Организовывали схемы уклонения от мобилизации: задержаны пять организаторов, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачила новые схемы уклонения от мобилизации в разных регионах страны.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате задержаны пятеро организаторов, которые за суммы от 6 до 15 тысяч долларов США подделывали документы для избежания службы.
В Киеве задержан военнослужащий, который организовал фиктивное обучение уклонистов в одном из университетов. Также он продавал поддельные медицинские справки и фейковые дипломатические удостоверения.
В Днепре разоблачены три должностных лица районного ТЦК, которые за взятки списывали военнообязанных по состоянию здоровья. Их "услугами" воспользовались по меньшей мере 37 человек.
На Закарпатье подозрение получил врач-невролог, который оформлял фиктивную инвалидность для уклонистов.
Всем фигурантам сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
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пам'ятаю, в перші тижні війни були відосики, як сбу затримує. то, там не те що стояти, там лежати було нестерпно.
у всіх цивілізованих країнах, спеціальним службам державної безпеки, заборонено законом працювати на території своїх держав!!!!
але але але.....
Бариги на крові, під час московської війни проти України!!
Тепер, портновські у мантіях та прокурорські, будуть їх «доїти», а потім, як і беркутню, відпустять, згідно мирних норм Законів!!