якщо в нього двоє неповнолітніх дітей, дружина яка не може за ними дивитись і якій не дають документи про це?
питання де він знайшов такий мороз???