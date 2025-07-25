УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10756 відвідувачів онлайн
Новини Фото Викрили переправників ухилянтів Ухилення від мобілізації
424 3

За понад 320 тис. грн намагався підкупити прикордонника: На Закарпатті затримано організатора схеми втечі від мобілізації. ФОТОрепортаж

43-річний мешканець Берегівщини запропонував понад 320 тисяч гривень начальнику групи інспекторів прикордонного контролю ДПСУ, щоб той "не помітив" двох військовозобов’язаних, які намагалися втекти до Угорщини через пункт пропуску "Дякове".

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Яка зазначається, прикордонник одразу повідомив про спробу підкупу безпосереднє керівництво та сприяв фіксації всіх подальших дій зловмисника. Завдяки його позиції вдалося задокументувати злочин та викрити організатора незаконної схеми. Підозрюваного затримано просто під час передачі завдатку, іншу частину коштів він мав віддати вже після того, як його "клієнти" перетнуть кордон.

Дивіться: Адміністратори телеграм-каналів, посадовці держустанов та водії: Затримано 14 організаторів "ухилянтських схем", - СБУ. ФОТОрепортаж

Затримано організатора схеми втечі від мобілізації

Під час обшуку в автомобілі фігуранта виявлено ще 8,4 тисячі євро та 2 тисячі доларів готівкою, походження яких з’ясовується.

Також дивіться: За гроші сприяв незаконному виїзду військовозобов’язаних за кордон: На Закарпатті викрито військовослужбовця. ФОТО

"Організатору оборудки прокурори Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомили про підозру за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі та організації незаконного переправлення осіб через держкордон. На обох військовозобов’язаних, яких він намагався переправити, складено адмінпротоколи", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Затримано організатора схеми втечі від мобілізації
Затримано організатора схеми втечі від мобілізації

Крім того, прокуратура звернулася до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Затримано організатора схеми втечі від мобілізації
Затримано організатора схеми втечі від мобілізації

Автор: 

хабар (4761) Офіс Генпрокурора (3348) ухилянти (1069) Закарпатська область (2111)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ой нужен полиграф прикордонникам, ой нужен и бюджет можно пополнить нехило так, этот не взял, а другие?
показати весь коментар
25.07.2025 16:17 Відповісти
- И ты хочешь, чтобы я убил его за триста рублей?
- А за сколько?
- Пятьсот...
(хф "Не бойся, я с тобой!")
показати весь коментар
25.07.2025 16:18 Відповісти
"...начальнику групи інспекторів прикордонного контролю ДПСУ"? (Джерело: https://censor.net/ua/p3565273)
за двох? всього 320 кіло гривень?
Звісно, пан начальник обурився!
показати весь коментар
25.07.2025 17:07 Відповісти
 
 