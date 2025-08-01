В июле на фронте произошло более 5500 боестолкновений, враг увеличил применение КАБ, - Минобороны

В июле 2025 года интенсивность боевых действий со стороны российских оккупационных войск оставалась высокой. Враг продолжает давить, пытаясь истощить украинскую оборону, а также увеличил использование управляемых авиабомб.

Об этом рассказали в Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, по информации Генштаба ВСУ, в течение месяца было зафиксировано 5523 боевых столкновений. Количество боев неоднократно превышало 200 за сутки. Самым горячим днем на передовой стало 10 июля, когда в течение суток было зафиксировано 214 боевых столкновений.

Одновременно с высокой интенсивностью пехотных атак, артиллерийских, ракетных обстрелов была высокой динамика применения врагом авиационных бомб, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции (управляемых авиационных бомб).

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В течение июля российская авиация сбросила на позиции Сил обороны и прифронтовые населенные пункты 3786 КАБов. Это больше чем в предыдущем месяце (3100 единиц). Больше всего КАБов росавиация в 2025 году сбросила в апреле - более 5000.