$19 тис. за допомогу з втечею за кордон: викрито посадовця ДСНС, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР у співпраці з ДБВ Нацполіції та СБУ затримали начальника караулу однієї з пожежних частин Запорізької області та його спільника - колишнього лісника із Закарпаття, які намагались за 19 тисяч доларів США незаконно переправити в Румунію військовозобов’язаного.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, організовував оборудку з переправлення посадовець ДСНС. Він залучив до цього свого колишнього земляка, який, за попередніми даними, вже мав досвід у незаконному переправленні осіб.

"Рятувальник взяв на себе функцію "перевізника", бо мав службове посвідчення та можливість безперешкодно проїжджати блокпости по всій Україні. Своїх "клієнтів" він маскував під працівників ДСНС і таким чином перевозив їх до кордону.

Одного з мешканців Запоріжжя ділок довіз на власному авто до Яремче, де їх зустрів "провідник" – колишній лісник", - йдеться у повідомленні.

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Чоловіки привезли "клієнта" в готель та надали детальні інструкції щодо незаконного переправлення через кордон, дотримання заходів конспірації, перебування на території іншої країни, спілкування з представниками іноземних правоохоронних органів, а також подальшої легалізації на території країн Європейського Союзу.

Житель Запоріжжя сплатив за послугу 19 тисяч доларів США, які спільники розділили між собою. Однак одразу після цього їх було затримано.









Фігурантам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

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Досудове розслідування триває, встановлюється причетність до незаконного бізнесу інших осіб.