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$19 тыс. за помощь в побеге за границу: разоблачен чиновник ГСЧС, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники ГБР в сотрудничестве с ДБВ Нацполиции и СБУ задержали начальника караула одной из пожарных частей Запорожской области и его сообщника - бывшего лесника из Закарпатья, которые пытались за 19 тысяч долларов США незаконно переправить в Румынию военнообязанного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, организовывал сделку по переправке чиновник ГСЧС. Он привлек к этому своего бывшего земляка, который, по предварительным данным, уже имел опыт в незаконной переправке лиц.

"Спасатель взял на себя функцию "перевозчика", потому что имел служебное удостоверение и возможность беспрепятственно проезжать блокпосты по всей Украине. Своих "клиентов" он маскировал под работников ГСЧС и таким образом перевозил их к границе.

Одного из жителей Запорожья делец довез на собственном авто до Яремче, где их встретил "проводник" - бывший лесник", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За более 320 тыс. грн пытался подкупить пограничника: На Закарпатье задержан организатор схемы побега от мобилизации. ФОТОрепортаж

Мужчины привезли "клиента" в отель и предоставили подробные инструкции по незаконной переправке через границу, соблюдению мер конспирации, пребыванию на территории другой страны, общению с представителями иностранных правоохранительных органов, а также дальнейшей легализации на территории стран Европейского Союза.

Житель Запорожья заплатил за услугу 19 тысяч долларов США, которые сообщники разделили между собой. Однако сразу после этого они были задержаны.

дснсник помогал уклонистам
дснсник помогал уклонистам
дснсник помогал уклонистам
дснсник помогал уклонистам

Фигурантам сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет.

Также читайте: Переправляли уклониста в Венгрию за $5500: на Закарпатье задержаны двое мужчин, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Досудебное расследование продолжается, устанавливается причастность к незаконному бизнесу других лиц.

Автор: 

ГСЧС (5090) ГБР (3141) уклонисты (1004)


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30.07.2025 13:24 Ответить
чуть ниже статьей за 6200 переправляют)
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30.07.2025 13:32 Ответить
Житель Запоріжжя сплатив за послугу 19 тисяч доларів США, які спільники розділили між собою. Однак одразу після цього їх було затримано.

Не поняв ніуя, так житель Запоріжжя зовсім не житель, а агент? Йому за кордон не треба було? Він мент, і на нього ловили як на живця?
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30.07.2025 13:32 Ответить
Понад 13 тисяч чоловіків з України незаконно перетнули кордон із Румунією за 2024 рік. А від 24 лютого 2022 року було виявлено понад 21 тисячу громадян України, що незаконно потрапили до Румунії.

Про це повідомив керівник територіальної інспекції прикордонної поліції (ITPF) прикордонного румунського міста Сігету-Мармацієй Флорін Коман, передає https://agerpres.ro/justitie/2025/02/24/ucraina--trei-ani-de-r-zboi-politia-de-frontiera-13-000-de-ucraineni-depistati-ca-au-intrat-ilegal-i--1425175 Agerpres.

"А точніше, 21 123 особи віком від 18 до 60 років, які повідомили прикордонникам, що втекли з України через війну", - сказав Флорін Коман.
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30.07.2025 13:43 Ответить
Дороговато,дайте хапуге лет семь та такие цены.
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30.07.2025 13:46 Ответить
Цікаво, чи світить кримінал, якщо б ухилянт розплатився горілкою об'ємом, який дорівнює цій сумі.
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30.07.2025 14:05 Ответить
 
 