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Организовывали схемы уклонения от мобилизации: задержаны пять организаторов, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачила новые схемы уклонения от мобилизации в разных регионах страны.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

СБУ разоблачила пятерых организаторов схем уклонения от мобилизации

Как отмечается, в результате задержаны пятеро организаторов, которые за суммы от 6 до 15 тысяч долларов США подделывали документы для избежания службы.

В Киеве задержан военнослужащий, который организовал фиктивное обучение уклонистов в одном из университетов. Также он продавал поддельные медицинские справки и фейковые дипломатические удостоверения.

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СБУ разоблачила пятерых организаторов схем уклонения от мобилизации
СБУ разоблачила пятерых организаторов схем уклонения от мобилизации

В Днепре разоблачены три должностных лица районного ТЦК, которые за взятки списывали военнообязанных по состоянию здоровья. Их "услугами" воспользовались по меньшей мере 37 человек.

На Закарпатье подозрение получил врач-невролог, который оформлял фиктивную инвалидность для уклонистов.

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СБУ разоблачила пятерых организаторов схем уклонения от мобилизации

Всем фигурантам сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

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Автор: 

СБУ (20249) уклонисты (1011)


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Ну от хто критикує такі дії, то ви чесно дайте відповідь самим собі, що ви б такого не робили, якби були на їх місці
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30.07.2025 14:12 Ответить
на останньому фото, той з "сбу" щось не пакує, а допомагає спинку почухати, бо жиробасіна самостійно не дотягується.
пам'ятаю, в перші тижні війни були відосики, як сбу затримує. то, там не те що стояти, там лежати було нестерпно.
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30.07.2025 14:24 Ответить
Я мав на увазі брать хабарі
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30.07.2025 14:25 Ответить
і тут сбу?
у всіх цивілізованих країнах, спеціальним службам державної безпеки, заборонено законом працювати на території своїх держав!!!!
але але але.....
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30.07.2025 14:14 Ответить
Хіба можна, отак арештувати, отого вагітного у штанях??
Бариги на крові, під час московської війни проти України!!
Тепер, портновські у мантіях та прокурорські, будуть їх «доїти», а потім, як і беркутню, відпустять, згідно мирних норм Законів!!
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30.07.2025 14:46 Ответить
 
 