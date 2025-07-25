За понад 320 тис. грн намагався підкупити прикордонника: На Закарпатті затримано організатора схеми втечі від мобілізації. ФОТОрепортаж

43-річний мешканець Берегівщини запропонував понад 320 тисяч гривень начальнику групи інспекторів прикордонного контролю ДПСУ, щоб той "не помітив" двох військовозобов’язаних, які намагалися втекти до Угорщини через пункт пропуску "Дякове".

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Яка зазначається, прикордонник одразу повідомив про спробу підкупу безпосереднє керівництво та сприяв фіксації всіх подальших дій зловмисника. Завдяки його позиції вдалося задокументувати злочин та викрити організатора незаконної схеми. Підозрюваного затримано просто під час передачі завдатку, іншу частину коштів він мав віддати вже після того, як його "клієнти" перетнуть кордон.

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Під час обшуку в автомобілі фігуранта виявлено ще 8,4 тисячі євро та 2 тисячі доларів готівкою, походження яких з’ясовується.

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"Організатору оборудки прокурори Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомили про підозру за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі та організації незаконного переправлення осіб через держкордон. На обох військовозобов’язаних, яких він намагався переправити, складено адмінпротоколи", - розповіли в Офісі генпрокурора.





Крім того, прокуратура звернулася до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу.



