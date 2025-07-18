Мужчину с ампутированными нижними конечностями судили за уклонение от мобилизации на Полтавщине, - СМИ

В Полтавской области суд признал виновным местного жителя в уклонении от мобилизации в период, когда ему ампутировали обе стопы.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета", передает Цензор.НЕТ.

Как говорится в материалах дела Гадячского районного суда, житель Полтавщины 24 августа 2024 года получил повестку и должен был прийти в ТЦК 26 августа.

Однако он проигнорировал вызов и не прибыл в определенный срок, чем, фактически, уклонился от мобилизации.

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Во время судебного заседания мужчина признал свою вину, однако объяснил причины, по которым не явился в ТЦК.

Детали судебного разбирательства

По его словам, 23 августа 2024 года он попал в больницу из-за отравления. Именно там его отыскал участковый и передал в ТЦК, где ему вручили повестку с требованием явиться 26 августа.

Однако, по словам обвиняемого, из-за плохого самочувствия он не смог прийти в указанный день. Также мужчина указал в суде, что считал себя непригодным к военной службе из-за недостатков зрения и проблем с сердцем.

Он рассказал, что в марте 2025 года он обморозил ноги, впоследствии ему ампутировали нижние конечности, в настоящее время он не может самостоятельно передвигаться.

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Суд установил, что мужчина вместе с женой воспитывают двух несовершеннолетних детей. В марте 2023 года его жена перенесла тяжелый инсульт, после чего длительное время проходила лечение и сейчас не способна работать.

Несмотря на сложное состояние супругов, им до сих пор не назначено никакой группы инвалидности.

Решение суда

Поскольку уклонение от мобилизации было до того, как мужчина потерял конечности, суд признал его виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу) и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Однако на основании ст. 75 УК Украины жителя Полтавщины освободили от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок 1 год.

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