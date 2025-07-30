$19 тыс. за помощь в побеге за границу: разоблачен чиновник ГСЧС, - ГБР. ФОТОрепортаж
Работники ГБР в сотрудничестве с ДБВ Нацполиции и СБУ задержали начальника караула одной из пожарных частей Запорожской области и его сообщника - бывшего лесника из Закарпатья, которые пытались за 19 тысяч долларов США незаконно переправить в Румынию военнообязанного.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, организовывал сделку по переправке чиновник ГСЧС. Он привлек к этому своего бывшего земляка, который, по предварительным данным, уже имел опыт в незаконной переправке лиц.
"Спасатель взял на себя функцию "перевозчика", потому что имел служебное удостоверение и возможность беспрепятственно проезжать блокпосты по всей Украине. Своих "клиентов" он маскировал под работников ГСЧС и таким образом перевозил их к границе.
Одного из жителей Запорожья делец довез на собственном авто до Яремче, где их встретил "проводник" - бывший лесник", - говорится в сообщении.
Мужчины привезли "клиента" в отель и предоставили подробные инструкции по незаконной переправке через границу, соблюдению мер конспирации, пребыванию на территории другой страны, общению с представителями иностранных правоохранительных органов, а также дальнейшей легализации на территории стран Европейского Союза.
Житель Запорожья заплатил за услугу 19 тысяч долларов США, которые сообщники разделили между собой. Однако сразу после этого они были задержаны.
Фигурантам сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.
Досудебное расследование продолжается, устанавливается причастность к незаконному бизнесу других лиц.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не поняв ніуя, так житель Запоріжжя зовсім не житель, а агент? Йому за кордон не треба було? Він мент, і на нього ловили як на живця?
Про це повідомив керівник територіальної інспекції прикордонної поліції (ITPF) прикордонного румунського міста Сігету-Мармацієй Флорін Коман, передає https://agerpres.ro/justitie/2025/02/24/ucraina--trei-ani-de-r-zboi-politia-de-frontiera-13-000-de-ucraineni-depistati-ca-au-intrat-ilegal-i--1425175 Agerpres.
"А точніше, 21 123 особи віком від 18 до 60 років, які повідомили прикордонникам, що втекли з України через війну", - сказав Флорін Коман.