Организовывали схемы уклонения от мобилизации: задержаны пять организаторов, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачила новые схемы уклонения от мобилизации в разных регионах страны.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате задержаны пятеро организаторов, которые за суммы от 6 до 15 тысяч долларов США подделывали документы для избежания службы.

В Киеве задержан военнослужащий, который организовал фиктивное обучение уклонистов в одном из университетов. Также он продавал поддельные медицинские справки и фейковые дипломатические удостоверения.

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В Днепре разоблачены три должностных лица районного ТЦК, которые за взятки списывали военнообязанных по состоянию здоровья. Их "услугами" воспользовались по меньшей мере 37 человек.

На Закарпатье подозрение получил врач-невролог, который оформлял фиктивную инвалидность для уклонистов.

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Всем фигурантам сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

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