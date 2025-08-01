РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11413 посетителей онлайн
Новости Ситуация на фронте
93 1

В июле на фронте произошло более 5500 боестолкновений, враг увеличил применение КАБ, - Минобороны

Июль на фронте

В июле 2025 года интенсивность боевых действий со стороны российских оккупационных войск оставалась высокой. Враг продолжает давить, пытаясь истощить украинскую оборону, а также увеличил использование управляемых авиабомб.

Об этом рассказали в Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, по информации Генштаба ВСУ, в течение месяца было зафиксировано 5523 боевых столкновений. Количество боев неоднократно превышало 200 за сутки. Самым горячим днем на передовой стало 10 июля, когда в течение суток было зафиксировано 214 боевых столкновений.

Одновременно с высокой интенсивностью пехотных атак, артиллерийских, ракетных обстрелов была высокой динамика применения врагом авиационных бомб, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции (управляемых авиационных бомб).

Также читайте: Россияне применяют для ударов по Украине новые авиабомбы УМПБ-5 с дальностью до 100 км, - прокуратура

В течение июля российская авиация сбросила на позиции Сил обороны и прифронтовые населенные пункты 3786 КАБов. Это больше чем в предыдущем месяце (3100 единиц). Больше всего КАБов росавиация в 2025 году сбросила в апреле - более 5000.

Автор: 

Минобороны (9514) боевые действия (4614) КАБ (417) война в Украине (5440)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Україна що наростила?
показать весь комментарий
01.08.2025 12:54 Ответить
 
 