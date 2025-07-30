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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
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$19 тис. за допомогу з втечею за кордон: викрито посадовця ДСНС, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР у співпраці з ДБВ Нацполіції та СБУ затримали начальника караулу однієї з пожежних частин Запорізької області та його спільника - колишнього лісника із Закарпаття, які намагались за 19 тисяч доларів США незаконно переправити в Румунію військовозобов’язаного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, організовував оборудку з переправлення посадовець ДСНС. Він залучив до цього свого колишнього земляка, який, за попередніми даними, вже мав досвід у незаконному переправленні осіб.

"Рятувальник взяв на себе функцію "перевізника", бо мав службове посвідчення та можливість безперешкодно проїжджати блокпости по всій Україні. Своїх "клієнтів" він маскував під працівників ДСНС і таким чином перевозив їх до кордону.

Одного з мешканців Запоріжжя ділок довіз на власному авто до Яремче, де їх зустрів "провідник" – колишній лісник", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За понад 320 тис. грн намагався підкупити прикордонника: На Закарпатті затримано організатора схеми втечі від мобілізації. ФОТОрепортаж

Чоловіки привезли "клієнта" в готель та надали детальні інструкції щодо незаконного переправлення через кордон, дотримання заходів конспірації, перебування на території іншої країни, спілкування з представниками іноземних правоохоронних органів, а також подальшої легалізації на території країн Європейського Союзу.

Житель Запоріжжя сплатив за послугу 19 тисяч доларів США, які спільники розділили між собою. Однак одразу після цього їх було затримано.

дснсник допомагав ухилянтам
дснсник допомагав ухилянтам
дснсник допомагав ухилянтам
дснсник допомагав ухилянтам

Фігурантам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Також читайте: Переправляли ухилянта до Угорщини за $5500: на Закарпатті затримано двох чоловіків, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Досудове розслідування триває, встановлюється причетність до незаконного бізнесу інших осіб.

Автор: 

ДСНС (5232) ДБР (3661) ухилянти (1078)


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30.07.2025 13:24 Відповісти
чуть ниже статьей за 6200 переправляют)
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30.07.2025 13:32 Відповісти
Житель Запоріжжя сплатив за послугу 19 тисяч доларів США, які спільники розділили між собою. Однак одразу після цього їх було затримано.

Не поняв ніуя, так житель Запоріжжя зовсім не житель, а агент? Йому за кордон не треба було? Він мент, і на нього ловили як на живця?
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30.07.2025 13:32 Відповісти
Понад 13 тисяч чоловіків з України незаконно перетнули кордон із Румунією за 2024 рік. А від 24 лютого 2022 року було виявлено понад 21 тисячу громадян України, що незаконно потрапили до Румунії.

Про це повідомив керівник територіальної інспекції прикордонної поліції (ITPF) прикордонного румунського міста Сігету-Мармацієй Флорін Коман, передає https://agerpres.ro/justitie/2025/02/24/ucraina--trei-ani-de-r-zboi-politia-de-frontiera-13-000-de-ucraineni-depistati-ca-au-intrat-ilegal-i--1425175 Agerpres.

"А точніше, 21 123 особи віком від 18 до 60 років, які повідомили прикордонникам, що втекли з України через війну", - сказав Флорін Коман.
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30.07.2025 13:43 Відповісти
Дороговато,дайте хапуге лет семь та такие цены.
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30.07.2025 13:46 Відповісти
Цікаво, чи світить кримінал, якщо б ухилянт розплатився горілкою об'ємом, який дорівнює цій сумі.
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30.07.2025 14:05 Відповісти
 
 